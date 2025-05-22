Kamuda tüketimi yüzde 10-15 azaltacaktık…Yüzde 64’e yakın artırarak rekor kırdık…
Bütçe gelirleri artıyor…
Veriler:
Son 1 yıldaki gelir artışının yüzde 60’ın (Enflasyonun üzerinde ve reel artış var) üzerinde olduğunu gösteriyor…
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Ama…
Gelir yüzde 60 artarken, faiz yükündeki artış yüzde 130’u buluyor…
Yani…
Toplanan gelirin önemli bir bölümü, borç faizine gidiyor…
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Neden borçlanılıyor?
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“Borçlanma, üreticinin maliyetlerini düşürecek, rekabet gücünü artıracak altyapı yatırımlarındaki artıştan kaynaklanıyor” diyebilmek, herkesin gönlünde yatıyor…
Ama…
Veriler, borçlanmanın nedeni olarak, “tüketimi durduramamamızı” adres gösteriyor…
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Oysa…
2024’te tasarruf yapacaktık…
Kamudaki tüketimi yüzde 10-15 azaltacaktık…
Ama…
Son 1 yılda, kamuda tüketimi yüzde 64’e yakın artırarak yeni bir rekor kırdık…
VELHASIL
Gelir artarken, açıklar da artıyor…
Borçlanma ve faizlerindeki yüksek artış, açığı körüklüyor…
Kamunun tüketimindeki artış ise açığın/ yangının ve daha önemlisi “tüketim kültürünün” büyümesine malzeme oluyor…
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Sonuç mu?
Açık, “daha fazla” borçlanmayı;
“Daha fazla” borçlanma, “daha fazla” açığı körüklüyor…
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Bu döngü:
Belirsizliği, yüksek enflasyonu, yüksek döviz ihtiyacını, düşük alım gücünü, verimsizliği tetikliyor…
Ve…
Reel sektör başta olmak üzere ekonominin tüm aktörlerini güvensizliğe sürüklüyor…