“Kamu çalışanları” sayısını; “Benim bir faydam yok” deyip, “kamu işini” bırakanların ülkesi ile kıyaslıyoruz…

Birçok alanda:

Niceliğe bakıp övünmekten, niteliksizli­ğe odaklanamıyoruz…

***

Örneğin:

“5.3 milyon kamu çalışanı (toplam çalışanlar içindeki payı yüzde 13.6) fazla” deyince;

“Norveç’te kamu personelinin “toplam çalışan­lar” içindeki payı yüzde 30,

İsveç’te 28’miş” bilgisiyle, “büyük sorunun” üstünü kapatmaya çalışıyoruz…

***

Bu ülkelerle kıyaslama yapılacaksa, niteliğe de bakılmalı…

***

Örneğin Norveç:

Nüfusta 5.5 milyonun altını zorluyor…

“3.3 milyon” kişi ile (Nüfusun yüzde 60’ı) rekor işgücüne koşuyor…

Bunun 3.1 milyonunu istihdam ediyor…

***

Bu istihdamla:

Küresel petrol talebinin yüzde 2’sini karşılıyor…

Deniz ürünlerinde küresel arz dengesini domi­ne ediyor…

Yabancı şirketlere, yüzde 70 gibi “çok yüksek” kurumlar vergisi uygulayarak, devlete çalıştırı­yor…

Ve…

Petrolü çıkarıp/satan ve tasarrufu “fonlar” ara­cılığı ile değerlendiren devlet şirketleri kuruyor…

***

Zenginleşmeyi, bu politikalar sayesinde ba­şarıyor…

***

Ayrıca:

Kamuda çalışanların yüzde 84’ü:

Öğretmen, akademisyen, teknik personel (pet­rol, su ürünleri, ziraat, maden, makine, enerji vb mühendisleri), hukuk ve sağlık personelinden oluşuyor…

Ve devletin asli görevi olan sağlık, eğitim, yön­lendirme, denetleme görevlerini “çeşitli sorum­luluk ve zorunluluklarla” ve “verimlilik kıstasıy­la” yerine getiriyor…

***

Ve kamu personeli bu görevlerini:

Hedefleri/maliyetleri/ çalışma sonuçları/ger­çekleşmeleri tüm vatandaşların “şeffaf olarak” görüp/sorgulayacağı şekilde yapıyor…

***

Diğer 3 ülkede de uygulamalar aynı:

Kamu çalışanlarının, özel kesim çalışanlarına göre avantajları bulunmuyor…

Performans değerlendirmesi etkin işletiliyor…

Çalışanlar ise “sorumlu vatandaşlık bilinci” ile “Fayda sağlamıyorum” deyip, işinden ayrılabiliyor…

VELHASIL

Türkiye’de mi?

Sadece 2019 yılında, kamuya (belediyeler, sözleşmeli işçiler dahil) 1 milyona yakın per­sonel alınmış…

(Norveç’in tamamından fazla…)

Böyle olunca, kamu çalışanlarının niteliği, sayısı ve verimliliği “vergi ödeyenler tarafın­dan” haklı olarak sorgulanıyor…

***

Özel sektör ve kooperatifleşmenin yoğun olduğu ülkeler ise, kamu personeli için olması gereken oranı, rasyonel olarak ortaya koyuyor:

Güney Kore’de yüzde 8…

Japonya’da yüzde 4.5… (Ve daha fazla emek, daha fazla verim…)