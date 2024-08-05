Kaza istasyonları

Geçtiğimiz günlerde kısa bir İstanbul dışı sürüş yaparken hem paralı otoyo­lu hem de devlet karayollarını kullandım. Öncelikle gerçekten 140 km/s’lik hızın trafik konusunda bir sorun yaratmadığı­nı düşündüğümü belirtmek isterim.

Özel­likle bir rapor varsa heyecanla yetkililer­den bekliyorum. Bölünmüş yoldan otoyo­la geçtikten sonra kaza istatistikleri nasıl değişti? Hız limitleri kazaları artırdı mı? Bunlar gerçekten çok önemli istatistikler. Hız gerçekten çok önemli bunu tartışmı­yorum, riskli de görülebilir ama bence bi­zim acil vazgeçmemiz, düzenlememiz ge­reken bir sorunumuz var. Giriş çıkışları­mız düzensiz, şehirlerarası yollarda riskli kavşaklarımız dışarı taşmış, kırmızı ışıkta bekleyen araçlarımız ve çok tehlikeli akar­yakıt istasyonları girişlerimiz çıkışlarmız var.

Her akaryakıt istasyonu gördüğümde ayağımı ya gazdan çekerim ya da müsait­se sol şeride kayarım. Özellikler çıkışlarda kazalar çok oluyor, sinyal verme huyumuz olmadığından girerken de ani karar verip kazalara neden olabiliyoruz. Tıpkı paralı otoyollarda olduğu gibi istasyonlara giriş­ler de biraz derin olmalı, riski azaltacak bir sistem geliştirilmeli.

Opel Grandland notlarım

Uzun süredir dizel otomobil kullanmı­yordum. Dürüst olmak gerekirse çok da sevmem, hayatımın hiç bir döneminde de satın almadım, muhtemelen de almaya­cağım. Ama bu onların kötü olduğu anla­mını taşımaz diyelim. Geçtiğimiz hafta bir Opel Grandland ile İstanbul’dan minik bir kuzey ege turu yaparken fark ettim bu­nu. Otomobil dizel 1,5 litrelik oldukça dü­şük tüketimli. Boyutlar tam aileye uygun kocaman bir bagaj, düşük yükleme eşiği, bolca saklama alanı.

Bu arada 1,2 litrelik turbo beslemeli benzinli versiyonun ol­duğunu da hatırlatayım. 130 HP’lik dizel sakin, karakterli, gelenekselcileri üzmez. Opel’de oldukça güzel kampanyalar da var 12 ay 200 bin TL’ye 1,99 faiz büyük bir aile otomobili almak isteyenleri cezbedebilir. Önerim hep benzinliden yana. Otomatik şanzıman 8 kademeli ve direksiyonun ar­kasından kolayca kullandım. Uzun yolda en çok destekçim ise adaptif hız sabitle­yici oldu oldukça iyi çalışıyor. Car Play’in kablolu olması ve Type C girişinin bulun­maması eksi notlarıma kaydedildi.