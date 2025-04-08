İyi ki gelişmemişiz!

Ticarette korumacılık” önlemleri:

Gelişmiş ülkelerdeki belirsizliği “daha fazla” artırıyor…

Gelişmiş ülkelerdeki “rasyonel karar al­ma alışkanlığı/yetisi”ni kaybettiriyor…

Gelişmişlerde dahi orta ve uzun vadeli planlamayı önlüyor…

Dolayısıyla, daha kötüye zemin hazırlı­yor…

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Soru çok…

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Örneğin:

Çeşitli belirsizliklerden dolayı;

Orta ve uzun vadeli planlama yapama­yan; potansiyelinin büyük bölümünü atıl bırakan; potansiyelinin büyük bölümünü “bugüne kadar harekete geçiremeyen” ül­keleri nasıl etkileyecek, “ticarette ko­rumacılık” önlemleri?

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Örneğin:

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sa­nayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3;

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sa­nayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.6 olan bir ülkeyi, nasıl etkiler, “tica­rette korumacılık” önlemleri?

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Yani…

Gelişmiş ülkelerin de ihtiyaç duyduğu/ duyacağı, talep ettiği/edeceği ürünlerin üretiminde/geliştirilmesinde geride kalan bir ülkeyi, nasıl etkiler, “ticarette koru­macılık” önlemleri?

VELHASIL

Gelişmemiş olmamız;

Trump kaynaklı kaosu, gelişmişlere gö­re daha rahat atlatmamızı sağlayacak…

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Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (bugüne kadar kullanmamız gereken ama kullanamadığımız avantajlarımıza) dik­kat çekti:

“Nüfustaki yaşlanmaya rağmen, işgücü oranı artacak…”

“Kadınların iş gücüne katılım oranı bizde yüzde 36, OECD ülkelerinde yüzde 67 civa­rında. Oranı OECD seviyesine çıkarmamız avantaj sağlayacak…”

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Güneş, rüzgar, rezerv lideri olduğumuz madenler, bakir araziler, tarihi yapılar, ye­tenek geliştiremeyen/yönlendiremediğimiz gençler gibi ekonomiye kazandırılabilecek ama atıl bıraktığımız potansiyelde 7’den 70’e hepimizin dilinde…

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“Ticarette korumacılık” diye nitelendirdi­ğimiz yeni normal sayesinde, yaşanılan/ya­şanılacak zorluklar, atıl bıraktığımız potan­siyelleri, ekonomiye kazandırmamız için ka­talizör olursa, ne güzel olur…