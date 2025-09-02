Kırmızı ette stratejik ince ayar

Tarımsal üretim planlaması, ülkemiz tarımının en sıcak başlıklarından biri. Bu planlamanın iki önemli ayağı var: Bit­kisel üretim ve hayvansal üretim. Bitkisel üretimde bir yıldır devam eden planlama çokça tartışılırken, Ocak 2024’den bu ya­na uygulanan hayvansal üretim planlaması daha az gündemde yer buldu.

Aslında üretim planlaması ile öncelik­le stratejik ürünlerde kendimize yeterli­lik hedefleniyor. Bitkisel üretimde tahıllar, baklagiller, yağlı tohumlular ve yem bitki­leri olarak öne çıkarken; hayvansal üretim­de et, süt ve yumurta en kritik ürünler. Ge­nel itibariyle yeterlilik oranımız oldukça yüksek olsa da kırmızı ette küçük bir açık bile piyasada büyük dalgalanmalara neden olabiliyor. Bunu önlemek için de Et ve Süt Kurumu, piyasaya müdahale amaçlı olarak hayvan ithalatına başvuruyor.

Et ve sağlık

Kırmızı et, çocuklar ve gençlerin sağlık­lı gelişimleri için hayati bir besin kaynağı. Yetersiz tüketimi ise demir ve B6-B12 vita­minlerinin eksikliğine yol açabilir.

Son 10 yılda yüzde 77 oranında artış gös­teren kırmızı et üretimimiz 2024 yılında 1 milyon 187 bin tona ulaşmış. Üretimin yüzde 70,4’ü sığır eti kaynaklı (TÜİK).

Şubat 2024’de başlayan Hayvancılık Yol Haritası kapsamında yeni açıklanan pro­jelerle taşlar giderek yerine oturuyor. Besi bölgesi olarak ilan edilen 19 ilde, besi hay­vancılığı yatırımlarına devletin ilave des­tek ve teşvikler vereceği duyurulmuştu. Bu bölgede yetiştirilen etçi ve kombine ırk bu­zağılara yüzde 50’nin üzerinde destek sağ­lanıyor. Hatırlanacağı üzere TİGEM’in Iğ­dır ve Şanlıurfa Tarım İşletmeleri damız­lık merkezi olarak belirlenmişti. Bugün Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Pro­jesi ile kaliteli etçi ırk damızlıkların, kadın, gençler ve aile işletmelerine pozitif ayırım yapılarak dağıtımının yapılmış olması ve üreticilerin ilk buzağılarını elde etmiş ol­maları gıda güvencemiz açısından önemli gelişmelerdir.

"Güçlü Besi Güçlü Üretim"

Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi’yle ilk buzağılar alınırken, geçtiği­miz hafta yeni bir proje daha tanıtıldı: Güç­lü Besi Güçlü Üretim Projesi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak­lı, bir yandan bu yıl zirve yapan orman yan­gınlarıyla gece-gündüz mücadele verirken, diğer yandan tarımın hayati konularında da projeleri hayata geçiriyor.

Ankara-Polatlı’da Bakan Yumaklı’nın detaylarını açıkladığı ve esası ülkemizin besilik materyal ihtiyacını yerelden karşı­lamak olan proje ses getirdi.

Yumaklı, damızlık materyal kullanımın­da iyi bir mesafe alındığını, sütçü ırklar­da dişi sperma kullanımının yüzde 25’lere yükseldiğini ve buna bağlı olarak kaliteli süt üretiminin arttığını vurguladı.

“Tarım politikamız yok” diyenlere…

Sütte arz fazlası olduğuna dikkat çeken Bakan, şimdi ete odaklanarak, etteki çok az üretim açığını gidermek ve et ithalatı­nı sıfırlamak istediklerini bir kez daha ifa­de ediyor. İşin özü; sütçü ırk mevcudunda­ki fazlalığın bir kısmından etçi ırk yavrular elde edebilmek.

Bugün tarım politikamız yok diyenlere verilecek en güçlü cevap, işte bu ince ayar­lı stratejik adımlar. Bakanımız, projede gö­nüllüğün esas olduğunu, süt verimi yeter­siz olan veya süt ırkı hayvanını etçi olarak yetiştirenler için gelir artırma amacı taşı­dığını belirtiyor. Projeye dahil olmak için üretici; sütçü ırk hayvanına etçi ırk sper­ma uygulayacak ve bu spermayla doğacak her buzağı için ek destek alacak. Bu şekil­de gelecek üç yılda 200 bin hayvan karşılığı fazla et üretiminin gerçekleşeceği öngörü­lüyor. ABD’de üretilen kırmızı etin yüzde 23’ünün bu melezlemelerle elde edildiğini de vurguluyor Bakan.

Kısacası, bu projenin başarıyla hayata geçirilmesi ile ithalata olan bağımlılık aza­lacak, üretici gelirleri artacak ve en önem­lisi de kırmızı etin geleceği güvence altına alınacak.