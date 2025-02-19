“İşsizliği azaltacak gençler” işsiz ve/veya iş seçiyorsa…

İşsizlik ve “işgücüne katılım” verileri, yi­ne “iç açıcı” gelmedi…

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İş alanı geliştirebilecek;

Teknik açıdan güçlü gençlerin sayısı azaldıkça işsizlik/üretimsizlik/verimsiz­lik/döviz ihtiyacı arttı/artacak…

Alım gücü daraldı/daralacak…

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Kamuyu ve okulları gençlerle doldur­mak kısa dönemde yara sarıyor;

Ama “kolay işleri seçme/bekleme hastalığını” kronikleştirip, ağırlaştırdı/ ağırlaştıracak…

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Bu konuda, maalesef, örneğiz…

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Dünya ülkeleri arasında:

Eğitim alanında çok iyiyken;

Ve bunun meyvelerini toplamışken/top­layacakken;

Tersi politikalarla, “sıkıntılı duruma” düşen örnekleri de sıralayabiliriz…

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Örneğin “ekonomik olarak sorgulan­maya başlanan” Almanya…

2024’te:

Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 4.3 kişi meslek eğitimi alıyor…

1950’de:

Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 75.5 kişi meslek eğitimi alıyormuş…

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Alman eğitim sistemindeki muhafaza­karlaşma ve gevşeme, 1950 sonrasında­ki kazanımlarının kaybedilmesinin ne­denleri arasında ön sıraya konuyor…

VELHASIL

İlginçtir…

Almanya’ya yönelik bu yorumlara/uya­rılara rağmen, Trump, “eğitim/ekonomi sentezi sistemi ile dünyaya model ol­muş ABD”de de, tersi politikaların uy­gulanması için çabalıyor…

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Bu gelişmeler yaşanırken…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı­ğı’nın koordinasyonunda yeni Ulusal İstih­dam Stratejj Belgesi hazırlandı…

2012 yılından beri 3’üncü kez hazırlanan bu belgelerin sonuncusunda da “mesleki eğitim” kavramına, birçok maddede yer ve­rildi…

Ancak bir “yol haritası”, hala çizilmedi…

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(Mesleki/evrensel eğitim olmayınca, di­ğer eksikleri tamamlamanın bir anlamı kalmıyor -Almanya örneğinde olduğu gi­bi- ama diğer eksikleri de yarın yazalım)