Kamu gelirleri, “üretimle” değil, “tüketimle” artıyorsa…

Kamu gelirleri:

Kamu ve özelin, mal ve hizmet üretmesi/geliştirmesi sayesinde artmalı…

***

En azından…

Dünya ihtiyacına göre ve/veya rekabet avantajı, verimlilik sağlaması amacıyla “üretilen/geliştirilen mal ve hizmet” sa­yesinde elde edilen/edilecek gelirler:

Genel gelirler içinde çoğunluğu oluştur­malı…

***

“Tüketim sayesinde toplanan vergi­lerle” artırılan veya artırılmaya çalışılan gelir, kısa dönem için açığı kapatabilir…

***

Orta ve uzun vadede ise:

Ekonominin temeline konulan, yıkıcı bir dinamittir…

Yüksek enflasyon/borçluluk/açık gibi sorunlarımızın da temel nedenidir…

***

En basit anlatımla:

“Üretim ve geliştirmeden gelen gelir ile kamunun harcamalarını karşılayamıyo­ruz…

Bu nedenle tüketimden gelen geliri ar­tırmaya çalışalım/çalışıyoruz…” düşünce­si yerine;

“…Bu nedenle üretim ve geliştirmeden gelen geliri artırmak için, reel sektörü destekleyeceğim, rekabet gücünü artıra­cak yatırımlar yapacağım, eğitimin nite­liğini artırarak her alanda verimliliği artı­racağım…” şeklinde düşünmeliyiz…

***

Borçlanmadaki artış ve üretimdeki da­ralma hızımız, düşünce ve odak değiştir­memizin, basit bir tercih değil, zorunlulu­ğumuz olduğunu gösteriyor…

VELHASIL

2026 bütçesindeki gelir hedefleri de (ay­nı yanlışı yıllarca tekrarlamamız nedeniy­le, mecburen) her şeyi anlatıyor…

Gelir planı özetle şöyle:

Yaklaşık 3.6 trilyon lira KDV’den gele­cek…

Yaklaşık 2.1 trilyon lira ithal ürün tüketi­minden gelecek…

Yaklaşık 2.6 trilyon lira ÖTV’den gele­cek…

Üretimden beklenen gelir mi?

Tarım, sanayi, ihracat hepsi dahil sadece 1.6 trilyon lira…

***

Gelirler içerisinde, üretim ve geliştir­menin payı (üretenin ve geliştirenin kar­lılığı ile birlikte) artmadıkça borçlanma, enflasyon, açık gibi sorunlarla mücadele yarım/eksik kalacak ve o sorunlar daha da büyüyecektir…