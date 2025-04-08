İyi ki gelişmemişiz!
Ticarette korumacılık” önlemleri:
Gelişmiş ülkelerdeki belirsizliği “daha fazla” artırıyor…
Gelişmiş ülkelerdeki “rasyonel karar alma alışkanlığı/yetisi”ni kaybettiriyor…
Gelişmişlerde dahi orta ve uzun vadeli planlamayı önlüyor…
Dolayısıyla, daha kötüye zemin hazırlıyor…
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Soru çok…
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Örneğin:
Çeşitli belirsizliklerden dolayı;
Orta ve uzun vadeli planlama yapamayan; potansiyelinin büyük bölümünü atıl bırakan; potansiyelinin büyük bölümünü “bugüne kadar harekete geçiremeyen” ülkeleri nasıl etkileyecek, “ticarette korumacılık” önlemleri?
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Örneğin:
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3;
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.6 olan bir ülkeyi, nasıl etkiler, “ticarette korumacılık” önlemleri?
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Yani…
Gelişmiş ülkelerin de ihtiyaç duyduğu/ duyacağı, talep ettiği/edeceği ürünlerin üretiminde/geliştirilmesinde geride kalan bir ülkeyi, nasıl etkiler, “ticarette korumacılık” önlemleri?
VELHASIL
Gelişmemiş olmamız;
Trump kaynaklı kaosu, gelişmişlere göre daha rahat atlatmamızı sağlayacak…
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Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (bugüne kadar kullanmamız gereken ama kullanamadığımız avantajlarımıza) dikkat çekti:
“Nüfustaki yaşlanmaya rağmen, işgücü oranı artacak…”
“Kadınların iş gücüne katılım oranı bizde yüzde 36, OECD ülkelerinde yüzde 67 civarında. Oranı OECD seviyesine çıkarmamız avantaj sağlayacak…”
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Güneş, rüzgar, rezerv lideri olduğumuz madenler, bakir araziler, tarihi yapılar, yetenek geliştiremeyen/yönlendiremediğimiz gençler gibi ekonomiye kazandırılabilecek ama atıl bıraktığımız potansiyelde 7’den 70’e hepimizin dilinde…
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“Ticarette korumacılık” diye nitelendirdiğimiz yeni normal sayesinde, yaşanılan/yaşanılacak zorluklar, atıl bıraktığımız potansiyelleri, ekonomiye kazandırmamız için katalizör olursa, ne güzel olur…