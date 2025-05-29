Kira geliri elde edenler emlak vergisini gider yazabilir
Vergi hukukunda genel prensip ödenen vergi, ceza ve faizlerin vergi matrahından ve gelir unsurlarından indirilemeyeceği yönündedir. Vergilerin gider yazılamayacağı hususu aynı zamanda kanunun açık ve emredici hükmüdür.
Gerek katma değer vergisi kanunu, gerek kurumlar vergisi kanunu gerekse gelir vergisi kanununda yapılmış olan düzenlemeler çerçevesinde, ödenen vergi ve vergi cezalarının vergi matrahının tespitinde indirimi mümkün değildir. Bu düzenlemelere karşın bazı vergiler yine kanunlarda yer alan düzenlemeler çerçevesinde vergi matrahından kısmen veya tamamen indirilebilmektedir. Bu kapsamda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen Emlak Vergisi nin kira geliri elde edenler tarafından veya şirketler ve gerçek kişiler tarafından vergi matrahından indirim konusu yapılması hususu değerlendirilecektir.
Emlak vergisi mükellefiyeti
Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabidir. Emlak Vergisini; taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödemeleri taşınmazın bulunduğu belediyeden yapılabilmektedir.
Kira geliri elde edenler emlak vergisini vergi matrahından indirim konusu yapabilirler
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Maddesine göre; konut, iş yeri, arsa gibi taşınmazların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) dır ve elde edilen kira gelirinin her yıl tespit edilen istisna tutarını aşması halinde beyan edilmesi ve vergilendirilmesi gerekmektedir.
Gayrimenkul sermaye iradı beyanında giderlere karşılık gelmek üzere hasılatın % 15 i oranında götürü gider uygulanabileceği gibi, gerçek gider yöntemi de uygulanabilmektedir. Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. Maddesine göre kira gelirine konu gayrimenkuller için ödemiş oldukları emlak vergisini matrahtan gider olarak indirebilirler. Bu noktada 2025 yılı için ödenen emlak vergisi 2025 yılının gayri menkul sermaye iradı beyanında gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde matrahtan gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.
Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkuller için ödenen emlak vergisi
Kurumlar Vergisi Kanununda Kurumlar Vergisi’nin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilebileceği, aynı fıkranın 6 numaralı bendinde ise, işletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların gider olarak matrahtan indirilebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu düzenlemelere göre gerek şirketlerce gerekse gerçek kişilerce işletme aktifine kayıtlı olan gayrimenkuller için ödenen emlak vergileri vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.
Vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri matrahtan indirilemez
Vergi kanunlarında yazılı şartlar dahilinde bazı vergilerin vergi matrahından indirilmesine izin verilmesine rağmen her türlü vergiye ait gecikme zammı, gecikme faizi, vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezalarının vergi matrahından indirimi mümkün değildir.