Kooperatifçilik: Biçilmiş kaftan… Ama…
Mevcut Kooperatifçilik Yasası'nı “işin uzmanları” dahi anlayamazken...
Mevcut mevzuat/uygulamaların, Japonya, ABD, Çin gibi ülkelerdeki, “üyesine başarı, büyüme, refah sağlayan” kooperatifçilik düzenlemeleriyle ilgisi yokken...
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Fındık, zeytin, yağ, pamuk, yapı gibi onlarca üründe;
Paydaşına kazandırmayan, sorunlu “birliktelik/kooperatifçilik” örnekleri sayesinde, kooperatifçilikten soğutulmuşken…
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Üyesini değil, yönetimini zenginleştiren “kooperatifçilik” örnekleri artarken…
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Bunlara rağmen:
Üretici/tüketici grupların bir araya gelmesini;
Kooperatif kurmasını;
Bu yolla maliyetleri düşürüp, verimliliği artırıp, yurtiçi ve yurtdışında büyümesini bekliyorduk…
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Ve izliyorduk:
Japonya vatandaşının, “6 kooperatif sayesinde” balık bereketine ulaşıp, düşük maliyetle balık tüketmesini…
Hollanda’nın 15 kooperatif sayesinde tarımda gelişmesini…
Almanya’da REWE; Japonya’da Nippon; ABD’de Farm gibi milyar dolarlık “binlerce şirketin”, “kooperatifçilik”/” birliktelik” sayesinde bu seviyeye gelmesini…
Ve…
Birleşmiş Milletler, 2025’e, “Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar” sloganıyla girmesini…
VELHASIL
Bugün gazetemizde detaylarıyla işlediğimiz haber, kooperatifçilik için “yeni” bir stratejinin hazırlandığını anlatıyor…
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, “Üretim ve tüketimde, tüm arz ve tedarik sistemimizi güvence altına alacak, hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatini koruyacak yegâne sistem olan kooperatifçiliği geliştirmemiz gerekiyor.” cümlesi;
Ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, “Kooperatifçilik, gıda arz güvenliği için ‘biçilmiş kaftan’” cümlesi ise “kooperatifçiliğin”, “birlikte üretimin” ve “strateji hazırlamadan ziyade uygulamada etkin olmanın” bizim için seçenek değil zorunluluk olduğunu ortaya koyuyor…