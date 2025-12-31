İşsiz genç ve kadınlar için teşvik çok önemli; ama, tecrübeli için teşvik daha önemli…
48-65 yaş arası emekliler:
Tecrübe demek…
Deneyimsizlerin yetenek geliştirmesi için, “yardımcı”/“örnek” demek…
Yani “verimlilik” demek…
Kısacası:
Reel/üreten sektörlerimiz için “en büyük ihtiyaç” demek…
***
Ama…
İşverenin ilave istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için:
İşe aldığı işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı almaması gerekiyor…
***
Dahası:
İşçi adayı, dul veya yetim aylığı ya da geçici iş göremezlik geliri alıyorsa…
Yani:
İş alanlarında tecrübesiz ise…
Prim teşvikinden yararlanabiliyor…
***
Ayrıca…
İlave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için işçinin işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde…
Çalışan ortalama işçi sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor…
***
Sonuçta:
Prim teşviki 18 yaş ve üzeri kadın ile 18- 29 yaş arası genç erkeklerin istihdamında 24 aydan başlıyor…
Mesleki yeterlik belgesi olan ve İŞKUR’a kayıtlı genç veya kadın işçiye ise 54 ay süreyle işveren prim teşviki uygulanıyor…
VELHASIL
Genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sahibi işçileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı…
***
Ama… Sahada konuşulanlar, tecrübeli eleman ihtiyacının arttığını gösteriyor…
Bu nedenle bu teşviklerin, emekli olup çalışmamayı tercih eden tecrübelileri de kapsaması gerekiyor…
***
Çalışıyorken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğrenimi bitiren işçiler için: İşverene 12 ay süreyle sağlanan teşvikin, uzatılması gerekliliği de, mesleki eğitimin cazibesini artırmak için zorunluluğumuz olarak öne çıkıyor…
