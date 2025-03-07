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Kendine ve ihracatına yetecek üretim “döviz ihtiyacını” ve “faizi” düşürebilir…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Merkez Bankası (MB) politika faizini 250 baz puan indirerek, yüzde 42.5’’e çekti…

“Beklentileri bozmak” ve “döviz rezervi kaybına neden olmak” gibi kaygılar, daha fazla indirimi engelledi…

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MB, arz (üretim) konusunda sıkıntı bü­yüyünce, mecburen talebe bakmaya devam ediyor…

Ve yine altını çiziyor:

“Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır.”

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Ve yine uyarıyor:

“Enflasyon beklentileri ve fiyatlama dav­ranışları iyileşme eğilimi sergiliyor…

Ama, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.”

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Kendine ve ihracatına yetecek “dün­ya ihtiyacını karşılayan standartlar­da / dünyada ihtiyaç doğuran (inovatif ürün) üretimolursa, “döviz ihtiyacının” ve “faizin” kendiliğinden düşeceği bilini­yor…

Bu hedefte olan bir “üretim kültürü” ge­rekiyor…

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O sosyo/ekonomik kültür ise:

Öncelikle, eğitim sisteminin desteğiyle kazanılabiliyor…

Bu kültürün, mevcut eğitim sistemi ve is­tihdam politikaları ile kazanılamayacağını, yaşadıklarımız anlatıyor…

VELHASIL

Gıda ve hizmet enflasyonundaki katılığın, sadece para politikası ile yumuşatılamayacağı biliniyor…

Bu katılığı, kadın ve genç istihdamındaki katılıktan üretim/dağıtım maliyetlerindeki katılığa kadar birçok parametre etkiliyor… En az para politikası kadar, bu parametrelere de odaklanmak gerekiyor…

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Düşük faiz için formül ortada… Kamu harcamalarında israftan, kamu yatırımlarında yüksek maliyete kadar birçok alanın disiplinize edilmesi de öncelikler sıralamasında başı çekiyor…

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