Kamu çalışanı “verimlilik” artıran olmalı…

Kamuda çalışan sayısının yüksekliğine yönelik eleştiriler artarak devam eder­ken…Ücretler, iş yükü, sosyal-kültürel hak­lar ve çalışma ortamı gibi alanlarda, özel sek­tör çalışanlarına göre ayrıcalıklı/imtiyazlı olması eleştirilerin odağını oluştururken…

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Ve…

1 kişinin yapabileceği işin 5-10 kişiye pay­laştırılmasının, “verimsizlik”, “israf” oldu­ğu da dillendirilirken… Şartların, kamuda çalışma arzusunu arttırdığına, bu nedenle imalat ve tarım sektörlerinde istihdam açığı yaşandığına da dikkat çekilirken…

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Ve…

Milyonlarca kişiye tanınan bu ayrıcalığın, imtiyazın “çalışma hayatındaki barışı” daha da bozacağının altı çizilirken…

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Yıllardır “bu uyarılar” yapılırken…

Geçtiğimiz hafta, kamu çalışanı sayısının 5 milyon 266 bine yükseldiğini öğrendik…

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Üstelik…

Kamu: “İşleri yetiştiremiyoruz!”, “Maliye­ti daha düşük!” gibi bahanelerle:

Sözleşmeli, geçici işçiler ve taşeron firma­larla birlikte, 1 milyonun üzerinde kişiden de dışardan hizmet alırken…

VELHASIL

Norveç’te kamu personelinin “top­lam çalışanlar” içindeki payı yüzde 30 iken… İsveç’te bu oran 29 iken…

Danimarka’da 28, Finlandiya’da 25 iken… Türkiye’de yüzde 13.5 olması, neden yüksek bulunuyor?

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Çünkü…

Örneğin Norveç:

Kamuda çalışanların yüzde 84’ü, özel sektörün, çalışanların ve tüm va­tandaşların verimliliğini artıran öğ­retmen, akademisyen, teknik personel (ziraat, maden, makine, enerji vb mü­hendisleri), hukuk ve sağlık persone­linden oluşuyor…

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Ve devletin asli görevi olan eğitim, sağlık, yönlendirme, denetleme görev­lerini “çeşitli sorumluluk ve zorunlu­luklarla” ve “verimlilik kıstasıyla” ye­rine getiriyor…

Ve kamu personeli bu görevlerini: Hedefleri/maliyetleri/ ça­lışma sonuçları/gerçekleşmeleri tüm vatandaşların “şeffaf olarak” görüp/ sorgulayacağı şekilde yapıyor…