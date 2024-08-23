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Jackson Hole sonrası piyasalar

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

ABD’de Wyoming Eyaletinde yer alan bir kasaba olan Jackson Hole, 1982 yılından beri Fed tarafından düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yapıyor.

Dünya­daki tüm merkez bankalarının davet edil­diği ve benzer sorunların ortak akıl ile aşılmasının umulduğu bir platform. Da­vos’un global merkez bankacığı versiyonu desek yanlış olmaz. Bu iki günlük toplan­tının basının nispeten daha geride kaldığı ve ön yargılardan ya da kamuoyu baskısın­dan uzak bir sakin bir ortamda yapılması da önemli şüphesiz.

Toplantı neden popüler?

Peki toplantının artan popülaritesi ne­reden geliyor, önceki Fed başkanlarından Ben Bernanke para politikasındaki önem­li değişikliği bu toplantı aracılığıyla duyu­runca, Ağustos’un sonuna doğru ekonomi ve finans dünyasında bu sene de bir ye­nilik gelir mi beklentisi hakim olmuş du­rumda. Bilindiği üzere Fed dünyadaki ço­ğu diğer MB gibi pandemi esnasında eko­nomiyi ayakta tutma için faizleri rekor düşük seviyelere indirdi.

Pandemi sonra­sında ertelenmiş talep ile başlayan çılgın tüketimi kontrol altına almak için son kırk yılın en büyük parasal sıkılaşma operasyo­nunu gerçekleştirdi. Şimdi de ortalığı fazla bulandırmadan orta uzun vadeli ekonomi için sürdürülebilir faiz oranına doğru geri gelmeyi planlıyor.

Eylülde indirim başlama ihtimali yüksek

Çarşamba akşamı gelen Fed’in son top­lantı tutanaklarının da işaret ettiği gibi ey­lülde indirimlerin başlaması çok yüksek ihtimal. Hatta piyasalar Fed tarafından görmeye alışık olduğumuz 25 baz puan­lık indirimlerin de üstüne çıkılarak bozu­lan işgücü piyasası dinamiklerini denge­lemek adına 50 baz puanlık indirimleri de kısmen fiyatlıyor.

Bu ortamda Fed Başka­nı Powell, orta noktayı bularak, indirim beklentilerini teyit edecek bir konuşma yapacaktır görüşündeyim. Piyasalar mev­cut durumda büyük ölçüde bardağın dolu tarafına odaklanma eğiliminde olduğun­dan mevcut risk iştahında anlamlı bir de­ğişiklik beklemiyorum. Ancak demin bah­settiğim aşırı iyimser beklentileri açıkta bırakan daha dengeli bir konuşma hafta­nın kapanışına sınırlı kalmaya namzet ol­sa da kar satışlarını tetikleyebilir, dolayı­sıyla global iyimserliğin de bir limiti oldu­ğu unutulmamalı.

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