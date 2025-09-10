“Kadınların dahil olmadığı hiçbir dava kazanılmaz…”; ama…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altını çizmişti:

“Kadınların dahil olmadığı hiçbir dava ka­zanılmaz…”

***

Ekonomide de böyle…

Kültürel gelişimde de…

Sadece olumlu değil, olumsuzluklara ev­rilmede de…

***

Ve…

15 yaş üstü kadın nüfusu 33 milyon 500 bi­ni aştı… 20-49 yaş arası çalışabilir kadın nü­fusu 19 milyona yaklaştı…

Ama… Bunun 12 milyonu, bırakın çalış­mayı, (iş aramadı) (kalkınma davasına katı­lamadı) işgücüne dahi katılmadı…

***

Ve yine…

Eğitimden/çalışma hayatına yapıl(a)ma­yan reformlar, mevcut eğitim sisteminin/ sosyal yaşamın edindirdiği kültür sonucun­da: “Çalışabilirim” diyen kadın nüfusumuz (15-60 yaş arası) toplamda 12.2 milyonda kaldı…Ve…

Bunun 10.7 milyonu istihdama katıldı…

***

TÜİK araştırması şöyle diyor:

2023 yılında hanesinde 3 yaşın altında ço­cuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 27.1…

(15 yaşın altında çocuğu olanlar için de bir araştırma gerekiyor)

***

Diğer bir araştırma sonucu da şöyle diyor:

Kadınların çalışmamasında/üretmeme­sinde etkenler, sırasıyla:

Yönlendirilmeme (veya olumsuz yönlen­dirmeler), teorik bilgi eksiği, pratikten uzak kalma, finansman, çocuk/yaşlı bakımı, işe/ ulaştırma araçlarına yakın bölgelerdeki kira yüksekliği şeklinde sıralanıyor…,

VELHASIL

Ekonomide açıkları (cari, bütçe, dış tica­ret, üretim…) kapatabilmemiz için:

Kadınları da çalışma hayatına çekmemiz gerekiyor…

(Tabiki, yüksek verimliliğin olduğu bir ça­lışma hayatı)

***

Bunun yolları da biliniyor…

***

Örneğin:

Finansman desteği verip, heran yanında olduğunu hissettirdiğin kadın neler başara­bilir? Bu sorunun yanıtını, son 4 yılda 254 bin kadın girişimciye destek veren Halk­bank’ın Genel Müdürü Osman Arslan vere­bilirdi…

Dün Mardin’de örneklendirdi: “Destekle­diğimiz kadın girişimciler arasında yüzlerce başarı hikayesi var…

Bugün Mardin’deyiz ve bu örnekleri so­mut olarak görebiliyoruz…

Örneğin Emine Kardeş, yaptığı yatırım­la 320 kişiye istihdam sağlıyor. İstihdamın yüzde 85’i de kadınlardan oluşuyor…”

***

Başarılıların model alındığı; hiç olmazsa taklit edildiği (!) bir ülkede:

Başarı hikayelerinin artması, özgüveni/ rekabeti artıracak. ekosistemi de verimlilik temelinde güçlendirecektir…

Güçlendirmenin de, güçsüzleştirme­nin de yolları (kitaplardan, deneyimler­den…) bilinir…

Güçlendirmek için bilmek/söylemek yet­mez. adım/çaba/uygulama gerekir…