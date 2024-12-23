‘İstihdam yüklerinde dünya birincisiyiz’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu altını çizdi dünkü sohbetimizde: “İstihdam üzerindeki yüklerde dünya birinciyiz”

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Bu veri: Ekonomide kalkınamamamızın nedeni… Daha önemlisi: Büyüdüğünü sandığımız; ama “kalkınamayan ekonominin” sonucu…

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Asgari ücreti belirleyenler: İşçi sendikalarının “seçimle göreve gelen” başkanları… İşveren sendikalarının “seçimle göreve gelen başkanları”… Ve..: Seçilmiş/atanmış siyasetçiler…

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Yani… Kanunen, seçmeninin hakkını hukukunu koruyacak seçilmişler…

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Nasıl kalkınacağız, herkes seçmenini düşünür, ona göre hareket ederse? Akılcı yollar geri palana itilirse?

VELHASIL

Bugünkü ekonomik durum: Eğitimden teşviklere; kamu alımlarından harcamalarına; özel yatırımlardan kamu yatırımlarına birçok alanda politikaların/uygulamaların niteliksizliği/yanlışlarını açığa çıkarıyor…

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Örneğin: Ücret konusu… İşverenin isteği gerçekleşse işçi; işçinin isteği gerçekleşse işveren verimsizleşiyor… Bu da topyekün verimsizlik anlamına geliyor… İki tarafın da kazananacağı gerçeğe/bilime dayalı, “dünya ihtiyacına/ rekabetine odaklı” bir ekosistem inşa etmek gerekiyor…