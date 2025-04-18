Konut fiyatında mart artışı enflasyonun altında

Yüksek faizlere rağmen banka kredisi ile ko­nut alımlarındaki kıs­mi canlanmaya karşılık, sayıca asıl büyük bölümü oluşturan yatırım amaçlı ve peşin alımla­rın yerinde saydığı mart ayında ortalama konut fiyatları aylık ve yıllık bazda enflasyonun al­tında nominal artışlar kayde­derek reel olarak geriledi.

Merkez Bankası’nın Türki­ye’deki konutların kalite etki­sinden arındırılmış fiyat de­ğişimlerini izlemek amacıyla hesapladığı Konut Fiyat En­deksi’nin (KFE) mart ayı so­nuçlarına göre tüketici fiyat­ları (TÜFE) bazında enflasyo­nun yüzde 2,46 olduğu martta Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları önceki aya kı­yasla yüzde 2 ile bunun altın­da bir artış gösterdi. Böylece konut fiyatları mart ayında reel olarak yüzde 0,4 oranın­da geriledi. Konut fiyat endek­si, mart itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,3 oranında bir nominal artış kaydetti. TÜFE bazında yüz­de 38,1 olan yıllık enflas­yondan arındırıldığın­da, son bir yılda konut fiyatlarının reel olarak yüzde 4,2 oranında geri­lediği belirlendi.

Yeni konutlarda aylık fi­yat artışı yüzde 2,8, yıllık ar­tış yüzde 33,7 olurken, yeni ol­mayan konutlarda aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 32 nominal artış yaşandı. Buna göre yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,3’lük reel artı­şa karşılık, bir yıl önceye göre reel olarak yüzde 3,2 geriledi. Yeni olmayan konutların fiyat­ları da reel olarak mart ayında yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayı­na göre yüzde 4,4 düştü.

Martta konut fiyatları aylık bazda üç büyük ilden İstan­bul’da yüzde 2,5’le enflasyon­la başabaş, Ankara’da yüzde 1,9’la enflasyonun altında ve İzmir’de yüzde 3,8’le enflas­yonun üzerinde artış kaydet­ti. Geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 30,7, An­kara’da yüzde 38,6 ve İzmir’de yüzde 32,5 artış yaşandı. Yıl­lık bazda fiyatlar reel olarak İstanbul’da yüzde 5,4, ve İz­mir’de yüzde 4,1 gerilerken, Ankara’da yüzde 0,4 oranında bir reel artış kaydetti.

100 m2 konut ortalama 3,8 milyon TL

Bu arada Merkez Banka­sı çeyrekler bazında ortalama konut metrekare birim fiyat­larını da açıkladı. Türkiye ge­nelinde satılan konutların bi­rim metrekare fiyatı, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 4,7 artışla 37 bin 74 liraya yükseldi. Bu­na göre ocak-mart döneminde ülke genelinde 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon 774 bin 20 lira olarak gerçekleşti.

Bu yıl ilk çeyrek ortalama­sında ortalama birim met­rekare fiyatı geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 23,7 oranında bir artış kaydetti. 2024’ün ilk çeyreğinde 30 bin 5111,10 TL olan ortalama bi­rim metrekare fiyatı, ikinci çeyrekte 32 bin 433,50 liraya, üçüncü çeyrekte 33 bin 892 liraya ve son çeyrekte 36 bin 61,30 TL’ye yükselmişti.

En ucuz konut Ağrı'da

İlk çeyrekte oluşan ortalama konut fiyatında Muğla, üç büyük ili geride bıraktı. Bu dönemde 100 metrekarelik bir konutun ortalama satış fiyatı bu ilde 6 milyon 708 bin 630 TL olarak gerçekleşti. Baz alınan büyüklükteki konut fiyatında Muğla’yı 6 milyon 108 bin 450 TL ile İstanbul izlerken, Antalya 4 milyon 338 bin 310 TL ile üçüncü sırada yer aldı. 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama fiyatında üç büyük ilden İzmir 4 milyon 174 bin 280 TL ile dördüncü, Ankara ise 3 milyon 327 bin 200 TL ile onuncu sırada yer aldı. Çanakkale, Aydın, Balıkesir, Kırklareli ve Edirne’nin de konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilk on il arasında yer aldığı belirlendi. 2025’in ilk çeyreği itibarıyla en ucuz konut ise Ağrı ilinde. Bu ilde 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı anılan dönemde 1 milyon 584 bin 200 TL olarak gerçekleşti. Düşük konut fiyatında bu ili ortalama 1 milyon 619 bin 400 TL ile Mardin, 1 milyon 721 bin 300 TL ile Siir, 1 milyon 813 bin 700 TL ile Şırnak ve 1 milyon 900 bin TL ile Osmaniye izledi.

En çok artış Doğu illerinde

Yılın ilk çeyreğinde konut fiyatları, geçen yılın son çeyreğine göre Türkiye ortalamasında yüzde 4,7 arttı. Bu yıl ilk çeyrekte konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 25,7 ile Muşta yaşandı. Bu ilde 2024’ün son çeyreğinde 1 milyon 626 bin 700 TL olan 100 metrekare bir konutun fiyatı bu yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 44 bin 150 TL’ye çıktı. İlk çeyrekteki fiyat artışında bu ili yüzde 17,4’le Diyarbakır, yüzde 17,3’le Kırklareli, yüzde 16,9’la Bingöl, yüzde 13,6 ile Bitlis izledi. Kırşehir, Rize, Iğdır, Çanakkale ve Karaman, ilk çeyrekte fiyatların en çok arttığı ilk on il arasında.

Bu yıl ilk çeyrekte fiyat artışları; üç büyük ilden İstanbul’da 10,1, Ankara’da yüzde 11,8, İzmir’de yüzde 2,8 oldu. Şırnak yüzde 2,1 ve Yozgat yüzde 0,7 ile ilk çeyrekte konut fiyatlarının gerilediği, Nevşehir yüzde 0,3, Osmaniye yüzde 1,1 ve Çankırı ise yüzde 1,7 ile en az arttığı iller oldu.

İlk çeyrekte, Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları geçen yılın ilk çeyreğine göre (yıllık bazda) ise yüzde 23,7 arttı. Bu bazda en yüksek fiyat artışlarında Doğu ve Güneydoğu illeri başı çekti. Geçen yılın ilk çeyreğine göre fiyatlar Bingöl’de yüzde 80, Bitlis’te yüzde 61,7, Muş’ta yüzde 56,1, Diyarbakır’da yüzde 52,5, Erzurum’da yüzde 49,9 artış kaydetti. İlk çeyreklere göre artışta bu illeri yüzde 45,6 ile Erzincan, yüzde 44,8’le Aksaray, yüzde 43,7 ile Adıyaman, yüzde 43,1’le Rize ve yüzde 42,9’la Elazığ izledi. Muğla, konut fiyatlarının en yüksek olduğu il olurken, ilk çeyrekler bazında yüzde 8,7 ile en düşük artış bu ilde yaşandı. İlk çeyreklere göre konut fiyatlarının en az arttığı illerde Muğla’nın ardından yüzde 18,3’le Yalova, yüzde 18,6 ile Antalya, yüzde 21’le Yozgat geldi. Üç büyük ilden İzmir yüzde 23,1’le ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre konut fiyatlarının en az arttığı beşinci il olurken, artış oranı İstanbul’da yüzde 38,7, Ankara’da yüzde 34,1 olarak gerçekleşti.