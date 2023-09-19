Kader haftası

Geldik bir kez daha oldukça önemli Fed haftasına. Yarın, 20 Eylül Çarşamba Fed komitesi yine toplanacak (aslında bugün başladılar) ve başta ABD olmak üzere, dünya piyasalarında faizin seyri için önemli bir karar verecekler.

Ve dahası bu seferki toplantıda 3 ayda bir kamuoyuyla paylaşılan noktasal grafikler de açıklanacak. İlk olarak noktasal grafikleri ele alırsak şöyle bir görünüm olduğunu hatırlamamız gerekir. 22 Eylül 2021’den bu yana noktasal grafiğin yayınlandığı her 3 ayda, bir önceki ay yayınlanana göre komite üyeleri Fed Fonlama Faizi beklentilerini yukarı çektiler.

Yani üyeler her 3 aylık dönemde, bir önceki 3 aya göre daha şahinleştiler ve faizin daha fazla yükselebileceğini değerlendirdiler. Özellikle en son açıklanan grafikte benim de beklentimin üzerinde bir nihai faize işaret ederek piyasayı şaşırtmışlardı. Bu toplantıda ise en önemli soru şu: Acaba noktasal grafikte, özellikle yakın vadede beklentiler aşağı kayar mı?

Yoksa yerinde mi kalır? Ben hiç olasılık vermesem de 3.seçenek olarak acaba eğri yukarı mı ötelenir? Son ihtimali hemen hemen imkansız olarak gördüğüm için bu ihtimalin sonucunda olabilecekleri değerlendirmeyeceğim ama çok kısaca böyle bir durumda Fed’in aşırı şahinleşmiş olması gerekir ve borsalara, altın, paritelere ve tahvillere çok sert satışlar gelmesi beklenir.

Dolar kral olur. Ama bence bu şimdilik mümkün değil. Komite üyelerinin görüşlerinde önemli bir değişiklik yapmamaları halinde piyasa şimdiye kadar tahvil piyasasında sürdürdüğü şahin pozisyonlanmayı devam ettirebilir ve faizin yüksek kalacağına yönelik pozisyonlanmasını sürdürebilir.

Normal koşullarda yüksek hisse senetlerinin çok sevmediği bir ortam olmasına rağmen bu tür bir gelişmenin hisse senetleri üzerindeki etkisinin sınırlı olması gerekir, çünkü zaten faiz kaynaklı beklentilerin önemli kısmı fiyatlandı. Bu nedenle hisselere yükseliş bile gelebilir. Pariteler ve kıymetli metaller ise faizin yüksek seyredeceği anlamına gelen bir kararla aşağı süzülmeye devam etmeliler.

Bunlara karşılık Fed başkanları gayri menkul piyasasında olan biteni, harcama treninin hızlı raylardan yavaş raylara gelmek üzere olduğunu, bireysel borçlanma ve geri ödeme sorunlarını görerek faizin ilerleyen zamanda düşeceğine yönelik bir öngörü ile noktasal grafiği aşağı çekerlerse, o zaman tahvil faizinin hızlıca gerilediği, altın ve paritelerin yükseldiği bir durum görmeliyiz.

Hisse senetleri de büyük ihtimalle büyüme ve resesyon konusu sorun olana dek bu ralliye katılırlar. Ama bahsi geçen konular ilerleyen aylarda sorun olursa altın ve tahviller yollarına devam ederken hisseler havlu atacaklardır. Peki Fed Açık Komitesi gerçekten ne yapar?

Aslında ne yapar değil de, ne yapmayacağını sanki daha rahat değerlendirebiliriz. En başta yukarıda bahsettiğim gibi siyah ve beyaz olacak şekilde beklenti eğrisini bütünüyle aşağı ya da yukarı oynatmaz. Büyük ihtimalle farklı vadelerde farklılaşan beklentiler olacak. Noktasal grafiği gözünüzün önüne getirin; yatayda seneler, düşeyde de beklenen fonlama faiz oranı bulunuyor.

Her sene için Fed komite üyeleri beklentilerini paylaşıyor ve her kişi beklentisiyle beraber grafikte birer nokta olarak ilgili senedeki beklediği faiz seviyesinde beliriyor. Sonra bunların ortalaması alınarak birleştiriliyor. Muhtemelen bu noktada, 2023 için faiz beklentisi aynı kalacaktır. 2024 beklentilerinin ise biraz aşağı kaymasını bekliyorum. Benzer şekilde 2025’de kayacaktır. Uzun dönemli beklentiler ise %2,5’ta sabit kalır diye düşünüyorum.

Bu senaryoda piyasa net bir şekilde tahvilleri almaya başlar. Öncelikle kısa vadeli kıymetler daha çok para akışı görür. Sonrasında ise10Y ve daha uzun vadeli kıymetler alıcı bulur. Her durumda kıymetli metallerin ralli yapma ihtimalleri çok artmış olur. Bu durumda geride kalmış ve piyasası daha sığ olan paladyum ve platin muhtemelen altından daha güçlü yükseliş yapacaktır.

Gümüşü artık zaten biliyoruz, altının hırçın kardeşidir o. Altın nereye, gümüş oraya ama 3 kat hızlı… Düşük bir ihtimal de olsa komite 2024 beklentisini aşağı çekmezse bu ralliler yerini hüzünlü ama yavaş bir satışa bırakır. Heyecanlı bir hafta olacak ve Çarşamba akşamı portföylerde önemli düzenlemeler olacak. Birçok portföy yöneticisi daha önceden opsiyonlarla ihtimallere karşı pozisyon almadıysa o akşam büyük hareketlere neden olacaklardır.