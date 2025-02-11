Kamuda tasarruf; gencin/yaşlında “çalışma kültürü” varsa…
Çin…
Nüfus: 1.4 milyar…
Çalışan sayısı: 805 milyon…
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Yaş gruplarına göre işsizlik mi?
16-24 yaş aralığında (okulu devam edenler de dahil) (staj ve okurken çalışma kültürü nedeniyle) yüzde 21…
25-29 yaş aralığında: yüzde 6…
20-59 yaş aralığında: yüzde 3.9…
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Eğitim ve sağlık hizmetleri (çok özel alanlar dışında) ücretsiz…
360 dolar asgari ücret, 582 dolar ortalama ücret alırken tek yön toplu ulaşım fiyatı 13 TL, ev kirası ortalaması ise 15 bin TL civarında… (merkezde tek odalı ev kirası ortalama 7 bin TL)…
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Sonuç:
Üretim kültürü, pandemide altüst olan Çin ekonomisini toparlamaya yetti…
Üretici fiyatlarında Ekim 2022›den bu yana kaydedilen gerileme Ocak 2025’te de devam etti…
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı Ocak 2025 verilerine göre:
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2.3 geriledi…
VELHASIL
Bizde 20-59 yaş aralığı mı?
İşgücü vasıfları taşımasına rağmen “çeşitli nedenlerle” işgücü olarak tanımlanmak istemeyenlerin sayısı, işgücünde olanların sayısına yaklaşıyor…
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Bugün:
Dünya ülkeleri, Çin’in, dünya genelinde satılan ürünlerin büyük bir kısmını imal ettiğini; dünyanın diğer kesimlerinde fiyatların düşmesine yardımcı olduğunu biliyor…
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Ama…
Fiyatı düşük Çin ürünlerinin dünya piyasasına girmesinin, diğer ülkelerdeki imalatçılara, yatırımlara darbe vurup, istihdam dahil bir çok sorunu getirebileceğini de görüyor…
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Üretene kazandıran sistemin getirisi: “Beklenmeyen sorunları kısa dönemde çözebilen ve mücadele edilemeyen tarifsiz bir güç” oluyor…