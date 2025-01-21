“Kaynak kıtlığı” değil, “dağılımı” sıkıntı…

Enerji ithalatına harcadığımız tutarın yüksekliğini, iletim/dağıtım altyapı­sındaki eksikliğe de bağlamış:

“İletim altyapısı yetersizliğinden dolayı:

Teknik ve ticari “elektrik kaybı/kaçağı­nın” yüzde 50’lere yaklaştığı dağıtım böl­gelerimiz var…” şeklinde özetlemiştim…

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Cevaben gelen mailler arasında:

“İletimdeki kaçağı gidermemiz için her yıl en az 10 milyar dolarlık yatırım yapma­mız gerekiyor” diyenler de var;

“Bu kaynağı nereden bulacağız?” diye so­ranlar da…

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Enerji alanında verimlilik nasıl sağlanır?

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Öncelikle “doğru veri” açığımızı kapat­mamız gerekiyor…

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Örneğin: Konut sayısı…

2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Prog­ramı’nda kayıtlı toplam konut sayısının 38.4 milyon olduğu ifade ediliyor…

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yakla­şık 15 milyon konut stoku var…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba­kanlığı’na göre, Türkiye›de bağımsız birim sayısı (dükkanlar dahil) 36 milyon, konut sayısı ise 31 milyon…

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Örneğin: Vatandaşa “doğalgaz” desteği…

Az değil:

Vatandaşa ucuz elektrik/doğalgaz sağla­sın diye, 2024 yılında 280-300 milyar TL para ödenmiş enerji şirketlerine…

2025 yılında ise enerji şirketlerine öde­necek tutar, 350 milyar lirayı aşacak…

(Vatandaşın mı, altyapı yatırımı yap­mayan şirketlerin mi desteklendiği ise tartışma konusu)

VELHASIL

Bunun anlamı şu:

Konut sayısı 31 milyon ise, her konut için 9’ar bin TL’yi aşan bir para ödendi ve bu yıl ise 13 bin TL ödenecek, yine halktan toplanan vergilerle…

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Yıllardır süren bu desteklere ayrılan kay­nak ile, altyapı yatırımları yapılsaydı:

Ürettiğimiz elektrikte kayıp/kaçağı azal­tacak; kendine yeterliliği artıracak; ithalat da, fiyatlar da düşecek; vatandaşın tüketti­ği elektrik/doğalgaz için “devlet desteği”ne gerek kalmayacaktı…