Kafalar hala karışık

Geçen hafta hedge fonların pozisyonlarından bahsetmişken, aynı konuya başka bir açıdan bakalım. Biliyorsunuz, bundan 1 ay öncesine kadar piyasa Fed’in yarın yokmuşçasına faiz indireceğini zannediyordu.

Ama 1 aydır Fed konuşmacılarından piyasa yorumcularına kadar herkes tam tersini söylüyor ve artık piyasa algısı belirgin bir şekilde faizin bir süre daha düşmeyeceğine döndü. Sanki Fed’in “daha uzun süre yüksek faiz” söylemine dönüyoruz. Buna karşılık piyasa bu seneki faiz indirimine haklı olarak kesin gözüyle baktığı için hala tahvil kontratlarında açık olan 1,8 milyon adetlik açığa satış pozisyonlarını traşlamış ve 1,73 miyon adede indirmiş.

Bu ne demek? Yani faizin yükseleceğine olan inancı azaldığı için fiyata göre short pozisyonları azaltıyor ama karşılık olarak long pozisyonlarda henüz önemsiz bir artış oluyor. Bu da şu anlama geliyor; “faiz artık yükselmeyecek ama düşmesine de var daha, o yüzden henüz ona pozisyon almayayım ama riskimi azaltayım”. Bu noktada bir rakam vermek gerekirse, sadece geçen hafta kapatılan toplam short pozisyonun büyüklüğü yaklaşık olarak $25 milyar civarında. Ancak ilgi çekici olan bu değil.

Asıl dikkat edilmesi gereken ve bir anlam ifade edecek olan gelişme şu; orta ve uzun vadeli kıymetlerin kontratlarında piyasa faiz artışı ihtimalini sıfırlayarak pozisyon kapatırken kısa vadeli, hatta gecelik faiz kontratlarında faiz yükselişi anlamına gelen short pozisyonda artış yapmış. Karakteristik olarak piyasa bunu ileriyi göremediği zamanlarda yapar ve sonucunda 2-10 yıl faiz makasının açılmasına neden olur. Bu durumun hisse senedi piyasalarında ki etkisi ise profesyonel yönetim altındaki paranın durasyonu düşük olan hisselere kaymasına neden olur.

Bu noktada sizleri bu kelimeyi google’lamaktan kurtaracağını düşündüğüm için çok kısa bir açıklama geçeyim; durasyonu düşük hisse kendisine yatırılan her Dolar’ın karşılığını kısa sürede verebilecek olan hisseler olarak düşünülebilir. Bu durumda kısa zamanda kar üretemeyecek olan, mesela nakit yakan hisseler yeniden istenmeyen hisseler olabilir.

Kararsızlık kadar kötüsü yok!

Hep söylerim, hemen hemen herkesin portföyünde sürekli olarak duran bir miktar altını vardır, risk severlerde az miktarda gümüş, piyasayı takip edenlerde de zaman zaman petrol olur.

Ama şimdilerde öyle bir yerdeyiz ki petrol kontratı taşıyan ETF’lerde son zamanların en az sayıda açık pozisyonu var. Yani petrol fonlarından çıkışlar son zamanların en yükseğinde. Ama petrol fiyatına bakarsanız henüz düşmüş değil, hatta bilakis Aralık 2023 başından bu yana petrol fiyatı hafif hafif yukarı gidiyor.

Altında ise fiyat hareketi biraz daha farklı, petrol gibi yukarı gidemiyor. Ama aşağı da bırakmıyorlar. Buna rağmen en büyük altın etf ’i olan GLD özelinde bakarsak altının 2020’de yaptığı tepeden bu yana para çıkışı gözlemleniyor. Altın vadeli kontratlarını taşıyan hedge fonların pozisyonları da benzer şekilde azalıyor. Ancak ufak bir farkla; yaklaşık 4 senedir fonların net pozisyonu 135 bin kontrat alım ile 8 bin kontrat satım arasında değişiyor.

Yani duruma göre alışlar biraz artıyor ve sonra yine duruma göre alışlar sıfırlanıyor. Bu arada karşılaştırma amaçlı hatırlatayım, net alışlar en fazla 275 bin olmuş. Bu açıdan bakınca piyasanın bir anda altını yukarı yönlü speküle edebildiğini ama mevcut koşullarda bunu sürdüremediğini görüyoruz. Bu verilere göre altında da aslında bir trendsizlik durumunun hakim olduğunu söyleyebiliriz.

Gümüş için anlatılabilecek ayrı bir hikaye yok, zaten kararsızlığın bu kadar hakim olduğu bir yerde gümüşün anomali göstererek bir yön için kararlı davranmasını beklemek fazla iyimserlik olur. Bir genelleme yaparsak, herkesin portföyünün daimî üyeleri olan kıymetli metaller ve herkesin uzmanı(!) olduğu petrol şimdilerde portföylerde boşu boşuna yer tutuyor. Gerçekten de, kendime baktığımda, zamana oynayan opsiyonlar hariç, yönsel bir tahminle en son ne zaman bir petrol işlemi yaptığımı hatırlamıyorum.

Altında ise sadece gün içi ufak tadlandırıcılar oldu. Gümüş ise benim için sadece kuyumcu dükkanlarında var. Ama biraz daha sabır. Petrol için bilemiyorum tetikleyici ne olur ama altın ve gümüş için birkaç ay daha ve sonra Fed muhtemelen yukarı yönlü bileti kesecek. İzleyerek göreceğiz. O zamana kadar git-gellerle gün içi yatırımcı için testere gibi çalışan kararsız, yönsüz, trendsiz piyasada portföyünüzü eritmemeye özen gösterin.