“Koyunu güderim, viyolamı da çalarım”, “Gübremi atarım, ameliyatı da yaparım” kültürünün getirisi…

2013 yılı…

Roma’nın 15 kilometre güneyinde ya­şayan bir aileye konuk olmuştuk…

Cerrahı (kardiyolog), müzisyeni (viyo­la sanatçısı), mühendisi, öğrencisi olan bir ailenin, 87 yaşındaki büyükanne koordi­nasyonunda yaşadığı 50 dönümlük arazide, sabahın 4’ünde başlamıştı hayat…

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Koyunlar, ördekler, tavuklar:

Hem otlanmak;

Hem zeytinlik ve üzüm bağındaki zarar­lıları temizlemek;

Hem o araziye doğal gübre vermek için ağıl ve kümeslerden çıkarılmıştı…

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3’ü üniversite, 2’si lise öğrencisi 5 torun ve yardımcılarının, 40 koyunu sağmasına yardım ederek, sabah sporunu tamamla­mıştık!

O koyunlar, akşam okuldan/işten dönül­düğünde tekrar sağılacaktı…

Elde edilen sütün büyük bölümü, torun­ların ‘bakterili peynir odasında’ kilosu 80 euroya kadar alıcı bulan, yıllanmış peynir­lere hammadde olacaktı…

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Litresi 35 euroya müşteri bulan zeytinyağı;

Litresi 2-3 bin euroya müşteri bulan bal­zamik ve şarap ise,

Ev halkına, doğanın/emeğin “satılama­yacak değerde” bir hediyesi olacaktı…

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Bir TV programcısı ve devletin deste­ği ise, bu yapıyı, farklı bir boyutuyla ta­mamlamıştı…

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O aileyi, yemek programına konuk alan ve çektiği programları dünyanın 32 ülke­sine pazarlayan, gastronomi programı ya­pımcısı anlattı:

“Tarımsal üretimi hobi olarak yapan bin­lerce aile var İtalya’da…

Ciddi para da kazanıyorlar…

Resmi kuruluşların da desteğiyle, bu ai­leleri anlatıyoruz programlarda…

Seyrettikten sonra Çin’den, Japonya’dan gelip, o çiftlikleri gezmek isteyenler olu­yor…”

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Ekledi:

“Bu programlar sayesinde turizm canlanıyor…

Üretmeyen aileler de üretime özendiriliyor…”

VELHASIL

Bir aile, bir TV programcısı ve yerin­de bir devlet desteğinin özetlediği üretim/ geliştirme kültürü…

58 milyon nüfuslu İtalya’ya ne katıyor?

Örneğin, ihracatı 2020 yılında 500 milyar dolar iken; bu yıl 700 milyar dolara koşuyor…

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Türkiye ile ticaret hacmi ise, 2025 yılı için konulan 30 milyar dolarlık hedefi, 2024’te aştı ve 32.2 milyar dolara ulaştı…

(Toplam hacmin 20 milyar dolara yakı­nını İtalya’nın sattığı ürünler oluşturuyor)

Yeni hedef ise dün Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Gi­orgia Meloni görüşmesinde belirlendi: 40 milyar dolar…