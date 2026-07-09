Konutta tasarruf finansmanı: Yeni bir evre
Tasarruf finansman şirketleri son birkaç yılda sessiz ama dikkat çekici bir büyüme yaşadı. Konut piyasası konuşulurken uzun süre bu alan pek gündeme gelmedi. Bugün ise tablo farklı. BDDK’nın son düzenlemeleri de bunu gösteriyor. Artık konuştuğumuz şey yalnızca alternatif bir finansman modeli değil, belirli bir ölçeğe ulaşmış bir sektör. Bu büyüme artık resmi raporlarda da kendine yer buluyor. TCMB’nin son Finansal İstikrar Raporu, bankacılık sektöründe uygulanan makroihtiyati tedbirlerin kredi büyümesini yavaşlatırken, tasarruf finansman şirketleri üzerinden sağlanan konut ve taşıt finansmanının arttığına dikkat çekiyor. Mart 2026 itibarıyla bu şirketlerin toplam konut finansmanı içindeki payının yaklaşık yüzde 10’a ulaşmış olması da sektörün artık farklı bir ölçeğe geçtiğini gösteriyor.
Yeni ölçek…
BDDK’nın geçtiğimiz hafta yayımladığı düzenlemelerin ayrıntılarına bakıldığında birkaç başlık öne çıkıyor. Şirketlerin aylık yeni sözleşme büyümesine sınır getiriliyor. Azami peşinat oranı %40’tan %45’e yükseltiliyor. Asgari tasarruf süresi 150 günden 180 güne çıkarılıyor. Ödeme planlarında da ilk ve son taksitler arasındaki farkı sınırlayan daha dengeli bir yapı kuruluyor. Bunların her biri ilk bakışta teknik düzenlemeler gibi görünebilir. Ama birlikte okunduğunda verilen mesaj oldukça net. Sektör büyüsün, fakat daha kontrollü büyüsün.
Bence düzenlemenin en önemli tarafı da burada. Çünkü finansal sistemde büyüklük belli bir eşiği aştığında konu artık sadece şirketlerin satış başarısı olmaktan çıkıyor. Nakit yönetimi, teslim yükümlülükleri, müşteri beklentileri ve sistemin güvenilirliği çok daha belirleyici hale geliyor. Tasarruf finansman şirketleri de bugün tam olarak böyle bir noktaya ulaşmış görünüyor. Peşinat oranının artırılması bu açıdan anlamlı. Müşterinin sisteme daha yüksek özkaynakla girmesi, şirket açısından daha güçlü bir nakit dengesi yaratıyor. Tasarruf süresinin 180 güne çıkarılması da benzer bir etki yapıyor. Fon havuzunun biraz daha uzun süre desteklenmesi, özellikle hızlı büyüme dönemlerinde şirketlerin likidite yönetimini rahatlatabilir.
Ödeme planlarına getirilen sınırlama da gözden kaçmamalı. Bazı modellerde ilk dönemlerde düşük, ilerleyen dönemlerde ise oldukça yüksek taksitlerle karşılaşmak mümkündü. Bu yapı müşteri açısından ödeme baskısı oluştururken, şirket tarafında da nakit akışında dalgalanmalara neden olabiliyordu. Yeni çerçeve bu oynaklığı azaltmayı hedefliyor.
Değişen denge…
Burada mesele yalnızca tasarruf finansman şirketleri değil. Konut finansmanının genel yönü değişiyor. Uzun yıllar neredeyse tek seçenek gibi görülen banka kredilerinin yanına artık farklı modeller geliyor. Finansal kiralama uygulamalarını gözlemleyebiliyoruz. Sermaye piyasası temelli modeller daha fazla konuşuluyor. Gayrimenkul yatırım fonları, ortak mülkiyet yapıları ve farklı edinim modelleri aynı ekosistemin içinde kendine yer açmaya çalışıyor.
Bu çeşitlenmeyi önemsiyorum. Çünkü yüksek faiz dönemleri bize önemli bir gerçeği gösterdi. Konut edinimini yalnızca banka kredisine bağlayan bir yapı, ekonomik döngüler karşısında oldukça kırılgan hale geliyor. Faiz yükseldiğinde talep geriliyor, üretici zorlanıyor, tüketici beklemeye geçiyor. Alternatif finansman kanalları bu sıkışmayı tek başına çözmeyebilir. Ama sistemin hareket alanını genişletme potansiyeli taşıyor. Elbette alternatif model demek, kuralsız bir alan demek değil. Hatta tam tersine. Bir finansman modeli büyüdükçe daha fazla güven üretmek zorunda kalıyor. Finans sektöründe güven zaman içinde oluşuyor. Güçlü sermaye yapısıyla, likiditeyi yönetebilme becerisiyle, verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesiyle.
Olgunlaşan sistem…
BDDK’nın son adımlarını bu nedenle sektör için olumsuz bir sinyal olarak görmüyorum. Kısa vadede büyüme hızı bir miktar yavaşlayabilir. Bazı şirketler satış politikalarını, ödeme planlarını ve büyüme hedeflerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bu da doğal. Hızlı büyüyen her sektör, bir noktada kendi ritmini yeniden ayarlamak zorunda kalır.
Tasarruf finansman sistemi bugün artık konut finansmanının tamamlayıcı unsurlarından biri olmanın ötesine geçmeye başladı. Bundan sonra yalnızca büyüme rakamlarını değil, o büyümenin ne kadar sağlıklı olduğunu da konuşacağız. BDDK’nın son düzenlemelerini ben biraz da bu gözle okuyorum. Sektöre “biraz yavaşla” demekten çok, “artık daha büyük oynuyorsun, buna göre yönetilmelisin” mesajı veriliyor. Aslında olgunlaşan her finansal modelin geçtiği süreç de tam olarak bu.
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