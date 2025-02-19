“İşsizliği azaltacak gençler” işsiz ve/veya iş seçiyorsa…
İşsizlik ve “işgücüne katılım” verileri, yine “iç açıcı” gelmedi…
***
İş alanı geliştirebilecek;
Teknik açıdan güçlü gençlerin sayısı azaldıkça işsizlik/üretimsizlik/verimsizlik/döviz ihtiyacı arttı/artacak…
Alım gücü daraldı/daralacak…
***
Kamuyu ve okulları gençlerle doldurmak kısa dönemde yara sarıyor;
Ama “kolay işleri seçme/bekleme hastalığını” kronikleştirip, ağırlaştırdı/ ağırlaştıracak…
***
Bu konuda, maalesef, örneğiz…
***
Dünya ülkeleri arasında:
Eğitim alanında çok iyiyken;
Ve bunun meyvelerini toplamışken/toplayacakken;
Tersi politikalarla, “sıkıntılı duruma” düşen örnekleri de sıralayabiliriz…
***
Örneğin “ekonomik olarak sorgulanmaya başlanan” Almanya…
2024’te:
Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 4.3 kişi meslek eğitimi alıyor…
1950’de:
Her 10 üniversite öğrencisine karşılık, 75.5 kişi meslek eğitimi alıyormuş…
***
Alman eğitim sistemindeki muhafazakarlaşma ve gevşeme, 1950 sonrasındaki kazanımlarının kaybedilmesinin nedenleri arasında ön sıraya konuyor…
VELHASIL
İlginçtir…
Almanya’ya yönelik bu yorumlara/uyarılara rağmen, Trump, “eğitim/ekonomi sentezi sistemi ile dünyaya model olmuş ABD”de de, tersi politikaların uygulanması için çabalıyor…
***
Bu gelişmeler yaşanırken…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yeni Ulusal İstihdam Stratejj Belgesi hazırlandı…
2012 yılından beri 3’üncü kez hazırlanan bu belgelerin sonuncusunda da “mesleki eğitim” kavramına, birçok maddede yer verildi…
Ancak bir “yol haritası”, hala çizilmedi…
***
(Mesleki/evrensel eğitim olmayınca, diğer eksikleri tamamlamanın bir anlamı kalmıyor -Almanya örneğinde olduğu gibi- ama diğer eksikleri de yarın yazalım)