“Kamuda çalışmak için, 5 yıl özel sektör/alan/arazi deneyimi…”
Türkiye’de ve dünyada önemli altyapı (otoyol, barajlar…) projelerinde imzası bulunan duayenlerle, birkaç kez röportaj yapma şansı buldum…
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Tekrar tekrar dinleyebileceğim:
50’li, 60’lı yıllarda “işe başlama” şartları/ anıları, bugünün sorunlarının çözümüne de ışık tutuyor…
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Birkaç örnek:
Doğuş İnşaat’ın büyümesinde etkin rol üstlenen Gönül Talu…
(Mezuniyet sonrası Tunceli Ovacık -Silis Köprüsü şantiye şefi-2 yıl)
Kolin İnşaat YKB Naci Koloğlu…
(Doğankent Barajı şantiye şefi-3 yıl)
MESA’nın kurucusu Atila Şenol…
(Hava kuvvetleri inşaatı şantiye şefi)
Tekfen’in kurucusu Feyyaz Berker…
(Esenboğa Havaalanı inşaatı şantiye şefi)
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Ortak özellikleri:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu olmak…
İşe, şantiyede başlamak…
Yıllarca, “evlerinden uzakta” şantiyelerde kalmak…
Ve…
Yıllarca DSİ’nin, Karayolları’nın şantiyelerinde “yaşayarak”, “yaparak” öğrenip, kendi şirketlerini kurmak…
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Aynı yolu takip ederek büyüyen STFA’nın kurucusu Sezai Türkeş gibi duayenlerin hikayelerini de, 2 yıl önce kaybettiğimiz Nihat Gökyiğit ve İNTES Genel Sekreteri Necati Ersoy’dan (defalarca) dinlemiştim…
VELHASIL
ATO Başkanı Gürsel Baran, sohbetimizde:
“Kamuda çalışmak için 5 yıl özel sektör deneyimi aranmalı” deyince, inşaat sanayicilerimizden dinlediklerim ve 60’lı yıllarda deneyip “başardığımız” model geldi aklıma…
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Yaşanılan makro sıkıntıları, üreten/geliştiren özel sektörle aşabileceğimiz biliniyor…
Bu nedenle karar alıcıların ve kamu çalışanlarının, zamanla yarışan “özel sektörün” dinamiklerini bilmesi gerekiyor…
Okullarımızda kazandırılamayan bu bilgilerin/pratiğin “yaparak”, “görerek” kazanılabileceğinin ve bu kazanımların “kalkınma haricinde”, “bugün Trump ile başlayacak üretim/ticaret savaşları” için de tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizmeye gerek var mı?