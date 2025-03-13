Kira gelirlerinden oluşan zarar diğer gelirlerden mahsup edilebilir
Bir çok okuyucunun yazının başlığını okuyunca, “kira gelirinden de zarar olur mu” diye sorduğunuzu duyar gibi olduğumu belirtmek isterim. Vergi sistemimizde gelir vergisi kanununa göre kiradan elde edilen gelir, “Gayrimenkul Sermaye İradı” olarak vergilenir.
İrat ise gerek menkul, gerekse gayrimenkul sermayeye dayanan bunlardan elde edilen gelirler (faiz, kira, katılım payı, nema, temettü ve benzeri) olarak tanımlanabilir yani irat pozitif karakterli bir kavram olup zararı içermemektedir. Her ne kadar gayrimenkul sermaye iratları gelir karakterli bir kavram olsa da kira geliri elde mükellefler de zarar edebilirler ve bu zararlarını da kanunda yazılı şartlar dahilinde diğer gelirlerinden mahsup edebilirler.
Kira gelirlerinde zarar doğması
Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.
1.Gerçek Gider Yöntemi
2.Götürü Gider Yöntemi (hakları kiraya verenler hariç)
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %15’ini götürü olarak indirebilirler. Kira geliri elde edip de konut istisnasından yararlanabilecek mükellefler için götürü gider, istisna düşüldükten sonra bulunan tutar üzerinden hesaplanır.
Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde ise gayrisafi hasılattan Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinde yazılı giderler indirilir ve bu giderler, elde edilen kira gelirinden fazla ise kira geliri elde edenler açısından zarar doğabilir. Kira gelirlerinin beyanında gerçek giderler özetle aşağıdaki gibidir.
Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri;
Kiraya verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri;
Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen sigorta giderleri;
Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i
Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları;
Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar
Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri;
Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler;
Hangi zarar kabul edilmez
Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin bu giderlerden doğan zararı indirim olarak kabul edilmekte ancak bunun iki istisnası var.
Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin, kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğar ise bu zarar gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılamayacaktır.
Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan, indirim konusu yapılan iktisap bedelinin %5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı, da zarar olarak dikkate alınamayacaktır.
Gerçek gider yönteminde gider fazlalığı sayılan ve gelecek dönemlere aktarılan zarar, mükelleflerin diğer gelir unsurlarından indirilebilir ve beş yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira gelirlerinden mahsup edilebilir. Bu noktada mükelleflerin gerçek gider veya götürü gider yöntemini seçerken bu ayrıntıyı dikkate almaları önemlidir.