Kırmızı ette stratejik ince ayar
Tarımsal üretim planlaması, ülkemiz tarımının en sıcak başlıklarından biri. Bu planlamanın iki önemli ayağı var: Bitkisel üretim ve hayvansal üretim. Bitkisel üretimde bir yıldır devam eden planlama çokça tartışılırken, Ocak 2024’den bu yana uygulanan hayvansal üretim planlaması daha az gündemde yer buldu.
Aslında üretim planlaması ile öncelikle stratejik ürünlerde kendimize yeterlilik hedefleniyor. Bitkisel üretimde tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlular ve yem bitkileri olarak öne çıkarken; hayvansal üretimde et, süt ve yumurta en kritik ürünler. Genel itibariyle yeterlilik oranımız oldukça yüksek olsa da kırmızı ette küçük bir açık bile piyasada büyük dalgalanmalara neden olabiliyor. Bunu önlemek için de Et ve Süt Kurumu, piyasaya müdahale amaçlı olarak hayvan ithalatına başvuruyor.
Et ve sağlık
Kırmızı et, çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimleri için hayati bir besin kaynağı. Yetersiz tüketimi ise demir ve B6-B12 vitaminlerinin eksikliğine yol açabilir.
Son 10 yılda yüzde 77 oranında artış gösteren kırmızı et üretimimiz 2024 yılında 1 milyon 187 bin tona ulaşmış. Üretimin yüzde 70,4’ü sığır eti kaynaklı (TÜİK).
Şubat 2024’de başlayan Hayvancılık Yol Haritası kapsamında yeni açıklanan projelerle taşlar giderek yerine oturuyor. Besi bölgesi olarak ilan edilen 19 ilde, besi hayvancılığı yatırımlarına devletin ilave destek ve teşvikler vereceği duyurulmuştu. Bu bölgede yetiştirilen etçi ve kombine ırk buzağılara yüzde 50’nin üzerinde destek sağlanıyor. Hatırlanacağı üzere TİGEM’in Iğdır ve Şanlıurfa Tarım İşletmeleri damızlık merkezi olarak belirlenmişti. Bugün Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile kaliteli etçi ırk damızlıkların, kadın, gençler ve aile işletmelerine pozitif ayırım yapılarak dağıtımının yapılmış olması ve üreticilerin ilk buzağılarını elde etmiş olmaları gıda güvencemiz açısından önemli gelişmelerdir.
"Güçlü Besi Güçlü Üretim"
Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’yle ilk buzağılar alınırken, geçtiğimiz hafta yeni bir proje daha tanıtıldı: Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir yandan bu yıl zirve yapan orman yangınlarıyla gece-gündüz mücadele verirken, diğer yandan tarımın hayati konularında da projeleri hayata geçiriyor.
Ankara-Polatlı’da Bakan Yumaklı’nın detaylarını açıkladığı ve esası ülkemizin besilik materyal ihtiyacını yerelden karşılamak olan proje ses getirdi.
Yumaklı, damızlık materyal kullanımında iyi bir mesafe alındığını, sütçü ırklarda dişi sperma kullanımının yüzde 25’lere yükseldiğini ve buna bağlı olarak kaliteli süt üretiminin arttığını vurguladı.
“Tarım politikamız yok” diyenlere…
Sütte arz fazlası olduğuna dikkat çeken Bakan, şimdi ete odaklanarak, etteki çok az üretim açığını gidermek ve et ithalatını sıfırlamak istediklerini bir kez daha ifade ediyor. İşin özü; sütçü ırk mevcudundaki fazlalığın bir kısmından etçi ırk yavrular elde edebilmek.
Bugün tarım politikamız yok diyenlere verilecek en güçlü cevap, işte bu ince ayarlı stratejik adımlar. Bakanımız, projede gönüllüğün esas olduğunu, süt verimi yetersiz olan veya süt ırkı hayvanını etçi olarak yetiştirenler için gelir artırma amacı taşıdığını belirtiyor. Projeye dahil olmak için üretici; sütçü ırk hayvanına etçi ırk sperma uygulayacak ve bu spermayla doğacak her buzağı için ek destek alacak. Bu şekilde gelecek üç yılda 200 bin hayvan karşılığı fazla et üretiminin gerçekleşeceği öngörülüyor. ABD’de üretilen kırmızı etin yüzde 23’ünün bu melezlemelerle elde edildiğini de vurguluyor Bakan.
Kısacası, bu projenin başarıyla hayata geçirilmesi ile ithalata olan bağımlılık azalacak, üretici gelirleri artacak ve en önemlisi de kırmızı etin geleceği güvence altına alınacak.