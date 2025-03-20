Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye vergi müfettişleri kayıtsız kalmadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi kapsamında bir yandan sahada fiili denetimler yapmakta bir yandan da gelişmiş teknolojiler ve yapay zekâ kullanılarak mükellefler, mükelleflerle muamelede bulunan kişiler ya da kamu idare ve müesseselerinden bilgiler toplamaktadır.
Elde edilen bu verilerden yola çıkılarak kayıp ve kaçağın olduğu düşünülen değişik sektörlerde denetimler ve vergi incelemeleri yapılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığının ağırlıklı denetim gücü Vergi Denetim Kurulu Bünyesinde görev alan Vergi Müfettişlerinden oluşmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli görevler alan Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının bağlı olduğu Vergi Denetim Kurulunun 2024 Yılı Faaliyet Raporu geçtiğimiz hafta yayımlandı.
Söz konusu raporda kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyum seviyesinin artırılması amacıyla denetimin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği, sürekli gözetim ve kontrol araçları ile piyasaların yakından izlendiği, fiili envanter çalışmaları ile sektörel saha denetimlerinin yaygın ve yoğun şekilde devam ettiği belirtilmiştir.
Vergi müfettişi sayıları
Faaliyet Raporuna göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında 31 Aralık 2024 itibarıyla 5.615 erkek ve 1.671 kadın Vergi Müfettişi olmak üzere toplamda 7.286 Vergi Müfettişi görev yapmaktadır. Söz konusu Vergi Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarından 5.548 i aktif inceleme yapmakta, 1.738 i ise idari görev, ücretsiz izin, yetkisiz yardımcılar gibi gerekçelerle aktif olarak vergi denetimi yapmamaktadırlar. Başkanlıkta görev yapan Vergi Müfettişlerinin yaklaşık olarak % 4’ü hizmet süresi 0-3 yıl, % 6’sı hizmet süresi 4-10 yıl, % 68’i hizmet süresi 11-15 yıl, % 9’u hizmet süresi 16-20 yıl, % 5’inin hizmet süresi 21-25 yıl, % 8’inin ise hizmet süresi 25 yıl üzeridir.
İnceleme sonuçları
Söz konusu rapora göre 2024 yılında incelenen mükellef sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %30 oranında artış göstererek son beş yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmış, mükellef başına tarhı istenilen vergi tutarı bir önceki yıla göre %76,62, kesilmesi istenilen ceza tutarı ise %66,44 oranında artmıştır. 2024 yılında toplam 78.187 mükellef incelenmiş ve yapılan incelemeler neticesinde, farklı vergi türlerinden olmak üzere 159.845.401.601-TL matrah farkı bulunmuş, 40.007.460.504-TL Vergi tarhiyatı önerilmiş, 80.403.735.687-TL ceza kesilmesi istenilmiştir.
2025 yılında da denetime devam
Kayıt dışılıkla mücadelede çok önemli görevler üstlenen Vergi Denetim Kurulunun ‘Vergi Denetimi Aracılığıyla Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Etmek’ stratejik hedefine yönelik olarak, kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, teknolojik imkânlardan azami düzeyde yararlanmaya, vergi inceleme görevlerini baştan sona bir bütün olarak elektronik ortama taşımayı ve inceleme aşamalarını emek yoğun süreçlerden teknoloji yoğun süreçlere dönüştürmeyi amaçlayan ‘Dijital Denetim Projesi’ni geliştirme çalışmalarına 2025 yılında da devam edeceği raporda belirtilmiştir.
Vergi müfettişleri özel sektöre geçiyor
Kayıt dışılıkla mücadelede etkin rol oynayan Vergi Müfettişliği mesleği önemli kariyer mesleklerinden biri olmasına rağmen, son dönemlerde Vergi Müfettişlerinin özel sektöre yoğun bir şekilde geçiş yaptığı görülmektedir. Eğer gerçekten kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilecekse Vergi Müfettişlerinin özlük hakları, ağır iş yükleri, harcırah problemleri gibi sorunlarının çözülmesi önem arz etmektedir.