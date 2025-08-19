İsrail, Türkiye’ye karşı medya kampanyası planlıyor

  1. Dünya Gazetesi
İpek YEZDANİ SINIRÖTESİ ipek.yezdani@dunya.com

Gazze Savaşı’nın başladığı 7 Ekim ta­rihinden bu yana uluslararası ka­muoyunu kendi tarafına çekmek için bütün dünyada propaganda ve medya kampanyası yürüten İsrail’in, Gazze’de­ki çocukların açlık görüntüleri ortaya çıktığından bu yana “PR (Halkla İlişki­ler) Savaşı”nı kaybetmeye başladığı gö­rünüyor.

İsrail’in, 7 Ekim 2023’teki Hamas sal­dırılarının ardından Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısı 62 bine yaklaşırken, İsrail’in Gaz­ze’de bir “soykırım kampanyası” yürüt­tüğü artık uluslararası kamuoyu tarafın­dan da kabul edilmiş bir gerçek. Ancak yakın zamana kadar Gazze’de öldürülen çocukların görüntüleri televizyonların yayıncılık kuralları gereği “ağır şiddet içeren görüntüler” sınıfına girdiğinden dolayı televizyonlarda açık açık yayınla­namıyordu. Ta ki İsrail, Gazze’deki Filis­tin halkını açlığa mahkum edene kadar…

İsrail’in insani yardım tırlarını engel­lemesinin ardından Gazze’deki açlık çe­ken Filistinli çocukların trajik görün­tüleri, sadece İsrail’in işlediği soykırım suçuna dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda Filistin’in bağımsız devlet ola­rak tanınması konusunda uluslararası kamuoyunu harekete geçirdi.

İsrail PR savaşını kaybetmeye başladı

Fransa ve İngiltere başta olmak üze­re birçok ülke, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi.

İsrail’in acımasız saldırıları sonucun­da 682 gündür öldürülen, temel gıda ve su kaynaklarından mahrum kalan Gaz­zelilerin ve Gazze’deki açlık çeken Filis­tinli çocukların trajik görüntüleri kamu­oyunun tam anlamıyla bilincini sarstı. Medyada yıllardan beridir “PR maki­nesi” olarak bilinen İsrail devleti, Gaz­ze’de işlediği katliam suçlarının üstünü kapatmak için yürüttüğü PR savaşını da kaybetmeye başladı.

Türkiye, bu savaşın başından beri İs­rail’in katliamlarını lanetleyen ve İsra­il’in işlediği insanlık suçlarının ortaya çıkması için uğraşan ülkelerin başında geliyor. Zira İsrail’in Gazze’ye olan sal­dırılarının başlangıcından bu yana İsra­il ile Türkiye arasındaki ilişkiler de son derece gergin seyrediyor.

İsrail Devlet Televizyonu “Kan”, bir­kaç gün önce yayınladığı bir özel haber­de, İsrail Diaspora Bakanlığı’nın Katar ve Türkiye’ye karşı uluslararası medya kampanyası planladığı bildirildi.

Katar ve Türkiye Hamas’ın açık des­tekçileri olan iki ülke. Hatta Katar, ge­çen yıllarda Hamas’a finansal destek sağladı ve liderlerine ev sahipliği yaptı.

Diaspora bakanı talep etti

Kan kamu yayıncısı, Diaspora Baka­nı Amichai Chikli’nin talebi üzerine Di­aspora Bakanlığı yetkilisi Hadas Mai­mon’un bu ülkelere karşı olası bir kam­panya hazırladığını, Chikli’ye yakın isimsiz bir kaynağa atıfta bulunarak bil­dirdi.

Chikli, sosyal medyada Katar’ı açıkça eleştiren bir isim ancak Kan’ın haberine göre, bu ülkeye karşı benzer kampanya­lar geçmişte Başbakan Benjamin Netan­yahu ve diğer yetkililer tarafından en­gellenmişti. Öyle görünüyor ki artık bu engellemeler kalkmış durumda.

Türkiye’nin, Suriye başta olmak üze­re bölge ülkelerinin üzerinde artan et­kisi, zaten İsrail’in odağında yer alan konuların başında geliyor. İsrail, Suri­ye’de Esat rejiminin devrilmesiyle ülke­deki etkisi de biten İran’ın yerini Tür­kiye’nin almasını kesinlikle istemiyor. Tüm bu nedenlerden dolayı da Türki­ye’ye karşı bir medya kampanyası baş­latma hazırlığında olması şaşırtmıyor. Ancak Türkiye’nin de olası bir propa­ganda savaşına karşı hazırlıklı olması ve uluslararası medyayla iletişim kanal­larını açık tutarak kendi PR stratejisini oluşturması şart.

