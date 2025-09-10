Kooperatifler fuarı sinek avlıyor
6. Türkiye Kooperatifler Fuarı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla Erzurum’da açıldı. Bolat “bu yılki fuarın en değerli yönlerinden biri kadın kooperatiflerinin güçlü varlığıdır. 2025 Kooperatifler Yılı boyunca, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerde alımlarımızın yüzde 50’sini kadın kooperatiflerinden sağlayarak kooperatif ürünlerine verdiğimiz değer ve güveni ortaya koyuyoruz” dedi.
Bakanların kürsüde övgüler dizdiği, milyonların harcandığı, hayallerle süslenen alan, sinek avladı. Kooperatifler kendi arasında hoş beş yaptılar, bilgi alışverişinde bulundular ama Erzurum halkı alışverişe gitmedi. Tanıtım eksikliği, algı eksikliği ne dersen de. Faydalı olduğu tek alan kooperatiflere ambalaj üretenler, makine ekipmancılar, mevzudan nemalananlar.
Kooperatiflerin acı tablosu
Türkiye’de 30 farklı türde 53.259 kooperatif ve 7,4 milyon ortak var. Kâğıt üzerinde muazzam bir güç. Dünyanın en büyük 300 kooperatifi arasında tek Türk yok. Zen-Noh Japonya tarım kooperatifi tarım satışlarının yüzde 50’sini kontrol ediyor. Fransa’nın Credit Agricole’si AB’nin en büyük finans kuruluşu. 2020 yılında Fransa GSYİH’sının yüzde 14,5’i kooperatiflerden sağlandı. 329 milyar dolarlık kooperatif etkisinin 90 milyar doları tarım kooperatiflerden.
Kooperatifler değer üretemiyor
Dünyadaki ilk 300 kooperatifin yıllık cirosu 2,4 trilyon dolar, Türkiye’deki tüm kooperatiflerin milli gelire katkısı ise yalnızca 400 milyon dolar. Tariş, Trakya Birlik, Fiskobirlik gibi başarılı örnekler sayesinde Türkiye’de sütün önemli bölümü, fındığın yüzde 35’i, zeytinyağının yüzde 20’si kooperatifler vasıtasıyla pazarlansa da kadın kooperatifleri henüz emekliyor.
2025’in ilk altı ayında kurulan kooperatifi sayısı yüzde 27,6 oranında azalırken kapanan kooperatif sayısı yüzde 8 arttı. Son beş yılda kapanan kooperatif sayısındaki dramatik artış incelemeye değer.
Kadın kooperatifleri yeni sosyalleşme aracı
Kadın kooperatifleri bir üretim ve marka gücü olmaktan çok, “sosyalleşme alanı” veya “destek kapısı” olarak görülüyor. Kadınların boş vakitlerinde yaptığı tarhana, incik boncuk, köy salçası kooperatiflerin temel vizyonu. Birkaç başarılı örnek dışında, profesyonel yönetim anlayışı, ürün gamı planlaması, marka stratejisi yok. Kaynaklar etkin kullanılmıyor. Kooperatifler, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, devlet eliyle satın almalar sayesinde ayakta. AOÇ 3 yılda kadın kooperatiflerinden 370 milyon liralık ürün aldı.
Kadın kooperatifleri tarımda olduğu gibi makine ekipman çöplüğüne dönüşmek üzere, atıl kapasite sorunu had safhada. Fao Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık Türkiye’de kooperatif yoluyla kırsal kalkınmanın uzman isimlerinden. Saha deneyimi, yürüttüğü global projeler tüm Türkiye’de kooperatifler için paha biçilemez, mentorlük sistemiyle yeni açılacak kooperatiflerin verimi, başarı oranı iyileştirilebilir.
Kooperatiflerin etki analizi yapılmalı
Halis niyetlerle kurulan kooperatifler zamanla üyelerin omuzuna yük olmaya başlıyor. Türkiye’nin 2024 yılı GSYİH’sı 1,323 trilyon dolar, kooperatiflerin yaklaşık cirosu 300 milyon Avro.
Kooperatifçilik uzmanı Erdem Ak: Kooperatifler sosyal temelli ekonomik işletmelerdir
Ak, “kooperatiflerin sosyal yönüne odaklanılmamalı, kooperatifler çok önemli bir işletme türüdür” diyerek kooperatifçiliğin hobi olmadığına dikkat çekiyor.
2020’den bu yana KOOPE-DES kapsamında 772 kooperatife 110 milyon TL destek sağlandı. 2025 itibarıyla tüm kooperatiflerin ihracata katkısı sadece 58 milyon dolar. Türkiye’nin devasa tarım potansiyeliyle kıyaslandığında çok az.
Ticaret Bakanlığı’nın 19 Eylül’de Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla İstanbul’da sunmayı planladığı “2025-2029 Kooperatifçilik Stratejisi Eylem Planı” öncesi Erzurum’daki Kooperatif fuarı katılımcıların selfileriyle kapandı, kooperatif fuarlarının kaderi benzer.
Sinek avlayan fuardan sinek fabrikalarına
2017 yılında Bühler Insect Technology tarafından kurulan dünyanın İlk sinek çiftliği yüzbinlerce ton protein üretti. Protix, asker sineklerini gıda atıklarıyla besleyip kedi ve köpek mamaları üretiyor. Agri Protein, yılda 90 bin ton gıda atığını sinek proteiniyle değerli hale getiriyor.
Velhasıl, gerçek bir stratejiyle kurulan sinek fabrikaları milyar dolarlık yeni ekonomiler yaratıp, istihdama katkı sunarken, Türkiye’nin kooperatif fuarlarında sinek avlaması ne acı bir ironi.
