Kooperatifçilik: Biçilmiş kaftan… Ama…

Mevcut Kooperatifçilik Yasası'nı “işin uzmanları” dahi anlayamazken...

Mevcut mevzuat/uygulamaların, Japon­ya, ABD, Çin gibi ülkelerdeki, “üyesine başa­rı, büyüme, refah sağlayan” kooperatifçilik düzenlemeleriyle ilgisi yokken...

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Fındık, zeytin, yağ, pamuk, yapı gibi onlar­ca üründe;

Paydaşına kazandırmayan, sorunlu “bir­liktelik/kooperatifçilik” örnekleri sayesin­de, kooperatifçilikten soğutulmuşken…

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Üyesini değil, yönetimini zenginleştiren “kooperatifçilik” örnekleri artarken…

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Bunlara rağmen:

Üretici/tüketici grupların bir araya gel­mesini;

Kooperatif kurmasını;

Bu yolla maliyetleri düşürüp, verimliliği artırıp, yurtiçi ve yurtdışında büyümesini bekliyorduk…

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Ve izliyorduk:

Japonya vatandaşının, “6 kooperatif saye­sinde” balık bereketine ulaşıp, düşük mali­yetle balık tüketmesini…

Hollanda’nın 15 kooperatif sayesinde ta­rımda gelişmesini…

Almanya’da REWE; Japonya’da Nippon; ABD’de Farm gibi milyar dolarlık “binlerce şirketin”, “kooperatifçilik”/” birliktelik” sa­yesinde bu seviyeye gelmesini…

Ve…

Birleşmiş Milletler, 2025’e, “Kooperatif­ler Daha İyi Bir Dünya Kurar” sloganıyla girmesini…

VELHASIL

Bugün gazetemizde detaylarıyla işlediği­miz haber, kooperatifçilik için “yeni” bir stratejinin hazırlandığını anlatıyor…

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, “Üretim ve tüketimde, tüm arz ve tedarik sistemimi­zi güvence altına alacak, hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatini koruyacak yegâne sistem olan kooperatifçiliği geliştirmemiz gerekiyor.” cümlesi;

Ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı’nın, “Kooperatifçilik, gıda arz güven­liği için ‘biçilmiş kaftan’” cümlesi ise “koo­peratifçiliğin”, “birlikte üretimin” ve “stra­teji hazırlamadan ziyade uygulamada etkin olmanın” bizim için seçenek değil zorunlu­luk olduğunu ortaya koyuyor…