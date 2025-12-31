İşsiz genç ve kadınlar için teşvik çok önemli; ama, tecrübeli için teşvik daha önemli…  

48-65 yaş arası emekliler:

Tecrübe demek…

Deneyimsizlerin yetenek geliştirmesi için, “yardımcı”/“örnek” demek…

Yani “verimlilik” demek…

Kısacası:

Reel/üreten sektörlerimiz için “en büyük ihtiyaç” demek…

***

Ama…

İşverenin ilave istihdam teşvikinden ya­rarlanabilmesi için:

İşe aldığı işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı almaması gerekiyor…

***

Dahası:

İşçi adayı, dul veya yetim aylığı ya da geçici iş göremezlik geliri alıyorsa…

Yani:

İş alanlarında tecrübesiz ise…

Prim teşvikinden yararlanabiliyor…

***

Ayrıca…

İlave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için işçinin işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde…

Çalışan ortalama işçi sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor…

***

Sonuçta:

Prim teşviki 18 yaş ve üzeri kadın ile 18- 29 yaş arası genç erkeklerin istihdamında 24 aydan başlıyor…

Mesleki yeterlik belgesi olan ve İŞKUR’a kayıtlı genç veya kadın işçiye ise 54 ay sü­reyle işveren prim teşviki uygulanıyor…

VELHASIL

Genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sahibi işçileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2026 tari­hine kadar uzatıldı…

***

Ama… Sahada konuşulanlar, tecrübeli eleman ihtiyacının arttığını gösteriyor…

Bu nedenle bu teşviklerin, emekli olup çalışmamayı tercih eden tecrübelileri de kapsaması gerekiyor…

***

Çalışıyorken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi bitiren işçiler için: İşverene 12 ay süreyle sağlanan teşvi­kin, uzatılması gerekliliği de, mesleki eği­timin cazibesini artırmak için zorunlu­luğumuz olarak öne çıkıyor…