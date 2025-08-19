İsrail, Türkiye’ye karşı medya kampanyası planlıyor
Gazze Savaşı’nın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana uluslararası kamuoyunu kendi tarafına çekmek için bütün dünyada propaganda ve medya kampanyası yürüten İsrail’in, Gazze’deki çocukların açlık görüntüleri ortaya çıktığından bu yana “PR (Halkla İlişkiler) Savaşı”nı kaybetmeye başladığı görünüyor.
İsrail’in, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısı 62 bine yaklaşırken, İsrail’in Gazze’de bir “soykırım kampanyası” yürüttüğü artık uluslararası kamuoyu tarafından da kabul edilmiş bir gerçek. Ancak yakın zamana kadar Gazze’de öldürülen çocukların görüntüleri televizyonların yayıncılık kuralları gereği “ağır şiddet içeren görüntüler” sınıfına girdiğinden dolayı televizyonlarda açık açık yayınlanamıyordu. Ta ki İsrail, Gazze’deki Filistin halkını açlığa mahkum edene kadar…
İsrail’in insani yardım tırlarını engellemesinin ardından Gazze’deki açlık çeken Filistinli çocukların trajik görüntüleri, sadece İsrail’in işlediği soykırım suçuna dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda Filistin’in bağımsız devlet olarak tanınması konusunda uluslararası kamuoyunu harekete geçirdi.
İsrail PR savaşını kaybetmeye başladı
Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke, eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi.
İsrail’in acımasız saldırıları sonucunda 682 gündür öldürülen, temel gıda ve su kaynaklarından mahrum kalan Gazzelilerin ve Gazze’deki açlık çeken Filistinli çocukların trajik görüntüleri kamuoyunun tam anlamıyla bilincini sarstı. Medyada yıllardan beridir “PR makinesi” olarak bilinen İsrail devleti, Gazze’de işlediği katliam suçlarının üstünü kapatmak için yürüttüğü PR savaşını da kaybetmeye başladı.
Türkiye, bu savaşın başından beri İsrail’in katliamlarını lanetleyen ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının ortaya çıkması için uğraşan ülkelerin başında geliyor. Zira İsrail’in Gazze’ye olan saldırılarının başlangıcından bu yana İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler de son derece gergin seyrediyor.
İsrail Devlet Televizyonu “Kan”, birkaç gün önce yayınladığı bir özel haberde, İsrail Diaspora Bakanlığı’nın Katar ve Türkiye’ye karşı uluslararası medya kampanyası planladığı bildirildi.
Katar ve Türkiye Hamas’ın açık destekçileri olan iki ülke. Hatta Katar, geçen yıllarda Hamas’a finansal destek sağladı ve liderlerine ev sahipliği yaptı.
Diaspora bakanı talep etti
Kan kamu yayıncısı, Diaspora Bakanı Amichai Chikli’nin talebi üzerine Diaspora Bakanlığı yetkilisi Hadas Maimon’un bu ülkelere karşı olası bir kampanya hazırladığını, Chikli’ye yakın isimsiz bir kaynağa atıfta bulunarak bildirdi.
Chikli, sosyal medyada Katar’ı açıkça eleştiren bir isim ancak Kan’ın haberine göre, bu ülkeye karşı benzer kampanyalar geçmişte Başbakan Benjamin Netanyahu ve diğer yetkililer tarafından engellenmişti. Öyle görünüyor ki artık bu engellemeler kalkmış durumda.
Türkiye’nin, Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinin üzerinde artan etkisi, zaten İsrail’in odağında yer alan konuların başında geliyor. İsrail, Suriye’de Esat rejiminin devrilmesiyle ülkedeki etkisi de biten İran’ın yerini Türkiye’nin almasını kesinlikle istemiyor. Tüm bu nedenlerden dolayı da Türkiye’ye karşı bir medya kampanyası başlatma hazırlığında olması şaşırtmıyor. Ancak Türkiye’nin de olası bir propaganda savaşına karşı hazırlıklı olması ve uluslararası medyayla iletişim kanallarını açık tutarak kendi PR stratejisini oluşturması şart.