İşsizlik için:“Mevcudu korumaya” mı, “verimliliğe/niteliğe” odaklanmak mı?
Emek yoğun sektörler olarak kabullendiğimiz:
Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya alanlarında, “2026 destekleri” sayesinde 1.2 milyon kişilik istihdamın korunduğuna dikkat çekiyoruz…
Yine, niceliğe odaklanıyoruz…
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(Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörleri, kabullendiğimiz gibi “emek yoğun sektörler mi olmalı?” ayrı bir yazı konusu…)
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Ayrıca:
İşgücü verimliliğinde büyük sorunlarla baş başayken, 2029 yılsonuna kadar 2.1 milyon “yeni istihdam” hedefi koyuyoruz…
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Mevcut durumdan tekstilde de, hazır giyimde de, mobilyada da istihdamı korumaya odaklanınca “kalkınmanın gelmediğini”, bugüne kadar verilen teşviklerin/desteklerin yanlışlığını anlıyoruz…
Bu yolla, sadece ve sadece, kısa dönemli “yapay koruma/büyümeyi” zorladığımızı görüyoruz…
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Sonuç:
Zaten kıt olan kaynaklarımızı, etkin kullanamamış oluyoruz…
Dahası:
“Daha borçlu”, “daha verimsiz”, “rekabet edemeyen” bir yapı inşa etmiş oluyoruz…
Bu nedenle:
Yüksek potansiyeli olan “geliştirilebilecek alanlarımızı” da, atıl bırakmış, ekonomiye kazandıramamış oluyoruz…
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Deneyimler ve gelişmişlerdeki “başarı getirmiş modeller”:
Desteklerde/teşviklerde, “İstihdamını korursan…” yerine, “Teknolojini geliştirirsen…”, “Verimliliğini artırırsan…”, “İhracatını artırırsan…” gibi şartlara öncelik veriyor…
Ve bu şartların yerine getirilip getirilmediğini takip edip, izlemenin, uzun vadede istihdamı artırabilmenin yolu olduğunu gösteriyor…
VELHASIL
“Geliştirme” denince, sadece “ürün geliştirme” anlaşılmamalı…
Sadece ve sadece beşeri sermayenin gelişimiyle, ürün ve finansal sermayenin gelişebileceği unutulmamalı…
Ve unutulmamalı, bu sayede istihdamın, niteliğin, verimliliğin, rekabet edebilirliğin artacağı, ve bunların sonucunda gelecek nicelik artışlarının sürdürülebilir olacağı…
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Niceliğe odaklanıp, niceliklerle övünüp ve o sayede oluşan gürültüde “gerçek sorunu göremeyip” niteliği düşünmediğimizde, başımıza gelenler ortada…
Bu nedenle:
Mevcut istihdamı korumak, geliştirmek ve yeni istihdama kapı açacak yatırımlar için, “istihdamını koruyana destek” değil, “Verimliliğini, niteliğini, rekabet edebilirliğini artırmak için planlama yapana ve o planı uygulayana” destek olunmalı…
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