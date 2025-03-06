Kira geliri olanlara Maliye’den mesaj var
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren kira gelirlerinin kayıt dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amacıyla analizler yapılmış ve 400 bin konutta yoklama yapılarak 370 bin civarında mükellefin beyanname vermesi sağlanmıştır. 2025 yılında da denetimlerin artarak devam edeceği kira gelirlerini beyan dışı bırakan mükelleflerin beyanname vermeleri sağlanacağı beyanname vermeyenlere ise cezalı vergi tarhiyatları yapılacağı öngörülmektedir.
Kira gelirlerine ilişkin olarak yapılan tüm bu analizler ve çalışmalar kapsamında geçtiğimiz haftadan itibaren çok sayıda vatandaşa kira geliri elde ettikleri ve bu gelirlerini beyan etmeleri konusunda SMS yoluyla bilgilendirme mesajları gönderilmeye başlandı. Bilgilendirme mesajları kira gelirleri olanlara beyanname vermeleri yönünde hatırlatma niteliği taşımaları önemli ve yerinde bir uygulama olmakla birlikte, kira geliri olmadığı halde bu mesajı alan vatandaşlarda ister istemez endişeye yol açtı. Söz konusu mesajları “Hazır Beyan Sistemi” içinde değerlendirmeye çalışalım.
Hazır beyan sistemi
“Hazır Beyan Sistemi” 1 Mart 2016 tarihi itibariyle mükelleflerin hizmetine sunulmuş bir sistemdir. Bu sistem, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistemi ifade etmektedir. Mükelleflerin elde ettikleri gelirlerin türüne göre Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, veri ambarında bulunan bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, beyannamenin kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanmaktadır.
SMS mesajlarının kaynağı
Maliyenin göndermiş olduğu SMS mesajlarının nedeni, vatandaşların banka hesaplarına gelen paraların kira geliri gibi algılanmış olması ve bu verilerden yola çıkılarak 2024 yılı kira gelirleri için yıllık istisna tutarı olan 33 bin lirayı aşan hesap sahibi vatandaşların kira geliri elde ettiği ve beyan edilmesi gerektiği algısı oluşturmaktadır. Söz konusu para transferlerinde dekontlara “açıklama yazılmaması” veya yanlışlıkla “kira ödemesi” gibi ibarenin yazılması bu transferlerin kira geliri olarak algılanmasına yol açmakta ve hazır beyan sisteminde düzeltmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Benzer şekilde aile bireylerinden birisi adına tapuya tescil edilmiş bir gayrimenkulün kira gelirlerinin diğer bir aile bireyi hesabına gelmesi halinde de hazır beyan sisteminde düzeltme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
SMS gelen vatandaş ne yapmalı?
Kira gelirleri olmadığı halde kendisine SMS yoluyla mesaj gelen vatandaşların Hazır Beyan Sistemine girerek kira geliri olmadığı halde sistemde adına kira geliri ödemesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Kira geliri elde etmiş olan vatandaşların ise Hazır Beyan sisteminde görünen kira gelirleri ile gerçekte elde etmiş olduğu kira gelirlerinin uyumlu olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı veya uyumsuz olduğu düşünülüyor ise Hazır Beyan Sisteminde “Adıma Yapılan Kira Ödemelerine İlişkin Açıklama” bölümüne açıklama yazılarak sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Hatalı bilgiler için ayrıca “Dijital Vergi Dairesi” üzerinden de açıklama yapılabileceğini belirtmiş olalım.