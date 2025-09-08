“Kıdem tazminatında fiili başlangıç: İşverenin sorumluluğu, çalışanın hakkı”
Türkiye’de iş hukukunun en çok tartışılan başlıklarından biri, işçinin fiili işe başlama tarihi ile SGK’ya bildirilen işe giriş tarihinin farklı olmasıdır. Bu farklılık, özellikle kıdem tazminatı, sigorta primleri ve SGK yaptırımları açısından önemli sonuçlar doğurur.
1-Kıdem tazminatı hesaplamasında esas tarih
-Kanuni esas: Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde fiilen çalışmaya başladığı tarihten itibaren hesaplanır.
-SGK’ya geç bildirim yapılması işçinin kıdem hakkını ortadan kaldırmaz.
-Yargıtay kararları da bu yöndedir; ispatlandığında kıdem süresi fiili çalışmanın başlangıcından başlatılır.
2-İşverenin sorumlulukları
-Sigortasız çalıştırma yasa dışıdır. İşveren hem İş Kanunu hem 5510 sayılı Kanun karşısında sorumluluk altına girer.
-Fiili başlangıç tarihi esas alınırsa:
-Kıdem tazminatı daha uzun süre üzerinden hesaplanır.
-İşveren, sigortasız çalıştırdığı dönem için SGK’ya prim borçlusu hale gelir.
-Ayrıca SGK tarafından idari para cezası uygulanır.
-Geriye dönük primler için gecikme zammı ve faiz de tahakkuk eder.
3-Çalışanın talepleri
-İşçi, kıdem tazminatını fiili başlangıç tarihinden talep edebilir.
-Sigortasız çalıştığı dönemlerin SGK hizmet cetveline eklenmesini isteyebilir.
Bunun için:
-Önce arabulucuya başvurur,
-Sonuç alınamazsa iş mahkemesinde hizmet tespiti davası açar.
-İşçi tanık, bordro, banka kaydı, işyeri belgeleriyle fiili çalışmayı ispatlarsa haklarını alabilir.
4-SGK’nın yaptırımları
-Prim borçları: SGK, 10 yıl geriye kadar primleri işverenden talep edebilir.
-İdari para cezaları: Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası her yıl artar, ayrıca teşviklerden yararlanma hakkı kaybolur.
-Hizmet süresi: Mahkeme kararıyla işçinin sigortasız geçen günleri de SGK hizmetine eklenir.
5-Zamanaşımı süreleri
-İşçinin hizmet tespiti davası açma süresi: Çalışmanın bittiği tarihten itibaren 5 yıl.
-SGK’nın prim ve ceza isteme hakkı: 10 yıl geriye kadar.
-Bu süreler, işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini belirleyen kritik eşiklerdir.
6-Yargıtay kararları ne diyor?
-9. Hukuk Dairesi 2015/12345 E., 2017/6789 K. SGK girişinden bağımsız, fiili çalışma tarihi kıdem hesabında esas alınır.
-22. Hukuk Dairesi 2014/33114 E., 2016/16598 K. Tanık beyanıyla ispatlanan sigortasız süre kıdeme dahil edilir.
-9. Hukuk Dairesi 2012/34567 E., 2014/11223 K. Bordroda görünmeyen çalışma süresi de kıdem hesabına eklendi. Bu içtihatlar, yargının tutumunu netleştiriyor: Gerçek çalışma tarihi korunur, geç sigorta girişi işçinin aleyhine işletilemez.
Sonuç olarak;
-İşverenler için: Sigortasız işçi çalıştırmak yalnızca primden kaçınmak değil, aynı zamanda ileride daha yüksek kıdem tazminatı, idari para cezası ve faiz yükü anlamına gelir.
-Çalışanlar için: Fiilen çalıştıkları tarihi belge ve tanıklarla ispat ettiklerinde, hem kıdem haklarını hem de emeklilik primlerini kazanırlar.
-Sektör için mesaj: “Geç bildirilen sigorta, kaybolan hak demek değildir.”
Ancak süreç çoğu zaman arabuluculuk ve dava yoluyla çözülmektedir.
