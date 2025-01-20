  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Kamuda çalışmak için, 5 yıl özel sektör/alan/arazi deneyimi…”

“Kamuda çalışmak için, 5 yıl özel sektör/alan/arazi deneyimi…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Türkiye’de ve dünyada önemli altyapı (otoyol, barajlar…) projelerinde imza­sı bulunan duayenlerle, birkaç kez röportaj yapma şansı buldum…

***

Tekrar tekrar dinleyebileceğim:

50’li, 60’lı yıllarda “işe başlama” şartları/ anıları, bugünün sorunlarının çözümüne de ışık tutuyor…

***

Birkaç örnek:

Doğuş İnşaat’ın büyümesinde etkin rol üstlenen Gönül Talu…

(Mezuniyet sonrası Tunceli Ovacık -Silis Köprüsü şantiye şefi-2 yıl)

Kolin İnşaat YKB Naci Koloğlu…

(Doğankent Barajı şantiye şefi-3 yıl)

MESA’nın kurucusu Atila Şenol…

(Hava kuvvetleri inşaatı şantiye şefi)

Tekfen’in kurucusu Feyyaz Berker…

(Esenboğa Havaalanı inşaatı şantiye şefi)

***

Ortak özellikleri:

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) me­zunu olmak…

İşe, şantiyede başlamak…

Yıllarca, “evlerinden uzakta” şantiyeler­de kalmak…

Ve…

Yıllarca DSİ’nin, Karayolları’nın şanti­yelerinde “yaşayarak”, “yaparak” öğrenip, kendi şirketlerini kurmak…

***

Aynı yolu takip ederek büyüyen STFA’nın kurucusu Sezai Türkeş gibi duayenlerin hi­kayelerini de, 2 yıl önce kaybettiğimiz Nihat Gökyiğit ve İNTES Genel Sekreteri Neca­ti Ersoy’dan (defalarca) dinlemiştim…

VELHASIL

ATO Başkanı Gürsel Baran, sohbeti­mizde:

“Kamuda çalışmak için 5 yıl özel sektör deneyimi aranmalı” deyince, inşaat sanayi­cilerimizden dinlediklerim ve 60’lı yıllar­da deneyip “başardığımız” model geldi ak­lıma…

***

Yaşanılan makro sıkıntıları, üreten/ge­liştiren özel sektörle aşabileceğimiz bili­niyor…

Bu nedenle karar alıcıların ve kamu ça­lışanlarının, zamanla yarışan “özel sektö­rün” dinamiklerini bilmesi gerekiyor…

Okullarımızda kazandırılamayan bu bil­gilerin/pratiğin “yaparak”, “görerek” kaza­nılabileceğinin ve bu kazanımların “kal­kınma haricinde”, “bugün Trump ile başlayacak üretim/ticaret savaşları” için de tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizmeye gerek var mı?

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Hedefsiz/plansız olmaz… Sadece “hedefle” olur mu? 17 Ocak 2025
“Milyonda bir” ile “milyonda 999 bin”i perdeleme kültürü… 16 Ocak 2025
“Enerji ithalatı” sorun; “üretime/ ihracata etkisi” daha büyük sorun… 15 Ocak 2025
55 milyar dolarlık açığın, 50’si enerjidense… 14 Ocak 2025
25’şer milyon ton üzüm/ süt/bor üretsek ne olur?(!) 13 Ocak 2025
Enflasyonun da, işsizliğin de ilacı; alım gücünü artırabilmenin de… 10 Ocak 2025
“Sermayem yok, üretemiyorum” “Param yok, ama tüketiyorum” 09 Ocak 2025
“Kıt” diye “pahalı tükettiğimiz” kaynaklarımızda, kayıp ve kaçak oranı… 08 Ocak 2025
“Çalışmayan” ile “çalışamayan” ayrıştırılacak mı? (2) 07 Ocak 2025
“Çalışmayan” ile “çalışamayan” ayrıştırılacak mı? 06 Ocak 2025