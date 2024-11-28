İsrail-Hizbullah ateşkesi piyasalara doping oldu!
İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan’da alınan ateşkes kararı piyasaları olumlu etkiledi. Wall Street’te borsalar yüzde 0.6 yükselirken Borsa İstanbul da son günlerdeki yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar son 20 yılın yüzde 80’inde yaşanan yıl sonu rallisinin devam edip etmeyeceğini merak ederken ABD merkezli açıklamalar yakından izlenecek.
İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan’da ilan edilen ateşkes kararı hem küresel hem de yurtiçi piyasalarda olumlu karşılandı. İsrail, ABD’nin arabuluculuğunda haftalardır süren görüşmelerin ardından Hizbullah ile 60 günlük ateşkes için anlaşmasına vardı. Ateşkes kararıyla Salı akşamı yüzde 0.6 civarı yükselen ABD borsaları diğer ülke borsalarının da güne pozitif başlamasını sağladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi açılışta yüzde 1 civarı artarak 9 bin 750 puan sınırına dayandı. Böylece BIST 100 Endeksi’nin 5 Kasım’da gördüğü en düşük seviyeden bu yana yaşanan yükseliş yüzde 14’e yaklaştı. BIST 100 Endeksi’nin 9 bin 400 puanın üzerinde kaldığı sürece yönünün yukarı olacağı görüşü hakim. Teknik olarak kısa vadede 10 bin-10 bin 250 puan seviyelerindeki direnç noktalarının test edilmesi bekleniyor.
Yıl sonu rallisi umudu sürüyor
Geçmiş yıllarda ve dönemlerde yaşanan gelişmelere yönelik yapılan istatistiki değerlendirmeler benzer olayların tekrarı konusunda yatırımcılara genel bir fikir açısı verebilir. Yılın tamamlanmasına yaklaşık 1 aylık bir süre kaldı. Geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul’un yılın son günlerini ağırlıklı olarak pozitif bir seyirle tamamladığı görülüyor.
Literatüre ‘Noel Baba Rallisi’ ya da ‘Yıl sonu Rallisi’ olarak giren bu harekete bakıldığında, Borsa istanbul’un son 20 yılın 15’inde yılın son iki ayını pozitif kapattığı dikkat çekiyor. Öyle ki geçen yılki yüzde 0.6’lık kayıp göz ardı edildiğinde oran yüzde 80’e çıkıyor. Yılın son günlerinde yaşanan bu hareketin temelinde genel olarak fon yöneticilerin yılı yüksek getiri ile kapatma istekleri yatıyor. 2022, 2020, 2017, 2009 ve 2004 yıllarında Borsa İstanbul, yılın son iki ayında yüzde 10’un üzerinde değer kazandı. Diğer yıllar ise değer artışları yüzde 2-7 arasında değişiklik gösterdi.
Trump’ın piyasalara etkisi
Küresel piyasalar açısından tarihin ‘tekerrür’ edebileceği bir diğer kritik gelişme ise Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi. 2017 yılı başında başkanlık kolduğuna ilk kez oturan Trump’ın yönetiminde borsaların bir yıl hariç yatırımcılarına kazandırdığı dikkat çekiyor.
Öyle ki Trump’ın ithal ürünlere vergi gibi konularda ilk dönemindeki söylemlerinin benzerlerini yeni dönem için de söylüyor. Trump’ın ilk başkanlık döneminde seçimi kazanmasının ardından 6 aylık sürede borsalar yukarı yönlü hareket etti. 5 yıllık görev süreci incelendiğinde ise hisse senetleri, altın ve Bitcoin’in sadece Trump’ın ikinci yılında değer yitirdiği diğer yılları pozitif getiri ile tamamladığı görülüyor.
5 yıllık görev süresi sonunda ise Dow Jones yüzde 84, altının onsu yüzde 59, BIST 100 Endeksi yüzde 137, Bitcoin yüzde 4 bin 684, Brent Petrol ise yüzde 34 değer kazandı. Küresel ticarette zayıf dolar ile rekabet gücünü artırmak isteyen Trump’ın ilk döneminde euro/dolar paritesi dalgalı bir seyir izlese de 5 yıl sonunda dolar, euro karşısında yüzde 8 civarı değer kaybetti.
Önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri
Yeni yılda Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler, Trump’ın korumacı politikalarının boyutu ve yansıması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararları, ABD’nin Rusya-Çin-İran ile ilişkileri küresel piyasaların takip edeceği ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. İçeride ise özellikle enflasyonla mücadele programı kapsamında alınacak sonuçlar ve Merkez Bankası’nın faiz kararları kritik öneme sahip. Yılsonuna kadar olan süreçte ise 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin seviyesi ve yılın son haftasında yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı izlenecek. Diğer taraftan siyasi gelişmeler yine fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek diğer gündem maddesi.