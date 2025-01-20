“Kamuda çalışmak için, 5 yıl özel sektör/alan/arazi deneyimi…”

Türkiye’de ve dünyada önemli altyapı (otoyol, barajlar…) projelerinde imza­sı bulunan duayenlerle, birkaç kez röportaj yapma şansı buldum…

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Tekrar tekrar dinleyebileceğim:

50’li, 60’lı yıllarda “işe başlama” şartları/ anıları, bugünün sorunlarının çözümüne de ışık tutuyor…

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Birkaç örnek:

Doğuş İnşaat’ın büyümesinde etkin rol üstlenen Gönül Talu…

(Mezuniyet sonrası Tunceli Ovacık -Silis Köprüsü şantiye şefi-2 yıl)

Kolin İnşaat YKB Naci Koloğlu…

(Doğankent Barajı şantiye şefi-3 yıl)

MESA’nın kurucusu Atila Şenol…

(Hava kuvvetleri inşaatı şantiye şefi)

Tekfen’in kurucusu Feyyaz Berker…

(Esenboğa Havaalanı inşaatı şantiye şefi)

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Ortak özellikleri:

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) me­zunu olmak…

İşe, şantiyede başlamak…

Yıllarca, “evlerinden uzakta” şantiyeler­de kalmak…

Ve…

Yıllarca DSİ’nin, Karayolları’nın şanti­yelerinde “yaşayarak”, “yaparak” öğrenip, kendi şirketlerini kurmak…

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Aynı yolu takip ederek büyüyen STFA’nın kurucusu Sezai Türkeş gibi duayenlerin hi­kayelerini de, 2 yıl önce kaybettiğimiz Nihat Gökyiğit ve İNTES Genel Sekreteri Neca­ti Ersoy’dan (defalarca) dinlemiştim…

VELHASIL

ATO Başkanı Gürsel Baran, sohbeti­mizde:

“Kamuda çalışmak için 5 yıl özel sektör deneyimi aranmalı” deyince, inşaat sanayi­cilerimizden dinlediklerim ve 60’lı yıllar­da deneyip “başardığımız” model geldi ak­lıma…

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Yaşanılan makro sıkıntıları, üreten/ge­liştiren özel sektörle aşabileceğimiz bili­niyor…

Bu nedenle karar alıcıların ve kamu ça­lışanlarının, zamanla yarışan “özel sektö­rün” dinamiklerini bilmesi gerekiyor…

Okullarımızda kazandırılamayan bu bil­gilerin/pratiğin “yaparak”, “görerek” kaza­nılabileceğinin ve bu kazanımların “kal­kınma haricinde”, “bugün Trump ile başlayacak üretim/ticaret savaşları” için de tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizmeye gerek var mı?