Kaza istasyonları
Geçtiğimiz günlerde kısa bir İstanbul dışı sürüş yaparken hem paralı otoyolu hem de devlet karayollarını kullandım. Öncelikle gerçekten 140 km/s’lik hızın trafik konusunda bir sorun yaratmadığını düşündüğümü belirtmek isterim.
Özellikle bir rapor varsa heyecanla yetkililerden bekliyorum. Bölünmüş yoldan otoyola geçtikten sonra kaza istatistikleri nasıl değişti? Hız limitleri kazaları artırdı mı? Bunlar gerçekten çok önemli istatistikler. Hız gerçekten çok önemli bunu tartışmıyorum, riskli de görülebilir ama bence bizim acil vazgeçmemiz, düzenlememiz gereken bir sorunumuz var. Giriş çıkışlarımız düzensiz, şehirlerarası yollarda riskli kavşaklarımız dışarı taşmış, kırmızı ışıkta bekleyen araçlarımız ve çok tehlikeli akaryakıt istasyonları girişlerimiz çıkışlarmız var.
Her akaryakıt istasyonu gördüğümde ayağımı ya gazdan çekerim ya da müsaitse sol şeride kayarım. Özellikler çıkışlarda kazalar çok oluyor, sinyal verme huyumuz olmadığından girerken de ani karar verip kazalara neden olabiliyoruz. Tıpkı paralı otoyollarda olduğu gibi istasyonlara girişler de biraz derin olmalı, riski azaltacak bir sistem geliştirilmeli.
Opel Grandland notlarım
Uzun süredir dizel otomobil kullanmıyordum. Dürüst olmak gerekirse çok da sevmem, hayatımın hiç bir döneminde de satın almadım, muhtemelen de almayacağım. Ama bu onların kötü olduğu anlamını taşımaz diyelim. Geçtiğimiz hafta bir Opel Grandland ile İstanbul’dan minik bir kuzey ege turu yaparken fark ettim bunu. Otomobil dizel 1,5 litrelik oldukça düşük tüketimli. Boyutlar tam aileye uygun kocaman bir bagaj, düşük yükleme eşiği, bolca saklama alanı.
Bu arada 1,2 litrelik turbo beslemeli benzinli versiyonun olduğunu da hatırlatayım. 130 HP’lik dizel sakin, karakterli, gelenekselcileri üzmez. Opel’de oldukça güzel kampanyalar da var 12 ay 200 bin TL’ye 1,99 faiz büyük bir aile otomobili almak isteyenleri cezbedebilir. Önerim hep benzinliden yana. Otomatik şanzıman 8 kademeli ve direksiyonun arkasından kolayca kullandım. Uzun yolda en çok destekçim ise adaptif hız sabitleyici oldu oldukça iyi çalışıyor. Car Play’in kablolu olması ve Type C girişinin bulunmaması eksi notlarıma kaydedildi.