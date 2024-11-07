KDV iadesi alayım derken incelemeye girmeyin

Değerli okurlar KDV iadesi işletme­lerin satın almış oldukları mal ve hizmetler üzerinden ödedikleri kat­ma değer vergisinin kanun ve tebliğler­de düzenlenmiş şartlar dâhilinde geri alınmasını sağlayan bir süreçtir.

KDV uygulaması ve KDV iadeleriyle ilgili 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği yayımlanmış ve daha sonra da tebliğ üzerinde çok sayıda de­ğişiklik yapılmıştır. 31 Ekim 2024 tari­hinde Resmi Gazetede yayımlanan 52 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıl­masına Dair Tebliğ ile KDV Uygulama ve İadelerine yönelik olarak çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Tebliğ açıklama­ları çerçevesinde KDV iadelerinde ver­gi incelemesi ile iade yazılarına süresin­de cevap verilmemesi halinde mükellef­lerin vergi incelemesine sevk edilmesi konusu ele alınacaktır.

KDV iadeleri vergi incelemesiyle yerine getirilecek mükellefler

Tebliğ düzenlemesine göre, hakların­da, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçeğe aykırı olduğuna iliş­kin delil ve karineleri içeren rapor ve­ya tespit bulunan veya bu mükelleflerle ilişkili olan aşağıdaki mükelleflerin ia­de talepleri vergi inceleme raporu sonu­cuna göre yerine getirilir.

-Vergi Usul Kanununun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler,

-Sahte belge veya muhteviyatı itiba­rıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullan­ma konusunda haklarında “olumsuz ra­por” veya “olumsuz tespit” bulunan mü­kellefler,

-Sahte belge veya muhteviyatı itiba­rıyla yanıltıcı belge düzenleme konu­sunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortak­ları, kanuni temsilcileri, bunların kur­dukları veya ortak oldukları mükellef­ler ile kanuni temsilcisi oldukları mü­kellefler,

-Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adre­sinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler,

-Haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler­den doğrudan mal ve/veya hizmet alan mükellefler.

KDV iade eksiklik yazılarına dikkat

Mükellefler veya Yeminli Mali Müşa­virler tarafından KDV iadesi talep edil­dikten sonra vergi daireleri tarafından sistem üzerinden kontroller yapılmak­ta ve tespit edilen eksiklikler gideri­lerek iade sürecine devam etmek için mükelleflere veya Yeminli Mali Mü­şavirlere eksiklik yazıları tebliğ edil­mektedir. Konuya ilişkin olarak tebliğ­de yapılan açıklamada ise, mükellefle­rin KDV iade taleplerinin teminat veya Yeminli Mali Müşavir raporu karşılı­ğı yerine getirilmesi uygun görülen iş­lemlere ilişkin yapılan kontrollerde tes­pit edilen eksiklik veya olumsuzlukların verilen sürede mevzuata uygun şekilde giderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ek­siklik veya olumsuzlukların verilen sü­rede giderilememesi halinde iade ta­lebinin 15 gün içinde incelemeye sevk edileceği ve düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre işlem yapılacağı açıklanmıştır. Bu kapsamda inceleme­ye sevk edilen iade taleplerinin, iade­si talep edilen tutarın %150’si oranında banka teminat mektubu verilmesi ha­linde yerine getirileceği, teminatın ver­gi inceleme raporu sonucuna göre çö­züleceği açıklanmıştır. Bu açıklamalara göre KDV iade talebinde bulunan mü­kelleflerin veya Yeminli Mali Müşavir­lerin eksiklik yazılarını takip etmeleri ve süresinde cevap vermeleri çok daha önemli hale gelmiştir.