Konutta tasarruf finansmanı: Yeni bir evre

Tasarruf finansman şirketleri son birkaç yıl­da sessiz ama dikkat çekici bir büyüme ya­şadı. Konut piyasası konuşulurken uzun süre bu alan pek gündeme gelmedi. Bugün ise tab­lo farklı. BDDK’nın son düzenlemeleri de bu­nu gösteriyor. Artık konuştuğumuz şey yalnız­ca alternatif bir finansman modeli değil, belirli bir ölçeğe ulaşmış bir sektör. Bu büyüme artık resmi raporlarda da kendine yer buluyor. TCM­B’nin son Finansal İstikrar Raporu, bankacılık sektöründe uygulanan makroihtiyati tedbirle­rin kredi büyümesini yavaşlatırken, tasarruf fi­nansman şirketleri üzerinden sağlanan konut ve taşıt finansmanının arttığına dikkat çekiyor. Mart 2026 itibarıyla bu şirketlerin toplam ko­nut finansmanı içindeki payının yaklaşık yüzde 10’a ulaşmış olması da sektörün artık farklı bir ölçeğe geçtiğini gösteriyor.

Yeni ölçek…

BDDK’nın geçtiğimiz hafta yayımladığı dü­zenlemelerin ayrıntılarına bakıldığında birkaç başlık öne çıkıyor. Şirketlerin aylık yeni söz­leşme büyümesine sınır getiriliyor. Azami pe­şinat oranı %40’tan %45’e yükseltiliyor. Asga­ri tasarruf süresi 150 günden 180 güne çıkarı­lıyor. Ödeme planlarında da ilk ve son taksitler arasındaki farkı sınırlayan daha dengeli bir ya­pı kuruluyor. Bunların her biri ilk bakışta tek­nik düzenlemeler gibi görünebilir. Ama birlikte okunduğunda verilen mesaj oldukça net. Sektör büyüsün, fakat daha kontrollü büyüsün.

Bence düzenlemenin en önemli tarafı da bu­rada. Çünkü finansal sistemde büyüklük belli bir eşiği aştığında konu artık sadece şirketlerin satış başarısı olmaktan çıkıyor. Nakit yönetimi, teslim yükümlülükleri, müşteri beklentileri ve sistemin güvenilirliği çok daha belirleyici hale geliyor. Tasarruf finansman şirketleri de bugün tam olarak böyle bir noktaya ulaşmış görünü­yor. Peşinat oranının artırılması bu açıdan an­lamlı. Müşterinin sisteme daha yüksek özkay­nakla girmesi, şirket açısından daha güçlü bir nakit dengesi yaratıyor. Tasarruf süresinin 180 güne çıkarılması da benzer bir etki yapıyor. Fon havuzunun biraz daha uzun süre desteklenme­si, özellikle hızlı büyüme dönemlerinde şirket­lerin likidite yönetimini rahatlatabilir.

Ödeme planlarına getirilen sınırlama da göz­den kaçmamalı. Bazı modellerde ilk dönem­lerde düşük, ilerleyen dönemlerde ise oldukça yüksek taksitlerle karşılaşmak mümkündü. Bu yapı müşteri açısından ödeme baskısı oluştu­rurken, şirket tarafında da nakit akışında dal­galanmalara neden olabiliyordu. Yeni çerçeve bu oynaklığı azaltmayı hedefliyor.

Değişen denge…

Burada mesele yalnızca tasarruf finansman şirketleri değil. Konut finansmanının genel yö­nü değişiyor. Uzun yıllar neredeyse tek seçe­nek gibi görülen banka kredilerinin yanına ar­tık farklı modeller geliyor. Finansal kiralama uygulamalarını gözlemleyebiliyoruz. Sermaye piyasası temelli modeller daha fazla konuşulu­yor. Gayrimenkul yatırım fonları, ortak mülki­yet yapıları ve farklı edinim modelleri aynı eko­sistemin içinde kendine yer açmaya çalışıyor.

Bu çeşitlenmeyi önemsiyorum. Çünkü yük­sek faiz dönemleri bize önemli bir gerçeği gös­terdi. Konut edinimini yalnızca banka kre­disine bağlayan bir yapı, ekonomik döngüler karşısında oldukça kırılgan hale geliyor. Fa­iz yükseldiğinde talep geriliyor, üretici zorla­nıyor, tüketici beklemeye geçiyor. Alternatif finansman kanalları bu sıkışmayı tek başına çözmeyebilir. Ama sistemin hareket alanını ge­nişletme potansiyeli taşıyor. Elbette alterna­tif model demek, kuralsız bir alan demek de­ğil. Hatta tam tersine. Bir finansman modeli büyüdükçe daha fazla güven üretmek zorunda kalıyor. Finans sektöründe güven zaman için­de oluşuyor. Güçlü sermaye yapısıyla, likidite­yi yönetebilme becerisiyle, verilen sözlerin za­manında yerine getirilmesiyle.

Olgunlaşan sistem…

BDDK’nın son adımlarını bu nedenle sektör için olumsuz bir sinyal olarak görmüyorum. Kı­sa vadede büyüme hızı bir miktar yavaşlaya­bilir. Bazı şirketler satış politikalarını, ödeme planlarını ve büyüme hedeflerini yeniden göz­den geçirmek zorunda kalabilir. Bu da doğal. Hızlı büyüyen her sektör, bir noktada kendi rit­mini yeniden ayarlamak zorunda kalır.

Tasarruf finansman sistemi bugün artık ko­nut finansmanının tamamlayıcı unsurlarından biri olmanın ötesine geçmeye başladı. Bundan sonra yalnızca büyüme rakamlarını değil, o bü­yümenin ne kadar sağlıklı olduğunu da konuşa­cağız. BDDK’nın son düzenlemelerini ben biraz da bu gözle okuyorum. Sektöre “biraz yavaşla” demekten çok, “artık daha büyük oynuyorsun, buna göre yönetilmelisin” mesajı veriliyor. As­lında olgunlaşan her finansal modelin geçtiği süreç de tam olarak bu.