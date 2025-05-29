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 Kira geliri elde edenler emlak vergisini gider yazabilir

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Vergi hukukunda genel prensip öde­nen vergi, ceza ve faizlerin vergi matrahından ve gelir unsurlarından in­dirilemeyeceği yönündedir. Vergilerin gider yazılamayacağı hususu aynı za­manda kanunun açık ve emredici hük­müdür.

Gerek katma değer vergisi kanu­nu, gerek kurumlar vergisi kanunu ge­rekse gelir vergisi kanununda yapılmış olan düzenlemeler çerçevesinde, ödenen vergi ve vergi cezalarının vergi matrahı­nın tespitinde indirimi mümkün değil­dir. Bu düzenlemelere karşın bazı ver­giler yine kanunlarda yer alan düzenle­meler çerçevesinde vergi matrahından kısmen veya tamamen indirilebilmekte­dir. Bu kapsamda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen Emlak Vergisi nin ki­ra geliri elde edenler tarafından veya şir­ketler ve gerçek kişiler tarafından vergi matrahından indirim konusu yapılması hususu değerlendirilecektir.

Emlak vergisi mükellefiyeti

Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisi­ne tabidir. Emlak Vergisini; taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her iki­si de yoksa taşınmazı malik gibi tasarruf edenler ödemekle yükümlüdürler. Em­lak vergisi ödemeleri taşınmazın bulun­duğu belediyeden yapılabilmektedir.

Kira geliri elde edenler emlak vergisini vergi matrahından indirim konusu yapabilirler

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Madde­sine göre; konut, iş yeri, arsa gibi taşın­mazların kiraya verilmesinden elde edi­len gelirler gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) dır ve elde edilen kira gelirinin her yıl tespit edilen istisna tutarını aş­ması halinde beyan edilmesi ve vergilen­dirilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul sermaye iradı beyanında giderlere karşılık gelmek üzere hasıla­tın % 15 i oranında götürü gider uygula­nabileceği gibi, gerçek gider yöntemi de uygulanabilmektedir. Gerçek gider yön­temini seçen mükellefler Gelir Vergi­si Kanunu’nun 74. Maddesine göre kira gelirine konu gayrimenkuller için öde­miş oldukları emlak vergisini matrahtan gider olarak indirebilirler. Bu noktada 2025 yılı için ödenen emlak vergisi 2025 yılının gayri menkul sermaye iradı beya­nında gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde matrahtan gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

Şirket aktifine kayıtlı gayrimenkuller için ödenen emlak vergisi

Kurumlar Vergisi Kanununda Kurum­lar Vergisi’nin, mükelleflerin bir he­sap dönemi içinde elde ettikleri safi ku­rum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hak­kındaki hükümlerinin uygulanacağı dü­zenlenmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettiril­mesi için yapılan genel giderlerin mat­rahtan indirilebileceği, aynı fıkranın 6 numaralı bendinde ise, işletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kay­diyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların gider olarak matrahtan indirilebileceği açıkça belirtilmiştir. Bu düzenlemelere göre gerek şirketlerce gerekse gerçek ki­şilerce işletme aktifine kayıtlı olan gay­rimenkuller için ödenen emlak vergileri vergi matrahının tespitinde indirim ola­rak dikkate alınabilecektir.

Vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri matrahtan indirilemez

Vergi kanunlarında yazılı şartlar dahi­linde bazı vergilerin vergi matrahından indirilmesine izin verilmesine rağmen her türlü vergiye ait gecikme zammı, ge­cikme faizi, vergi ziyaı cezası ile usulsüz­lük cezalarının vergi matrahından indi­rimi mümkün değildir.

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