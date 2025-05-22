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Kamuda tüketimi yüzde 10-15 azaltacaktık…Yüzde 64’e yakın artırarak rekor kırdık…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bütçe gelirleri artıyor…

Veriler:

Son 1 yıldaki gelir artışının yüzde 60’ın (Enflasyonun üzerinde ve reel artış var) üzerinde olduğunu gösteriyor…

***

Ama…

Gelir yüzde 60 artarken, faiz yükündeki artış yüzde 130’u buluyor…

Yani…

Toplanan gelirin önemli bir bölümü, borç faizine gidiyor…

***

Neden borçlanılıyor?

***

“Borçlanma, üreticinin maliyetlerini düşürecek, rekabet gücünü artıracak altyapı yatırımlarındaki artıştan kay­naklanıyor” diyebilmek, herkesin gönlün­de yatıyor…

Ama…

Veriler, borçlanmanın nedeni olarak, “tüketimi durduramamamızı” adres göste­riyor…

***

Oysa…

2024’te tasarruf yapacaktık…

Kamudaki tüketimi yüzde 10-15 azalta­caktık…

Ama…

Son 1 yılda, kamuda tüketimi yüzde 64’e yakın artırarak yeni bir rekor kırdık…

VELHASIL

Gelir artarken, açıklar da artıyor…

Borçlanma ve faizlerindeki yüksek artış, açığı körüklüyor…

Kamunun tüketimindeki artış ise açığın/ yangının ve daha önemlisi “tüketim kültü­rünün” büyümesine malzeme oluyor…

***

Sonuç mu?

Açık, “daha fazla” borçlanmayı;

“Daha fazla” borçlanma, “daha fazla” açığı körüklüyor…

***

Bu döngü:

Belirsizliği, yüksek enflasyonu, yüksek döviz ihtiyacını, düşük alım gücünü, verim­sizliği tetikliyor…

Ve…

Reel sektör başta olmak üzere ekonominin tüm aktörlerini güvensizliğe sürüklüyor…

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