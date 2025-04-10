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Kendi isteği ile işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilir

Özgür ERDURSUN
Özgür ERDURSUN Çalışma Hayatı ve Emeklilik [email protected]

Sigortalı olarak çalışanlar ilk işe baş­lama tarihlerine göre eski İş Kanu­nunun değişmeyen maddesi olan 1475 sayıl İş Kanunun 14 üncü maddesi­nin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden prim gün şartları­nı yerine getirmiş iseler SGK’dan ‘’Kı­dem Tazminatına Esas Yazı’’ alarak ve bu belgeyi işverene vererek kı­dem tazminatlı olarak işten ayrıla­bilir.

l 8/9/1999 tarihine kadar sigortalı olanların 3600 günleri varsa,

l 9/9/1999-30/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olanların 4500 prim günü ve 25 yıllık sigortalılık süresi ay­rıca 7000 prim günü varsa sigortalılık süresi şartı aranmadan kıdem tazmi­natlarını alabilirler.

l 1/5/2008 sonrasında sigorta­lı olanların kendi istekleri ile iş akdi­ni feshi ederek kıdem tazminatlı iş­ten ayrılmaları konusunda Sosyal Gü­venlik Kurumu tarafından yayınlanan 01.02.2022 tarih ve 39452619 esas sa­yılı yazı ile birlikte yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması nedeni ile kıdem tazminatına esas yazı düzenlenebilece­ği hakkında Sosyal Güvenlik Merkezle­ri bilgilendirme yapmıştı.

Buna göre 1/5/2008 sonrası sigortalı olanların SGK’dan ‘’Kıdem Tazminatı­na Esas’’ yazı alarak Kıdem Tazmina­tı alabilmeleri için aşağıda ki prim gü­nü şartlarını ilk işe başlama tarihlerine göre tamamlamaları gerekmektedir.

1-01.05.2008-31.12.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanlar için sigortalılık süresi aranmaksızın en er­ken emeklilik günü 4600 gündür. 4600 gününüz dolduğunda SGK’ dan yazı alarak kıdem tazminatını hak edebilir­siniz.

2-Sigortalılık başlangıcı 2009 yılı olanlar için 4700 prim günü,

3- Sigortalılık başlangıcı 2010 yılı olanlar için 4800 prim günü,

4- Sigortalılık başlangıcı 2011 yılı olanlar için 4900 prim günü,

5- Sigortalılık başlangıcı 2012 yılı olanlar için 5000 prim günü,

6- Sigortalılık başlangıcı 2013 yılı olanlar için 5100 prim günü,

7- Sigortalılık başlangıcı 2014 yılı olanlar için 5200 prim günü,

8- Sigortalılık başlangıcı 2015 yılı olanlar için 5300 prim günü,

9- Sigortalılık başlangıcı 2016 yılı olanlar için 5400 prim günü, sigortalı­ların yaş hariç emeklilik şartlarını sağ­ladığı koşulları ifade etmektedir.

Kanunda açıkça belirttiği bu duruma rağmen SGK’dan Kıdem Tazminatını Esas yazı alarak çalıştığı işletmeden kıdem tazminatı talep edenlere bazı işletmeler kıdem tazminatını ödeme­mekte ısrar etmektedirler.

Bu işletmeler bu durumda kıdem taz­minatlarını vermeyerek kanunlara uy­muyorlar, kanunlara uymayanlar ara­sında büyük işletmeler ve bankalar da­hi var.

Son dönemde adını çok sık duydu­ğumuz adı futbolcu isimleriyle anılan banka dahi kurallara uymayarak kıdem tazminatını vermiyor.

SGK’dan Kıdem Tazminatına Esas Yazı alan kişilerin son çalıştıkları iş ye­rinde en az bir yıllık çalışmalarının ol­ması durumunda bir yıla bir brüt ücret şeklinde kıdem tazminatları hesapla­nır. Kıdem tazminatının 30/06/2025’e kadar tavan tutarı 46.655,43 TL’dir.

Kıdem Tazminatına Esas yazı ile işveren kıdem tazminatını ödemi­yor ise;

1-İşverene noter kanalı ile ihtar gön­derilecek

2-Arabulucuya müracaat edilecek

3-İş mahkemesinde dava açılacak

Dava sonunda Kıdem Tazminatı ban­kalarca mevduatlara uygulanan en yük­sek banka faizi uygulanarak ödenir. Fa­iz başlangıç tarihi iş akdinin feshi edil­diği tarihtir.

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