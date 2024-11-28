İsrail-Hizbullah ateşkesi piyasalara doping oldu!

İsrail ile Hizbullah arasın­da Lübnan’da alınan ateş­kes kararı piyasaları olumlu etkiledi. Wall Street’te bor­salar yüzde 0.6 yükselirken Borsa İstanbul da son gün­lerdeki yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar son 20 yılın yüz­de 80’inde yaşanan yıl sonu rallisinin devam edip etme­yeceğini merak ederken ABD merkezli açıklamalar yakın­dan izlenecek.

İsrail ile Hizbullah arasın­da Lübnan’da ilan edilen ateş­kes kararı hem küresel hem de yurtiçi piyasalarda olum­lu karşılandı. İsrail, ABD’nin arabuluculuğunda haftalar­dır süren görüşmelerin ar­dından Hizbullah ile 60 gün­lük ateşkes için anlaşmasına vardı. Ateşkes kararıyla Salı akşamı yüzde 0.6 civarı yük­selen ABD borsaları diğer ül­ke borsalarının da güne pozi­tif başlamasını sağladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi açılışta yüzde 1 civarı artarak 9 bin 750 puan sınırına dayan­dı. Böylece BIST 100 Endek­si’nin 5 Kasım’da gördüğü en düşük seviyeden bu yana ya­şanan yükseliş yüzde 14’e yak­laştı. BIST 100 Endeksi’nin 9 bin 400 puanın üzerinde kal­dığı sürece yönünün yukarı olacağı görüşü hakim. Teknik olarak kısa vadede 10 bin-10 bin 250 puan seviyelerindeki direnç noktalarının test edil­mesi bekleniyor.

Yıl sonu rallisi umudu sürüyor

Geçmiş yıllarda ve dönem­lerde yaşanan gelişmelere yö­nelik yapılan istatistiki değer­lendirmeler benzer olayların tekrarı konusunda yatırımcı­lara genel bir fikir açısı vere­bilir. Yılın tamamlanmasına yaklaşık 1 aylık bir süre kal­dı. Geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul’un yılın son günleri­ni ağırlıklı olarak pozitif bir seyirle tamamladığı görülü­yor.

Literatüre ‘No­el Baba Rallisi’ ya da ‘Yıl sonu Rallisi’ olarak giren bu ha­rekete bakıldığında, Borsa istanbul’un son 20 yılın 15’in­de yılın son iki ayı­nı pozitif kapattığı dikkat çekiyor. Öyle ki geçen yılki yüzde 0.6’lık kayıp göz ardı edildi­ğinde oran yüzde 80’e çıkıyor. Yılın son günlerinde yaşanan bu hareketin temelinde ge­nel olarak fon yöneticilerin yılı yüksek getiri ile kapatma istekleri yatıyor. 2022, 2020, 2017, 2009 ve 2004 yıllarında Borsa İstanbul, yılın son iki ayında yüzde 10’un üzerinde değer kazandı. Diğer yıllar ise değer artışları yüzde 2-7 ara­sında değişiklik gösterdi.

Trump’ın piyasalara etkisi

Küresel piyasalar açısından tarihin ‘tekerrür’ edebilece­ği bir diğer kritik gelişme ise Donald Trump’ın ikinci baş­kanlık dönemi. 2017 yılı ba­şında başkanlık kolduğuna ilk kez oturan Trump’ın yöneti­minde borsaların bir yıl ha­riç yatırımcılarına kazandır­dığı dikkat çekiyor.

Öyle ki Trump’ın ithal ürünlere vergi gibi konularda ilk dönemin­deki söylemlerinin benzerle­rini yeni dönem için de söy­lüyor. Trump’ın ilk başkanlık döneminde seçimi kazanma­sının ardından 6 aylık sürede borsalar yukarı yönlü hareket etti. 5 yıllık görev süreci ince­lendiğinde ise hisse senetle­ri, altın ve Bitcoin’in sadece Trump’ın ikinci yılında de­ğer yitirdiği diğer yılları po­zitif getiri ile tamamladığı gö­rülüyor.

5 yıllık görev süresi sonun­da ise Dow Jones yüzde 84, altının onsu yüzde 59, BIST 100 Endeksi yüzde 137, Bit­coin yüzde 4 bin 684, Brent Petrol ise yüzde 34 değer ka­zandı. Küresel ticarette zayıf dolar ile rekabet gücünü ar­tırmak isteyen Trump’ın ilk döneminde euro/dolar pari­tesi dalgalı bir seyir izlese de 5 yıl sonunda dolar, euro kar­şısında yüzde 8 civarı değer kaybetti.

Önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri

Yeni yılda Ortadoğu’daki je­opolitik gelişmeler, Trump’ın korumacı politikalarının boyutu ve yansıması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fa­iz indirimi kararları, ABD’nin Rusya-Çin-İran ile ilişkile­ri küresel piyasaların takip edeceği ana gündem mad­deleri olarak öne çıkıyor. İçeride ise özellikle enflas­yonla mücadele programı kapsamında alınacak sonuç­lar ve Merkez Bankası’nın faiz kararları kritik öneme sahip. Yılsonuna kadar olan süreçte ise 2025 yılında uy­gulanacak asgari ücretin se­viyesi ve yılın son haftasın­da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı izlenecek. Diğer taraftan siyasi geliş­meler yine fiyatlamalar üze­rinde etkili olabilecek diğer gündem maddesi.