Jeopolitik gelişmeler piyasaların ana gündemi

Suriye’de 61 yıllık rejimin yıkılması, Rusya-Ukrayna cephesinden gelecek açıklamalar yeni haftada piyasalar tarafından yakından izlenecek gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Öte yandan 10 Aralık’ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri de yine piyasalar açısından kritik Piyasalar geride bıraktığımız haftaya yoğun bir gündem ile başladı. Borsada BIST 50 hisselerinde açığa satış yasağının 2 Ocak itibarıyla kaldırılacak olması ve bankaların 2025 yılında enflasyon muhasebesinden muaf tutulacağına yönelik açıklamalar özellikle borsa tarafında olumlu algılandı.

BIST 100 Endeksi haftalık bazda yüzde 4.44 yükseldi ve 10 bin puanın üzerine çıktı. Piyasaların izlediği bir diğer gelişme ise salı günü açıklanan kasım ayı enflasyon rakamları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayında enflasyonun aylık yüzde 2.24, yıllık yüzde 47.09 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Kasım ayı enflasyonu yüzde 2 civarı olan piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Rakamlar her ne kadar beklentilerin üzerinde gelse de Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimi yapacağını bekleyenlerin sayısında bir azalma olmadı. 26 Aralık’ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentiler piyasa oyuncularını ikiye bölmüş durumda. Aralarında yabancıların da olduğu bazı kurumlar Merkez Bankası’nın aralıkta ‘sınırlı’ bir faiz indirimi yapabileceğini tahmin ederken bazı kurumlar ilk faiz indiriminin yeni yılın ilk ayında gerçekleştirileceği görüşünde.

Suriye ve Ukrayna takip edilecek

Geçen haftanın son günlerinde Suriye’de yaşanan hareketlilik hafta sonu başkent Şam’ın 61 yıllık Baas rejimin kontrolünden çıkmasıyla sonuçlandı. Bölgedeki bir diğer kritik gelişme ise ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’ın Fransa’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile bir araya gelmesi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , “Rusya, Suriye’deki varlığından hiçbir zaman kazanç elde edemedi. Suriye bir karmaşa içinde, ama bizim müttefikimiz değil. ABD, orada olanlara kesinlikle karışmamalı. Bu bizim meselemiz değil” dedi. Piyasalar açısından bu hafta bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin etkisi fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek en kritik gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor

Suriye’de son yaşananların Türkiye’ye etkisi konusunda henüz kamuoyunda bir görüş birliği yok. Yani ortalık biraz toz duman. Şam’ı ele geçiren güçlerin tavrı, Türkiye ile ilişkileri önemli. Diğer taraftan Trump’ın Ukrayna’da barışı sağlamaya yönelik adımlar atacağını bir kez daha söylemesi, son yıllarda artan ve fiyatlamalar üzerinde baskı yaratan jeopolitik riskler için “geride mi kalıyor” sorusunu ön plana çıkarabilir.

Yaşananların küresel anlamda Türkiye’yi nasıl etkileyeceğinin ilk yansımaları Türkiye’nin risk primi (CDS) üzerinde görülebilir. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi 2020 Şubat ayından bu yana ilk kez 250 baz puanın altına geriledi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin tespiti için taraflar bu hafta görüşmelere başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak zam oranı enflasyonla mücadele programına olası etkisi nedeniyle piyasalar tarafından yakından izlenen önemli bir gündem maddesi.

Borsada önemli teknik seviyeler

BIST 100 Endeksi 3 Aralık’ta 9 bin 846 puan seviyesini üzerine çıktı ve bu noktayı destek seviyesi haline getirdi. Bu hamle endeksin son derece kritik bir aralık olan 10 bin 104 - 10 bin 201puan bandını test etmesini sağladı. Bundan sonraki seyri de bu aralık belirleyecek. Çünkü bu bölge oldukça kuvvetli bir direnç bandı. Aşılması durumunda 10 bin 260 puan seviyesi ara direnç noktası olmak üzere ilk aşamada 10 bin 386 puan seviyesine doğru bir ivmelenme görülebilir. Bu da endeks üzerinde ciddi bir rahatlama getirebilir. Ancak birkaç deneme sonrasında bu bölgenin aşılamaması endekste teknik anlamda güç kaybını beraberinde getirebilir. Bu senaryoda da tekrar 9 bin 846 desteğinin test edilme riskini unutmamak gerekiyor.