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“Kıt” diye “pahalı tükettiğimiz” kaynaklarımızda, kayıp ve kaçak oranı…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Arz yetersizliği nedeniyle, (bazılarını kıt olarak bildiğimiz) “pahalı tüketti­ğimiz” ürünler var…

***

Enerji kaynaklarımız (petrol, doğal­gaz…) “kıt” diyoruz…

Ama…

Enerji üretilebilecek doğal kaynakları­mızı kullanmıyoruz…

***

“Güneşimiz, rüzgarımız bol” diyoruz; ekonomiye kazandıramıyoruz…

Hatta…

“Kıt” dediğimiz “su”yu dahi, birazcık emekle, bollaştıracağımızı biliyoruz…

Ama…

Eğitim/kültür ve sosyal yapı ile üze­rimize yapıştırılan/yapışan “verim­sizlikten” kurtulup, adım atamıyo­ruz…

***

Düşünsenize:

63 milyar metreküp su kullanıyoruz…

Oysa:

Endüstride, tarımda kullanılabileceği­miz 112 milyar metreküp suyu tutabiliyo­ruz…

Bunun yüzde 40’ını iletim ve kullanım­da kayıp-kaçak olarak harcıyoruz…

Yani yüzde 40 daha ucuza tüketebile­cekken veya üretimi artırmakta kullana­bilecekken, verimsizlik alışkanlığımız sa­yesinde adım atmıyor ve bu yüksek mali­yete razı oluyoruz…

***

Bu bolluğu, ekonomiye kazandıramayı­şımızın nedenini içeren soruları:

“Su fakiriyiz” cümlesiyle bertaraf et­meye çalışıyoruz…

***

Düşünmemiz, hatta artık düşünmeyi/ konuşmayı bırakıp adım atmamız gereken çok daha önemli veri ise şu:

Türkiye, “kuraklık var” dediğimiz yıl, 450 milyar metreküp (ortalama 574 mil­yar metreküp) yağış aldı…

Yani, kullandığımız suyun 8-9 katı “su yağdı!”…

VELHASIL

İhtiyaç duyduğumuz birçok ürün­de, kendine yeterliliğin üzerin­de kaynaklara sahipken; Bunların ekonomiye “yüksek katma değerle” kazandırılması konusunda tıkanı­yoruz…

Kazandırdıklarımızı da “düşük katma değerle” kazandırıyoruz…

Onun da yüzde 40’lık bölümünü de (suda da, meyvede de, sebzede de, enerjide de…) kayıp-kaçak olarak ha­vaya saçıyoruz…

Ve…

Asıl nedeni bilirken; sonu­ca odaklanıp, sonucu faiz/döviz oyunlarıyla düzeltmeye çalışı­yoruz…

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