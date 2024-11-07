KDV iadesi alayım derken incelemeye girmeyin
Değerli okurlar KDV iadesi işletmelerin satın almış oldukları mal ve hizmetler üzerinden ödedikleri katma değer vergisinin kanun ve tebliğlerde düzenlenmiş şartlar dâhilinde geri alınmasını sağlayan bir süreçtir.
KDV uygulaması ve KDV iadeleriyle ilgili 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmış ve daha sonra da tebliğ üzerinde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. 31 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 52 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Uygulama ve İadelerine yönelik olarak çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Tebliğ açıklamaları çerçevesinde KDV iadelerinde vergi incelemesi ile iade yazılarına süresinde cevap verilmemesi halinde mükelleflerin vergi incelemesine sevk edilmesi konusu ele alınacaktır.
KDV iadeleri vergi incelemesiyle yerine getirilecek mükellefler
Tebliğ düzenlemesine göre, haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçeğe aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan veya bu mükelleflerle ilişkili olan aşağıdaki mükelleflerin iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
-Vergi Usul Kanununun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler,
-Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler,
-Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler,
-Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler,
-Haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükelleflerden doğrudan mal ve/veya hizmet alan mükellefler.
KDV iade eksiklik yazılarına dikkat
Mükellefler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından KDV iadesi talep edildikten sonra vergi daireleri tarafından sistem üzerinden kontroller yapılmakta ve tespit edilen eksiklikler giderilerek iade sürecine devam etmek için mükelleflere veya Yeminli Mali Müşavirlere eksiklik yazıları tebliğ edilmektedir. Konuya ilişkin olarak tebliğde yapılan açıklamada ise, mükelleflerin KDV iade taleplerinin teminat veya Yeminli Mali Müşavir raporu karşılığı yerine getirilmesi uygun görülen işlemlere ilişkin yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların verilen sürede mevzuata uygun şekilde giderilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Eksiklik veya olumsuzlukların verilen sürede giderilememesi halinde iade talebinin 15 gün içinde incelemeye sevk edileceği ve düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacağı açıklanmıştır. Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade taleplerinin, iadesi talep edilen tutarın %150’si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirileceği, teminatın vergi inceleme raporu sonucuna göre çözüleceği açıklanmıştır. Bu açıklamalara göre KDV iade talebinde bulunan mükelleflerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin eksiklik yazılarını takip etmeleri ve süresinde cevap vermeleri çok daha önemli hale gelmiştir.