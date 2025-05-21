İthal ettiğimiz 365 milyon varil petrolü, üretebilir miyiz?

Türkiye yıllık 365 milyon va-ril petrol ithal ediyor…

Yani…

Günlük petrol ithalatı 1 mil-yon varili buluyor…

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2015 yılında, günlük (kuyu-larımızda) petrol üretimimiz: 100 bin varildi…

(64 bin varil yurtdışı, 36 bin varili yurtiçindeki kuyu-larımızda üretildi…)

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Yurtiçindeki kuyularımızın her bi-rinin günlük petrol üretimi ortalama-sı ise: 27 varildi…

2021’de Gabar devreye girdi….

Gabar’da açılan her bir kuyunun üretim ortalaması: 717 varili geçti… (Mevcut kuyulardan 27 kat daha ve-rimli…)

Aramalar sonucunda yurtiçi ve dı-şında açılan kuyular ve Gabar’ın ve-rimliliğinin etkisiyle: 2025 yılında günlük üretim 270 bin varili geçti…

(100 bin varil yurtdışı, 171 bin varili yurtiçindeki kuyuları-mızda üretildi…)

VELHASIL

Yıllık petrol üretimimiz:

Bu yıl, mevcut kuyularla 42 milyon varili aşacak…

(İlk hedef üretimde 100 milyon varile çıkmak…)

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Suriye’de yeni teknoloji­lerle günlük 1 milyon varil (yıllık 365 milyon varil) pet­rol üretimi yapılabilir…

Ve Türkiye bu üretimin bir bölümünde rol alabilir…

Ayrıca…

Enerji Bakanı Alpars­lan Bayraktar’ın açıkladı­ğı “ABD’liler ile birlikte Di­yarbakır’da bulunan rezerv”, üretim toplamımıza yıllık 50 milyon varilin çok üzerinde bir katkı sağlayabilir…

Şırnak, Van, Hakkari’de petrol için yapılan ve son aşamaya gelen sondajlar da, hedefe, beklentilerin üzerin­de katkı verebilir…

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Yani önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde:

Petrolün dış ticaretinde farklı bir (çok olumlu) yapıy­la karşı karşıya kalınabilir…

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(Arama ve kuyu inşaat­larında katlanılan maliyet; nükleer, doğalgaz, yenilene­bilir enerji, madenler de atı­labilecek adımlar ise farklı bir yazı konusu)