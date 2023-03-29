Kıtlık GDO buğdaya izin çıkardı

Endonezya “insan tüketimi için genetiği değiştirilmiş buğday” çeşidinin üretilmesine onay verdi. Söz konusu haber tarım ve beslenmenin geleceği için devrim niteliğinde.

Denize düşen yılana sarılırcasına yoksul ve gelişmekteki ülkeler önceliğini sağlıklı beslenmeden öte karın doyurmaya veriyor. Gelişmiş ülkelerde çevre dostu üretime, ilgi artsa da, iklim felaketi onlar için de beslenme sorununu tetikliyor.

Kaynaklar tükeniyor, insan türünün beslenmesi için köklü çözümler gerekiyor. İyi tarım uygulamaları soylu bir azınlık için saadet vadetse de gezegenin geleceği için yeterli değil. Endonezya Tarım Bakanı Dr. Syahrul Yasin Limpo kendi kendine yeterlilik ve yoksullukla mücadele için GDO ürün gerekliliğini savunuyor.

Dünyanın en önemli tarım şirketlerinden Syngenta AG ve Monsanto GDO lobisinin başını çekiyor. GDO buğday Arjantin’in önemli biyoteknoloji firması Bioceres Solutions Corp tarafından üretildi. Kuraklığa karşı dirençli, verimli HB4 buğday çeşidi insan türünün kurtarıcısı olmaya aday.

2023 Buğday Rekoltesi Düşecek

Uluslararası Tahıl Konseyi, 2023 sezonu küresel ilk buğday tahminlerini yayınladı. Bir önceki yıla göre yüzde 2 düşüşle 787 milyon ton olacağı öngörülüyor. Düşüşün nedenleri; Ukrayna üretim alanındaki yüzde 20 azalış, Rusya’daki yüzde 13 daha az üretim ve Avustralya’daki yüzde 29 mahsul kaybı.

2022 yılı küresel buğday kapanış stoğu 286 milyon ton. Rusya Federal Devlet İstatistikleri Servisi, buğday fiyatlarındaki düşüş, zamansız yağmurların buğday kalitesine olumsuz etkisi, çiftçilerin az ekim yapması gibi nedenlerle buğday rekoltesini bir miktar düşüşle 86 milyon ton olarak açıkladı. Avrupa Komisyonu da 2023 hasadı için ilk verim tahminlerini içeren mart ayı mahsul izleme raporunu yayınladı.

AB için 5,99ton/ha olarak belirlenen rekoltede önceki yıla göre ortalama yüzde 3 artış bekleniyor. Avrupa’da kış ekimlerinin durumu Akdeniz havzasına göre iyi olsa da kıtanın güney kesimi olan İspanya, Portekiz, Türkiye’deki kuraklıklar endişe yaratıyor.

Öngörüler, Hindistan buğday rekoltesinin yüzde 4.1 artışla 112 milyon ton olacağı yönünde. Hindistan fiyatları düşürmek, rezervleri yenilemek amacıyla ihracat yasağını uzatmayı planlıyor. ABD buğdayının yüzde 8 artışla 46 ile 50 milyon ton arasında olması bekleniyor.

Kanada’nın ekim alanları yüzde 6 azaldı, ihracatın yüzde 8 düşmesi olası. En çok buğday ihraç ettiğimiz Buğday fiyatları şimdilik düşük seyretse de yaza ne olacak, deprem ve kuraklık kaynaklı verim kaybı nasıl giderilecek, ek yazlık üretim yapıldı mı, ithalat için bağlantılar ne durumda önlem aldık mı, sorular gırla?

Tahıl fiyatları Ukrayna Rusya savaşı öncesi seviyelerine dönmek üzere, amonyak ve mısır fiyatlarındaki düşüş gübre fiyatlarının kısmen düşmesini sağladı. Tüm dünya rekolte tahmini yaparken bizde rakamlar hep Acun gibi “hadi bunu yuvarlayalım” kıvamında, kurak da olsa sel gelse de rekolte hep 19 milyon ton, bereket versin.

Zimbabwe, Venezüela, Lübnan dışında en yüksek gıda fiyat artışı bizde. “Karadeniz Tahıl Koridoru” ile yoksul ülkelere tokluk taşıdık diye övünen büyüklerimiz şimdilerde ağzımızdan düşürmediğimiz “dünyanın en bereketli, Cennet ülkesinde” eti, sütü, buğdayı ithal ederek rüştünü ispat ediyor, hadi hayırlısı