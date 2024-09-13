Kaç doğru bir yanlışı götürür?
Anadolu Lisesine ya da Üniversiteye Giriş Sınavlarında genel bir uygulamadır. Doğru olan şık da sonuçta adaya sunulduğu için sadece kafadan atarak iyi bir derece yapma ihtimalinin önüne geçmek için üç ya da dört yanlış bir doğruyu götürür denir. Böylece adaya üstü örtülü bilmiyorsan boş bırak mesajı verilir.
Tabii test ortamı ile gerçek dünya arasında işler epey farklı. Normalde bir yanlış yaptığınız zaman yeniden o hatanın öncesindeki halinize dönmeniz epey zaman ve emek alır. İnanmayanlar navigasyon uygulaması üstünden de kendilerince bir deney yapabilirler.
Deney öncesine geri döndük
Bu girizgahı neden yaptım? 2023 öncesi faizleri indirerek dış ticareti dengeleyeceğiz, TL değer kazanacak ve sonuçta enflasyon da düşecek şeklinde çıktığımız yolda savrulduğumuz yerden Fitch tarafından gelen son artırımı ile önceki halimize geri döndük.
Herkes notumuzu artırıyor diye sevinirken aslında deney öncesine döndüğümüzü hatırlatmak istedim. Sanayi üretimi ve perakende satış verileri ekonominin büyüme hızında yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor, daha iyi hissetmek için dengelenme de diyebilirsiniz bu duruma isterseniz. Ancak ilk çeyreği aşağı revize ederek %0.1 çıkan ikinci çeyrek büyüme oranı sonrasında yılın son iki çeyreğinde bizi teknik anlamda resesyona sokacak şekilde bir daralma gelmesi ihtimali giderek artıyor.
Ülkemiz kadar genç nüfusa sahip ve nüfusta artışın devam ettiği bir yerde bu durumun iki çeyrekten daha uzun sürmesini beklemem. Yani gelecek sene bir dipten toparlanma muhtemel, tabii dezenflasyon sürecinde iplerin ne kadar sıkı tutulacağını kestirmek zor. Yılbaşında asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam yapmak ya da kredi musluklarını sıkmak gibi bazı olası uygulamalar yükselişin ya da toparlanmanın hızını kesebilir.
Doğru tedavi için teşhis önemli
Son olarak şunu da eklemek gerekiyor, biz bu zorlukları dış dünyada faizlerin indiği, endekslerin tarihi zirvelere yakın seyrettiği, jeopolitik tansiyonun finansal piyasaları çok uzun süre tehdit etmediği, gıda ve enerji fiyatlarının düzenli olarak aşağı geldiği bir ortamda yaşıyoruz, yani doğru tedavi için teşhis önemlidir, nedenleri dışarıda aramak pek doğru değil bu açıdan.