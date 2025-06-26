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Kâr dağıtımının vergisi ve beyanı

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Vergi Denetim Ku­rulu Risk Analiz Merkezi tarafından “Yüksek Gelir Grup­ları Gözetim Uyum Programı” kapsa­mında düzenlenen bilgilendirme yazı­ları geçtiğimiz haf­talarda potansiyel ge­lir ve harcama düze­yi ile vergi beyanları uyumsuz olan 10 bin şirket or­tağına tebliğ edilmiş ve bu ko­nu kamuoyunda bayağı ses ge­tirmişti. Bilgilendirme yazıla­rının hemen hemen hepsinde “kâr payı dağıtımının yapılma­dığı” bir tespit olarak belirtildi­ği gibi, şirket ortaklarının Ver­gi Müfettişleriyle yapmış ol­dukları görüşme aşamasında da “şirketiniz kâr dağıtımı yaptı mı” veya “kâr dağıtımı yapma­yı düşünüyor musunuz ?” şek­linde sorulara muhatap olmuş­lardır. Bunun üzerine çok sayı­da şirket ortağı kâr dağıtımının vergisel boyutunu ve beyana ta­bi olup olmadığını merak etme­ye başladı.

Kâr dağıtımı stopaja tabi

Kâr dağıtım stopajı, şir­ketlerin dağıttıkları kârlar üzerinden yapılan vergi kesin­tisidir. Şirket kârları dağıtıma konu olmadığı sürece stopaja tabi değildir. Tam mükellef ku­rumlar tarafından, tam mükel­lef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef ku­rumlara, gelir ve kurumlar ver­gisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanla­ra dağıtılan kâr payları stopaja tabi tutulmaktadır. 22/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden dağıtımı yapan kurum tarafından yüzde 15 oranında tevkifat yapılacak­tır. Yapılan kesinti, kâr dağıtımı yapan şirket tarafından ertesi ayın 26 sında muhtasar beyan­name ile beyan edilerek ödene­cektir.

Kâr dağıtım stopajı ne zaman yapılır?

Şirketlerde kâr dağıtım kararı yetkisi Anonim Şirketlerde ge­nel kurulda, Limited Şirketler­de ise ortaklar kurulundadır. Bu kurulların kâr payı ödeme­lerinin yapılmasını öngördüğü tarih itibariyle kâr dağıtım sto­pajı yapılmalıdır. Eğer kâr dağı­tımı için tarih belirlenmemişse genel kurul veya ortaklar kuru­lu toplantısının yapıldığı tarih­te kâr dağıtım stopajı yapılma­lıdır.

Kâr payını elde edenlerin beyanı

Gerçek kişilerin elde ettiği kâr payı “menkul sermaye iradı” ola­rak yıllık beyan esasında Gelir Vergisi’ne tabidir. Gerçek kişi­lerce elde edilen brüt kâr payları­nın yarısı gelir vergisinden istis­na olup başka gelirlerin olmadığı varsayımıyla, kalan tutarın 2025 yılı için 330 bin lirayı aşması ha­linde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekmektedir. Elde edilen kâr paylarının beyan edilmesinde bu gelirlerin brüt tutarı dikkate alınır net gelir üze­rinden vergilendirme yapılmaz.

Kâr payı ne zaman beyan edilir?

Gerçek kişilerce elde edilen brüt kâr paylarının 2025 yılı için 330 bin lirayı aşması ve be­yana tabi olması halinde bu ge­lirler 2026 yılı Mart ayında Yıl­lık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Ayrıca be­yan sahibinin kendisine eşine ve çocuklarına ait “eğitim, sağ­lık, özel sigorta” gibi bazı har­camaların yıllık beyanname­de matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınabileceğini hatırlatmış olalım

Dağıtımda kesilen stopaj beyannamede mahsup edilir

Gelir vergisi beyannamesin­de hesaplanan vergiden dağı­tım aşamasında tevkif suretiyle ödenen verginin tamamı mah­sup edilmektedir. Mahsup son­rası tutar kalması halinde bu tu­tar mükellefe red ve iade edilir. Kâr dağıtımını alan dar mükellef yabancı kurumlar için dağıtım aşamasında yapılan tevkifat, ni­hai vergilemedir ve beyana tabi değildir. 2025 yılında elde edi­len brüt kâr payları için beyan sınırı olan 330 bin lirayı aşma­dığından gelir vergisi beyanna­mesi verilmemesi halinde kâr payından yıl içinde yapılan tev­kifat nihai vergi olacaktır

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