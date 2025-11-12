Kamu gelirleri, “üretimle” değil, “tüketimle” artıyorsa…
Kamu gelirleri:
Kamu ve özelin, mal ve hizmet üretmesi/geliştirmesi sayesinde artmalı…
***
En azından…
Dünya ihtiyacına göre ve/veya rekabet avantajı, verimlilik sağlaması amacıyla “üretilen/geliştirilen mal ve hizmet” sayesinde elde edilen/edilecek gelirler:
Genel gelirler içinde çoğunluğu oluşturmalı…
***
“Tüketim sayesinde toplanan vergilerle” artırılan veya artırılmaya çalışılan gelir, kısa dönem için açığı kapatabilir…
***
Orta ve uzun vadede ise:
Ekonominin temeline konulan, yıkıcı bir dinamittir…
Yüksek enflasyon/borçluluk/açık gibi sorunlarımızın da temel nedenidir…
***
En basit anlatımla:
“Üretim ve geliştirmeden gelen gelir ile kamunun harcamalarını karşılayamıyoruz…
Bu nedenle tüketimden gelen geliri artırmaya çalışalım/çalışıyoruz…” düşüncesi yerine;
“…Bu nedenle üretim ve geliştirmeden gelen geliri artırmak için, reel sektörü destekleyeceğim, rekabet gücünü artıracak yatırımlar yapacağım, eğitimin niteliğini artırarak her alanda verimliliği artıracağım…” şeklinde düşünmeliyiz…
***
Borçlanmadaki artış ve üretimdeki daralma hızımız, düşünce ve odak değiştirmemizin, basit bir tercih değil, zorunluluğumuz olduğunu gösteriyor…
VELHASIL
2026 bütçesindeki gelir hedefleri de (aynı yanlışı yıllarca tekrarlamamız nedeniyle, mecburen) her şeyi anlatıyor…
Gelir planı özetle şöyle:
Yaklaşık 3.6 trilyon lira KDV’den gelecek…
Yaklaşık 2.1 trilyon lira ithal ürün tüketiminden gelecek…
Yaklaşık 2.6 trilyon lira ÖTV’den gelecek…
Üretimden beklenen gelir mi?
Tarım, sanayi, ihracat hepsi dahil sadece 1.6 trilyon lira…
***
Gelirler içerisinde, üretim ve geliştirmenin payı (üretenin ve geliştirenin karlılığı ile birlikte) artmadıkça borçlanma, enflasyon, açık gibi sorunlarla mücadele yarım/eksik kalacak ve o sorunlar daha da büyüyecektir…
