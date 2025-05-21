İthal ettiğimiz 365 milyon varil petrolü, üretebilir miyiz?
Türkiye yıllık 365 milyon va-ril petrol ithal ediyor…
Yani…
Günlük petrol ithalatı 1 mil-yon varili buluyor…
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2015 yılında, günlük (kuyu-larımızda) petrol üretimimiz: 100 bin varildi…
(64 bin varil yurtdışı, 36 bin varili yurtiçindeki kuyu-larımızda üretildi…)
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Yurtiçindeki kuyularımızın her bi-rinin günlük petrol üretimi ortalama-sı ise: 27 varildi…
2021’de Gabar devreye girdi….
Gabar’da açılan her bir kuyunun üretim ortalaması: 717 varili geçti… (Mevcut kuyulardan 27 kat daha ve-rimli…)
Aramalar sonucunda yurtiçi ve dı-şında açılan kuyular ve Gabar’ın ve-rimliliğinin etkisiyle: 2025 yılında günlük üretim 270 bin varili geçti…
(100 bin varil yurtdışı, 171 bin varili yurtiçindeki kuyuları-mızda üretildi…)
VELHASIL
Yıllık petrol üretimimiz:
Bu yıl, mevcut kuyularla 42 milyon varili aşacak…
(İlk hedef üretimde 100 milyon varile çıkmak…)
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Suriye’de yeni teknolojilerle günlük 1 milyon varil (yıllık 365 milyon varil) petrol üretimi yapılabilir…
Ve Türkiye bu üretimin bir bölümünde rol alabilir…
Ayrıca…
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı “ABD’liler ile birlikte Diyarbakır’da bulunan rezerv”, üretim toplamımıza yıllık 50 milyon varilin çok üzerinde bir katkı sağlayabilir…
Şırnak, Van, Hakkari’de petrol için yapılan ve son aşamaya gelen sondajlar da, hedefe, beklentilerin üzerinde katkı verebilir…
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Yani önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde:
Petrolün dış ticaretinde farklı bir (çok olumlu) yapıyla karşı karşıya kalınabilir…
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(Arama ve kuyu inşaatlarında katlanılan maliyet; nükleer, doğalgaz, yenilenebilir enerji, madenler de atılabilecek adımlar ise farklı bir yazı konusu)