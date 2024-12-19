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Kamu harcamaları daralmalı; Ama, eğitim harcamaları artmalı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Eğitimin maliyeti yüksek…

“Niteliksiz eğitimin” maliyeti (yaşa­dık/yaşıyoruz) daha yüksek…

Nitelikli gençlerin yeteneklerini, “nitelik­siz okullarda” törpülemenin maliyeti (yaşa­dık/yaşıyoruz) çok daha yüksek…

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Çalışanların:

“Çocuğumun/çocuklarımın eğitim mas­raflarını karşılayamıyorum/karşılayama­yacağım” şeklindeki endişesi/travmasının, “çalışma hayatında, dolayısıyla ekonomi­de verimsizliği tetiklemesi”nin maliyeti de çok yüksek… Gençlere, eğitimde ve çalışma hayatında “fırsat eşitliği” tanınmamasının toplumda yaratacağı kutuplaşma/travmanın maliyeti de…

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Binlerce değil, yüzbinlerce örnek var ma­alesef…

Birini paylaşayım:

Geçtiğimiz hafta…

Işık Üniversitesi’nde İletişim ve Toplum dersi alan öğrencilerin misafiriydim…

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Öğrenciler arasında:

Yıllarca, gecesini gündüzüne katarak ve yeteneklerini de kullanarak “aldığı yüksek puanın” karşılığında, bölümlerinde “tam burslu” okuma hakkı kazananlar da vardı…

Yetenekli ve yeteneğini geliştirmeye odak­lı bu öğrencilerin, “gelecek” kaygısı ve “İş bulamayacağım” endişesinin çok çok daha yüksek olduğunu gördüm…

VELHASIL

Yıllardır dilimizde olan:

“Kamu kaynaklarını etkin kullanma­lıyız” tekerlemesini, eğitim alanında gerçeğe çevirmeliyiz…

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da hatırlattı:

“Kamunun tüm alanlarda küçülmesi değil, tam tersine bazı alanlara ayrılan kamu kaynaklarının artması gerekiyor.

Daha fazla kamu kaynağına ih­tiyacın en yüksek olduğu alan eği­tim. İlköğretimden yükseköğretim düzeyine kadar öğrenci başına yıllık harcamalar karşılaştırıldığında, Türkiye OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.

Eğer tüm çocuklara fırsat eşitliği sağlayacaksak okul öncesinden yükse­köğretime, eğitime yeterli kamu kayna­ğı ayırmalıyız.”

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