Kendi isteği ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilir
Sigortalı olarak çalışanlar ilk işe başlama tarihlerine göre eski İş Kanununun değişmeyen maddesi olan 1475 sayıl İş Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden prim gün şartlarını yerine getirmiş iseler SGK’dan ‘’Kıdem Tazminatına Esas Yazı’’ alarak ve bu belgeyi işverene vererek kıdem tazminatlı olarak işten ayrılabilir.
l 8/9/1999 tarihine kadar sigortalı olanların 3600 günleri varsa,
l 9/9/1999-30/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olanların 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi ayrıca 7000 prim günü varsa sigortalılık süresi şartı aranmadan kıdem tazminatlarını alabilirler.
l 1/5/2008 sonrasında sigortalı olanların kendi istekleri ile iş akdini feshi ederek kıdem tazminatlı işten ayrılmaları konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 01.02.2022 tarih ve 39452619 esas sayılı yazı ile birlikte yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması nedeni ile kıdem tazminatına esas yazı düzenlenebileceği hakkında Sosyal Güvenlik Merkezleri bilgilendirme yapmıştı.
Buna göre 1/5/2008 sonrası sigortalı olanların SGK’dan ‘’Kıdem Tazminatına Esas’’ yazı alarak Kıdem Tazminatı alabilmeleri için aşağıda ki prim günü şartlarını ilk işe başlama tarihlerine göre tamamlamaları gerekmektedir.
1-01.05.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için sigortalılık süresi aranmaksızın en erken emeklilik günü 4600 gündür. 4600 gününüz dolduğunda SGK’ dan yazı alarak kıdem tazminatını hak edebilirsiniz.
2-Sigortalılık başlangıcı 2009 yılı olanlar için 4700 prim günü,
3- Sigortalılık başlangıcı 2010 yılı olanlar için 4800 prim günü,
4- Sigortalılık başlangıcı 2011 yılı olanlar için 4900 prim günü,
5- Sigortalılık başlangıcı 2012 yılı olanlar için 5000 prim günü,
6- Sigortalılık başlangıcı 2013 yılı olanlar için 5100 prim günü,
7- Sigortalılık başlangıcı 2014 yılı olanlar için 5200 prim günü,
8- Sigortalılık başlangıcı 2015 yılı olanlar için 5300 prim günü,
9- Sigortalılık başlangıcı 2016 yılı olanlar için 5400 prim günü, sigortalıların yaş hariç emeklilik şartlarını sağladığı koşulları ifade etmektedir.
Kanunda açıkça belirttiği bu duruma rağmen SGK’dan Kıdem Tazminatını Esas yazı alarak çalıştığı işletmeden kıdem tazminatı talep edenlere bazı işletmeler kıdem tazminatını ödememekte ısrar etmektedirler.
Bu işletmeler bu durumda kıdem tazminatlarını vermeyerek kanunlara uymuyorlar, kanunlara uymayanlar arasında büyük işletmeler ve bankalar dahi var.
Son dönemde adını çok sık duyduğumuz adı futbolcu isimleriyle anılan banka dahi kurallara uymayarak kıdem tazminatını vermiyor.
SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı alan kişilerin son çalıştıkları iş yerinde en az bir yıllık çalışmalarının olması durumunda bir yıla bir brüt ücret şeklinde kıdem tazminatları hesaplanır. Kıdem tazminatının 30/06/2025’e kadar tavan tutarı 46.655,43 TL’dir.
Kıdem Tazminatına Esas yazı ile işveren kıdem tazminatını ödemiyor ise;
1-İşverene noter kanalı ile ihtar gönderilecek
2-Arabulucuya müracaat edilecek
3-İş mahkemesinde dava açılacak
Dava sonunda Kıdem Tazminatı bankalarca mevduatlara uygulanan en yüksek banka faizi uygulanarak ödenir. Faiz başlangıç tarihi iş akdinin feshi edildiği tarihtir.