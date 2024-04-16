Japonya MB’sini aradan çıkaralım

Hatırlarsanız 3 hafta önce BoJ ile ilgili detaylıca bir yazı yazmış ve bankanın dilinin nasıl yorumlanması gerektiğini anlatmıştım. Şimdi ona ek olarak kısaca yeni bir gözlem daha aktarayım ve hala piyasanın göbeğinde oturan Yen konusundaki beklentilere biraz daha açıklık getireyim.

İlk çeyrekte BoJ’dan çok beklenen döviz müdahalesi gelmedi çünkü hem ekonomik verilerin ateşlenmesi hem de Fed ve diğerlerinin tavrının belirginleşmesi açısından zamanı vardı. Ancak şimdi Fed tarafında durum biraz daha kendini gösterdi ve faiz indirimi, dolayısıyla zayıf USD’ye bir süre daha sadece uzaktan bakacağız, BoJ da aynı şekilde. O zaman zayıflayan Yen için artık iş başa düştü.

Bu nedenle anlaşılan o ki yılın ikinci çeyreği biraz daha hareketli olacak. Ekonomik veriler tarafında şöyle bir durum var; geçen sene gerçekleşen ücret artışına karşılık enflasyon da aynı oranda artınca reel ücret artışı sıfır olmuş ve harcamayı desteklememişti. Oysa daha ilk çeyrekte Japonya’nın ücret artışı senelikte %5’lere varacak gibi gözükürken tüketici enflasyonunun %2,3’e gerilemesi bekleniyor.

Reelde ise bu durum ücret artışı anlamına geliyor ki bunun sonradan yaratacağı enflasyonun önüne geçmek için BoJ’un faizi artırmaktan başka çaresi yok. Ama artışlar muhtemelen batı dünyasının yaptığı kadar hızlı olmayacak. Dolayısıyla Yen’de beklenen güçlenmenin de aslında daha az ve daha yavaş gerçekleşebileceğini düşünerek yatırım planı yapmakta fayda olacak.

Bitcoin iyi, madenciler kötü

Beni sosyal medyadan veya TV’den takip edenler hatırlayacaklardır; bir emtianın fiyatında yükseliş bir trende dönüşürse o emtiayı topraktan çıkaran madencisinden o tarımsal emtiayı üretene kadar ilgili hisse grupları da değerlenir. Hatta incelerseniz hisselerdeki fiyat artışının altta yatan emtiaya göre yüzdesel olarak daha fazla olduğunu göreceksiniz.

Ancak Bitcoin başka birçok noktada olduğu gibi tam da bu noktada klasik emtia mantığından sapıyor. Normalde bir malin arzının yarıya düşmesi hemen hemen her zaman piyasalarda işlem gören mal fiyatlarının yükselmesine neden olur. Bir noktaya kadar aslında Bitcoin madencileri de bu kurala uydu ama hem ciddi bir fiyatlamanın gerçekleşmiş olması hem de yarılanmaya daha az zaman kalması bu arz daralmasının söz konusu şirketlerin karlarının sorgulanmasına neden oluyor.

Anlaşılan o ki piyasa artan enerji maliyetlerini de hesaba katınca bu madencilerin gelirlerinde zayıflık bekliyor ve Bitcoin madencilerini Mart başındaki zirvelerden %50’den fazla aşağı gönderdi ve muhtemelen bu korku fiyatlaması devam edecek. Çünkü içinde Marathon Digital, CleanSpark ve Riot Platforms’un bulunduğu kripto madencilerinde açığa satışlar tarihin en büyük seviyesine ulaşmış durumda.

Hatta öyle ki Marathon Digital’da $867,4 milyon, CleanSpark’da $380,3 milyon ve Riot’da $355,7 milyon büyüklüklerinde düşüşe yönelik açık satış pozisyonları var. Bu büyüklükler ortalama short pozisyonun neredeyse 3 katı büyüklüğünde. Bu durumda daha kalıcı bir yatırım olarak belki de madencilerden Coinbase gibi kripto borsalarının hisselerine geçmek yerinde bir karar olacak.

Savaş tellalları

Hafta sonu sosyal medyada ve Youtube da gerçekten çok komik kısa videolara rastladım. Zaten rastlamamak mümkün değil, kimisi dalga geçmek için kimisi de “vay bee! Neler olacak bak bak” diyerek gönderiyor.

Samimiyetle söylüyorum; kişi aslında hiç kimse, ne elinde doğru dürüst bir veri getiren yazılım var, ne bir kurum geçmişi, dolayısıyla kurum terbiyesi/disiplini ile şekillenmiş ve gelişmiş bir veriye dayalı yorum yapma yetisi var ama kendi hayal dünyasında oluşturduğu ütopik hikayeleri yarın gerçekleşecekmiş gibi anlatıyor. Dahası yabancı basını okuyacak yabancı dil bilgisi bile yok ama savaşın ilk adımlarından, dünya savaşından bahsediyor. Bir de bunları genel kabul görmüş kanun gibi ifade ediyor.

Yani “şundan şundan dolayı böyle olacağını düşünüyorum” gibi değil de “böyle böyle olacak!” diliyle savaş tellallığı yapıyorlar. Bu tür düşük profillere prim verip vermemek tabi ki kişilere bağlı. Sonuçta dinlersiniz ve onaylarsınız veya onaylamazsınız. Ama bu kişilerin verdiği yatırım tavsiyelerine uyduğunuzda sonuçları o videoyu izleyip geçmek gibi olmaz. Benden söylemesi.