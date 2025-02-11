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Kamuda tasarruf; gencin/yaşlında “çalışma kültürü” varsa…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Çin…

Nüfus: 1.4 milyar…

Çalışan sayısı: 805 milyon…

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Yaş gruplarına göre işsizlik mi?

16-24 yaş aralığında (okulu devam eden­ler de dahil) (staj ve okurken çalışma kültü­rü nedeniyle) yüzde 21…

25-29 yaş aralığında: yüzde 6…

20-59 yaş aralığında: yüzde 3.9…

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Eğitim ve sağlık hizmetleri (çok özel alanlar dışında) ücretsiz…

360 dolar asgari ücret, 582 dolar ortala­ma ücret alırken tek yön toplu ulaşım fiyatı 13 TL, ev kirası ortalaması ise 15 bin TL ci­varında… (merkezde tek odalı ev kirası or­talama 7 bin TL)…

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Sonuç:

Üretim kültürü, pandemide altüst olan Çin ekonomisini toparlamaya yetti…

Üretici fiyatlarında Ekim 2022›den bu yana kaydedilen gerileme Ocak 2025’te de devam etti…

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkla­dığı Ocak 2025 verilerine göre:

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artar­ken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2.3 geriledi…

VELHASIL

Bizde 20-59 yaş aralığı mı?

İşgücü vasıfları taşımasına rağmen “çeşitli nedenlerle” işgücü olarak tanımlanmak istemeyenlerin sayısı, işgü­cünde olanların sayısına yaklaşıyor…

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Bugün:

Dünya ülkeleri, Çin’in, dünya genelinde satılan ürünlerin büyük bir kısmını imal ettiğini; dünyanın diğer kesimlerinde fi­yatların düşmesine yardımcı olduğunu bi­liyor…

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Ama…

Fiyatı düşük Çin ürünlerinin dünya piya­sasına girmesinin, diğer ülkelerdeki ima­latçılara, yatırımlara darbe vurup, istihdam dahil bir çok sorunu getirebileceğini de gö­rüyor…

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Üretene kazandıran sistemin getirisi: “Beklenmeyen sorunları kısa dönemde çözebilen ve mücadele edilemeyen tarifsiz bir güç” oluyor…

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