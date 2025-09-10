“Kadınların dahil olmadığı hiçbir dava kazanılmaz…”; ama…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altını çizmişti:
“Kadınların dahil olmadığı hiçbir dava kazanılmaz…”
***
Ekonomide de böyle…
Kültürel gelişimde de…
Sadece olumlu değil, olumsuzluklara evrilmede de…
***
Ve…
15 yaş üstü kadın nüfusu 33 milyon 500 bini aştı… 20-49 yaş arası çalışabilir kadın nüfusu 19 milyona yaklaştı…
Ama… Bunun 12 milyonu, bırakın çalışmayı, (iş aramadı) (kalkınma davasına katılamadı) işgücüne dahi katılmadı…
***
Ve yine…
Eğitimden/çalışma hayatına yapıl(a)mayan reformlar, mevcut eğitim sisteminin/ sosyal yaşamın edindirdiği kültür sonucunda: “Çalışabilirim” diyen kadın nüfusumuz (15-60 yaş arası) toplamda 12.2 milyonda kaldı…Ve…
Bunun 10.7 milyonu istihdama katıldı…
***
TÜİK araştırması şöyle diyor:
2023 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 27.1…
(15 yaşın altında çocuğu olanlar için de bir araştırma gerekiyor)
***
Diğer bir araştırma sonucu da şöyle diyor:
Kadınların çalışmamasında/üretmemesinde etkenler, sırasıyla:
Yönlendirilmeme (veya olumsuz yönlendirmeler), teorik bilgi eksiği, pratikten uzak kalma, finansman, çocuk/yaşlı bakımı, işe/ ulaştırma araçlarına yakın bölgelerdeki kira yüksekliği şeklinde sıralanıyor…,
VELHASIL
Ekonomide açıkları (cari, bütçe, dış ticaret, üretim…) kapatabilmemiz için:
Kadınları da çalışma hayatına çekmemiz gerekiyor…
(Tabiki, yüksek verimliliğin olduğu bir çalışma hayatı)
***
Bunun yolları da biliniyor…
***
Örneğin:
Finansman desteği verip, heran yanında olduğunu hissettirdiğin kadın neler başarabilir? Bu sorunun yanıtını, son 4 yılda 254 bin kadın girişimciye destek veren Halkbank’ın Genel Müdürü Osman Arslan verebilirdi…
Dün Mardin’de örneklendirdi: “Desteklediğimiz kadın girişimciler arasında yüzlerce başarı hikayesi var…
Bugün Mardin’deyiz ve bu örnekleri somut olarak görebiliyoruz…
Örneğin Emine Kardeş, yaptığı yatırımla 320 kişiye istihdam sağlıyor. İstihdamın yüzde 85’i de kadınlardan oluşuyor…”
***
Başarılıların model alındığı; hiç olmazsa taklit edildiği (!) bir ülkede:
Başarı hikayelerinin artması, özgüveni/ rekabeti artıracak. ekosistemi de verimlilik temelinde güçlendirecektir…
Güçlendirmenin de, güçsüzleştirmenin de yolları (kitaplardan, deneyimlerden…) bilinir…
Güçlendirmek için bilmek/söylemek yetmez. adım/çaba/uygulama gerekir…
