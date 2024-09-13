Kaç doğru bir yanlışı götürür?

Anadolu Lisesine ya da Üniversiteye Giriş Sınavlarında genel bir uygula­madır. Doğru olan şık da sonuçta adaya sunulduğu için sadece kafadan atarak iyi bir derece yapma ihtimalinin önüne geç­mek için üç ya da dört yanlış bir doğru­yu götürür denir. Böylece adaya üstü ör­tülü bilmiyorsan boş bırak mesajı verilir.

Tabii test ortamı ile gerçek dünya arasın­da işler epey farklı. Normalde bir yanlış yaptığınız zaman yeniden o hatanın ön­cesindeki halinize dönmeniz epey zaman ve emek alır. İnanmayanlar navigasyon uygulaması üstünden de kendilerince bir deney yapabilirler.

Deney öncesine geri döndük

Bu girizgahı neden yaptım? 2023 önce­si faizleri indirerek dış ticareti dengele­yeceğiz, TL değer kazanacak ve sonuçta enflasyon da düşecek şeklinde çıktığımız yolda savrulduğumuz yerden Fitch tara­fından gelen son artırımı ile önceki ha­limize geri döndük.

Herkes notumuzu artırıyor diye sevinirken aslında deney öncesine döndüğümüzü hatırlatmak is­tedim. Sanayi üretimi ve perakende sa­tış verileri ekonominin büyüme hızında yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor, daha iyi hissetmek için dengelenme de diyebilirsiniz bu duruma isterseniz. An­cak ilk çeyreği aşağı revize ederek %0.1 çıkan ikinci çeyrek büyüme oranı son­rasında yılın son iki çeyreğinde bizi tek­nik anlamda resesyona sokacak şekilde bir daralma gelmesi ihtimali giderek ar­tıyor.

Ülkemiz kadar genç nüfusa sahip ve nüfusta artışın devam ettiği bir yer­de bu durumun iki çeyrekten daha uzun sürmesini beklemem. Yani gelecek sene bir dipten toparlanma muhtemel, tabii dezenflasyon sürecinde iplerin ne kadar sıkı tutulacağını kestirmek zor. Yılbaşın­da asgari ücrete beklenen enflasyon ka­dar zam yapmak ya da kredi musluklarını sıkmak gibi bazı olası uygulamalar yük­selişin ya da toparlanmanın hızını kese­bilir.

Doğru tedavi için teşhis önemli

Son olarak şunu da eklemek gerekiyor, biz bu zorlukları dış dünyada faizlerin in­diği, endekslerin tarihi zirvelere yakın sey­rettiği, jeopolitik tansiyonun finansal piya­saları çok uzun süre tehdit etmediği, gıda ve enerji fiyatlarının düzenli olarak aşağı geldiği bir ortamda yaşıyoruz, yani doğru tedavi için teşhis önemlidir, nedenleri dı­şarıda aramak pek doğru değil bu açıdan.