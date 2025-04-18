Konut fiyatında mart artışı enflasyonun altında
Yüksek faizlere rağmen banka kredisi ile konut alımlarındaki kısmi canlanmaya karşılık, sayıca asıl büyük bölümü oluşturan yatırım amaçlı ve peşin alımların yerinde saydığı mart ayında ortalama konut fiyatları aylık ve yıllık bazda enflasyonun altında nominal artışlar kaydederek reel olarak geriledi.
Merkez Bankası’nın Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesapladığı Konut Fiyat Endeksi’nin (KFE) mart ayı sonuçlarına göre tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyonun yüzde 2,46 olduğu martta Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları önceki aya kıyasla yüzde 2 ile bunun altında bir artış gösterdi. Böylece konut fiyatları mart ayında reel olarak yüzde 0,4 oranında geriledi. Konut fiyat endeksi, mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,3 oranında bir nominal artış kaydetti. TÜFE bazında yüzde 38,1 olan yıllık enflasyondan arındırıldığında, son bir yılda konut fiyatlarının reel olarak yüzde 4,2 oranında gerilediği belirlendi.
Yeni konutlarda aylık fiyat artışı yüzde 2,8, yıllık artış yüzde 33,7 olurken, yeni olmayan konutlarda aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 32 nominal artış yaşandı. Buna göre yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,3’lük reel artışa karşılık, bir yıl önceye göre reel olarak yüzde 3,2 geriledi. Yeni olmayan konutların fiyatları da reel olarak mart ayında yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 düştü.
Martta konut fiyatları aylık bazda üç büyük ilden İstanbul’da yüzde 2,5’le enflasyonla başabaş, Ankara’da yüzde 1,9’la enflasyonun altında ve İzmir’de yüzde 3,8’le enflasyonun üzerinde artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 30,7, Ankara’da yüzde 38,6 ve İzmir’de yüzde 32,5 artış yaşandı. Yıllık bazda fiyatlar reel olarak İstanbul’da yüzde 5,4, ve İzmir’de yüzde 4,1 gerilerken, Ankara’da yüzde 0,4 oranında bir reel artış kaydetti.
100 m2 konut ortalama 3,8 milyon TL
Bu arada Merkez Bankası çeyrekler bazında ortalama konut metrekare birim fiyatlarını da açıkladı. Türkiye genelinde satılan konutların birim metrekare fiyatı, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artışla 37 bin 74 liraya yükseldi. Buna göre ocak-mart döneminde ülke genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon 774 bin 20 lira olarak gerçekleşti.
Bu yıl ilk çeyrek ortalamasında ortalama birim metrekare fiyatı geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 23,7 oranında bir artış kaydetti. 2024’ün ilk çeyreğinde 30 bin 5111,10 TL olan ortalama birim metrekare fiyatı, ikinci çeyrekte 32 bin 433,50 liraya, üçüncü çeyrekte 33 bin 892 liraya ve son çeyrekte 36 bin 61,30 TL’ye yükselmişti.
En ucuz konut Ağrı'da
İlk çeyrekte oluşan ortalama konut fiyatında Muğla, üç büyük ili geride bıraktı. Bu dönemde 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı bu ilde 6 milyon 708 bin 630 TL olarak gerçekleşti. Baz alınan büyüklükteki konut fiyatında Muğla’yı 6 milyon 108 bin 450 TL ile İstanbul izlerken, Antalya 4 milyon 338 bin 310 TL ile üçüncü sırada yer aldı. 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama fiyatında üç büyük ilden İzmir 4 milyon 174 bin 280 TL ile dördüncü, Ankara ise 3 milyon 327 bin 200 TL ile onuncu sırada yer aldı. Çanakkale, Aydın, Balıkesir, Kırklareli ve Edirne’nin de konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilk on il arasında yer aldığı belirlendi. 2025’in ilk çeyreği itibarıyla en ucuz konut ise Ağrı ilinde. Bu ilde 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı anılan dönemde 1 milyon 584 bin 200 TL olarak gerçekleşti. Düşük konut fiyatında bu ili ortalama 1 milyon 619 bin 400 TL ile Mardin, 1 milyon 721 bin 300 TL ile Siir, 1 milyon 813 bin 700 TL ile Şırnak ve 1 milyon 900 bin TL ile Osmaniye izledi.
En çok artış Doğu illerinde
Yılın ilk çeyreğinde konut fiyatları, geçen yılın son çeyreğine göre Türkiye ortalamasında yüzde 4,7 arttı. Bu yıl ilk çeyrekte konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 25,7 ile Muşta yaşandı. Bu ilde 2024’ün son çeyreğinde 1 milyon 626 bin 700 TL olan 100 metrekare bir konutun fiyatı bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 44 bin 150 TL’ye çıktı. İlk çeyrekteki fiyat artışında bu ili yüzde 17,4’le Diyarbakır, yüzde 17,3’le Kırklareli, yüzde 16,9’la Bingöl, yüzde 13,6 ile Bitlis izledi. Kırşehir, Rize, Iğdır, Çanakkale ve Karaman, ilk çeyrekte fiyatların en çok arttığı ilk on il arasında.
Bu yıl ilk çeyrekte fiyat artışları; üç büyük ilden İstanbul’da 10,1, Ankara’da yüzde 11,8, İzmir’de yüzde 2,8 oldu. Şırnak yüzde 2,1 ve Yozgat yüzde 0,7 ile ilk çeyrekte konut fiyatlarının gerilediği, Nevşehir yüzde 0,3, Osmaniye yüzde 1,1 ve Çankırı ise yüzde 1,7 ile en az arttığı iller oldu.
İlk çeyrekte, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları geçen yılın ilk çeyreğine göre (yıllık bazda) ise yüzde 23,7 arttı. Bu bazda en yüksek fiyat artışlarında Doğu ve Güneydoğu illeri başı çekti. Geçen yılın ilk çeyreğine göre fiyatlar Bingöl’de yüzde 80, Bitlis’te yüzde 61,7, Muş’ta yüzde 56,1, Diyarbakır’da yüzde 52,5, Erzurum’da yüzde 49,9 artış kaydetti. İlk çeyreklere göre artışta bu illeri yüzde 45,6 ile Erzincan, yüzde 44,8’le Aksaray, yüzde 43,7 ile Adıyaman, yüzde 43,1’le Rize ve yüzde 42,9’la Elazığ izledi. Muğla, konut fiyatlarının en yüksek olduğu il olurken, ilk çeyrekler bazında yüzde 8,7 ile en düşük artış bu ilde yaşandı. İlk çeyreklere göre konut fiyatlarının en az arttığı illerde Muğla’nın ardından yüzde 18,3’le Yalova, yüzde 18,6 ile Antalya, yüzde 21’le Yozgat geldi. Üç büyük ilden İzmir yüzde 23,1’le ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre konut fiyatlarının en az arttığı beşinci il olurken, artış oranı İstanbul’da yüzde 38,7, Ankara’da yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.