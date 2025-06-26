Kâr dağıtımının vergisi ve beyanı
Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından “Yüksek Gelir Grupları Gözetim Uyum Programı” kapsamında düzenlenen bilgilendirme yazıları geçtiğimiz haftalarda potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz olan 10 bin şirket ortağına tebliğ edilmiş ve bu konu kamuoyunda bayağı ses getirmişti. Bilgilendirme yazılarının hemen hemen hepsinde “kâr payı dağıtımının yapılmadığı” bir tespit olarak belirtildiği gibi, şirket ortaklarının Vergi Müfettişleriyle yapmış oldukları görüşme aşamasında da “şirketiniz kâr dağıtımı yaptı mı” veya “kâr dağıtımı yapmayı düşünüyor musunuz ?” şeklinde sorulara muhatap olmuşlardır. Bunun üzerine çok sayıda şirket ortağı kâr dağıtımının vergisel boyutunu ve beyana tabi olup olmadığını merak etmeye başladı.
Kâr dağıtımı stopaja tabi
Kâr dağıtım stopajı, şirketlerin dağıttıkları kârlar üzerinden yapılan vergi kesintisidir. Şirket kârları dağıtıma konu olmadığı sürece stopaja tabi değildir. Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kâr payları stopaja tabi tutulmaktadır. 22/12/2024 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden dağıtımı yapan kurum tarafından yüzde 15 oranında tevkifat yapılacaktır. Yapılan kesinti, kâr dağıtımı yapan şirket tarafından ertesi ayın 26 sında muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir.
Kâr dağıtım stopajı ne zaman yapılır?
Şirketlerde kâr dağıtım kararı yetkisi Anonim Şirketlerde genel kurulda, Limited Şirketlerde ise ortaklar kurulundadır. Bu kurulların kâr payı ödemelerinin yapılmasını öngördüğü tarih itibariyle kâr dağıtım stopajı yapılmalıdır. Eğer kâr dağıtımı için tarih belirlenmemişse genel kurul veya ortaklar kurulu toplantısının yapıldığı tarihte kâr dağıtım stopajı yapılmalıdır.
Kâr payını elde edenlerin beyanı
Gerçek kişilerin elde ettiği kâr payı “menkul sermaye iradı” olarak yıllık beyan esasında Gelir Vergisi’ne tabidir. Gerçek kişilerce elde edilen brüt kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup başka gelirlerin olmadığı varsayımıyla, kalan tutarın 2025 yılı için 330 bin lirayı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilmesi gerekmektedir. Elde edilen kâr paylarının beyan edilmesinde bu gelirlerin brüt tutarı dikkate alınır net gelir üzerinden vergilendirme yapılmaz.
Kâr payı ne zaman beyan edilir?
Gerçek kişilerce elde edilen brüt kâr paylarının 2025 yılı için 330 bin lirayı aşması ve beyana tabi olması halinde bu gelirler 2026 yılı Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Ayrıca beyan sahibinin kendisine eşine ve çocuklarına ait “eğitim, sağlık, özel sigorta” gibi bazı harcamaların yıllık beyannamede matrahın tespitinde indirim olarak dikkate alınabileceğini hatırlatmış olalım
Dağıtımda kesilen stopaj beyannamede mahsup edilir
Gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden dağıtım aşamasında tevkif suretiyle ödenen verginin tamamı mahsup edilmektedir. Mahsup sonrası tutar kalması halinde bu tutar mükellefe red ve iade edilir. Kâr dağıtımını alan dar mükellef yabancı kurumlar için dağıtım aşamasında yapılan tevkifat, nihai vergilemedir ve beyana tabi değildir. 2025 yılında elde edilen brüt kâr payları için beyan sınırı olan 330 bin lirayı aşmadığından gelir vergisi beyannamesi verilmemesi halinde kâr payından yıl içinde yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır