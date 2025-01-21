“Kaynak kıtlığı” değil, “dağılımı” sıkıntı…
Enerji ithalatına harcadığımız tutarın yüksekliğini, iletim/dağıtım altyapısındaki eksikliğe de bağlamış:
“İletim altyapısı yetersizliğinden dolayı:
Teknik ve ticari “elektrik kaybı/kaçağının” yüzde 50’lere yaklaştığı dağıtım bölgelerimiz var…” şeklinde özetlemiştim…
***
Cevaben gelen mailler arasında:
“İletimdeki kaçağı gidermemiz için her yıl en az 10 milyar dolarlık yatırım yapmamız gerekiyor” diyenler de var;
“Bu kaynağı nereden bulacağız?” diye soranlar da…
***
Enerji alanında verimlilik nasıl sağlanır?
***
Öncelikle “doğru veri” açığımızı kapatmamız gerekiyor…
***
Örneğin: Konut sayısı…
2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kayıtlı toplam konut sayısının 38.4 milyon olduğu ifade ediliyor…
TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 15 milyon konut stoku var…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na göre, Türkiye›de bağımsız birim sayısı (dükkanlar dahil) 36 milyon, konut sayısı ise 31 milyon…
***
Örneğin: Vatandaşa “doğalgaz” desteği…
Az değil:
Vatandaşa ucuz elektrik/doğalgaz sağlasın diye, 2024 yılında 280-300 milyar TL para ödenmiş enerji şirketlerine…
2025 yılında ise enerji şirketlerine ödenecek tutar, 350 milyar lirayı aşacak…
(Vatandaşın mı, altyapı yatırımı yapmayan şirketlerin mi desteklendiği ise tartışma konusu)
VELHASIL
Bunun anlamı şu:
Konut sayısı 31 milyon ise, her konut için 9’ar bin TL’yi aşan bir para ödendi ve bu yıl ise 13 bin TL ödenecek, yine halktan toplanan vergilerle…
***
Yıllardır süren bu desteklere ayrılan kaynak ile, altyapı yatırımları yapılsaydı:
Ürettiğimiz elektrikte kayıp/kaçağı azaltacak; kendine yeterliliği artıracak; ithalat da, fiyatlar da düşecek; vatandaşın tükettiği elektrik/doğalgaz için “devlet desteği”ne gerek kalmayacaktı…