Kendine ve ihracatına yetecek üretim “döviz ihtiyacını” ve “faizi” düşürebilir…
Merkez Bankası (MB) politika faizini 250 baz puan indirerek, yüzde 42.5’’e çekti…
“Beklentileri bozmak” ve “döviz rezervi kaybına neden olmak” gibi kaygılar, daha fazla indirimi engelledi…
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MB, arz (üretim) konusunda sıkıntı büyüyünce, mecburen talebe bakmaya devam ediyor…
Ve yine altını çiziyor:
“Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır.”
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Ve yine uyarıyor:
“Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergiliyor…
Ama, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.”
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Kendine ve ihracatına yetecek “dünya ihtiyacını karşılayan standartlarda / dünyada ihtiyaç doğuran (inovatif ürün) üretim” olursa, “döviz ihtiyacının” ve “faizin” kendiliğinden düşeceği biliniyor…
Bu hedefte olan bir “üretim kültürü” gerekiyor…
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O sosyo/ekonomik kültür ise:
Öncelikle, eğitim sisteminin desteğiyle kazanılabiliyor…
Bu kültürün, mevcut eğitim sistemi ve istihdam politikaları ile kazanılamayacağını, yaşadıklarımız anlatıyor…
VELHASIL
Gıda ve hizmet enflasyonundaki katılığın, sadece para politikası ile yumuşatılamayacağı biliniyor…
Bu katılığı, kadın ve genç istihdamındaki katılıktan üretim/dağıtım maliyetlerindeki katılığa kadar birçok parametre etkiliyor… En az para politikası kadar, bu parametrelere de odaklanmak gerekiyor…
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Düşük faiz için formül ortada… Kamu harcamalarında israftan, kamu yatırımlarında yüksek maliyete kadar birçok alanın disiplinize edilmesi de öncelikler sıralamasında başı çekiyor…