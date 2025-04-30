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  4. “Koyunu güderim, viyolamı da çalarım”, “Gübremi atarım, ameliyatı da yaparım” kültürünün getirisi…

“Koyunu güderim, viyolamı da çalarım”, “Gübremi atarım, ameliyatı da yaparım” kültürünün getirisi…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

2013 yılı…

Roma’nın 15 kilometre güneyinde ya­şayan bir aileye konuk olmuştuk…

Cerrahı (kardiyolog), müzisyeni (viyo­la sanatçısı), mühendisi, öğrencisi olan bir ailenin, 87 yaşındaki büyükanne koordi­nasyonunda yaşadığı 50 dönümlük arazide, sabahın 4’ünde başlamıştı hayat…

***

Koyunlar, ördekler, tavuklar:

Hem otlanmak;

Hem zeytinlik ve üzüm bağındaki zarar­lıları temizlemek;

Hem o araziye doğal gübre vermek için ağıl ve kümeslerden çıkarılmıştı…

***

3’ü üniversite, 2’si lise öğrencisi 5 torun ve yardımcılarının, 40 koyunu sağmasına yardım ederek, sabah sporunu tamamla­mıştık!

O koyunlar, akşam okuldan/işten dönül­düğünde tekrar sağılacaktı…

Elde edilen sütün büyük bölümü, torun­ların ‘bakterili peynir odasında’ kilosu 80 euroya kadar alıcı bulan, yıllanmış peynir­lere hammadde olacaktı…

***

Litresi 35 euroya müşteri bulan zeytinyağı;

Litresi 2-3 bin euroya müşteri bulan bal­zamik ve şarap ise,

Ev halkına, doğanın/emeğin “satılama­yacak değerde” bir hediyesi olacaktı…

***

Bir TV programcısı ve devletin deste­ği ise, bu yapıyı, farklı bir boyutuyla ta­mamlamıştı

***

O aileyi, yemek programına konuk alan ve çektiği programları dünyanın 32 ülke­sine pazarlayan, gastronomi programı ya­pımcısı anlattı:

“Tarımsal üretimi hobi olarak yapan bin­lerce aile var İtalya’da…

Ciddi para da kazanıyorlar…

Resmi kuruluşların da desteğiyle, bu ai­leleri anlatıyoruz programlarda…

Seyrettikten sonra Çin’den, Japonya’dan gelip, o çiftlikleri gezmek isteyenler olu­yor…”

***

Ekledi:

“Bu programlar sayesinde turizm canlanıyor…

Üretmeyen aileler de üretime özendiriliyor…”

VELHASIL

Bir aile, bir TV programcısı ve yerin­de bir devlet desteğinin özetlediği üretim/ geliştirme kültürü

58 milyon nüfuslu İtalya’ya ne katıyor?

Örneğin, ihracatı 2020 yılında 500 milyar dolar iken; bu yıl 700 milyar dolara koşuyor…

***

Türkiye ile ticaret hacmi ise, 2025 yılı için konulan 30 milyar dolarlık hedefi, 2024’te aştı ve 32.2 milyar dolara ulaştı…

(Toplam hacmin 20 milyar dolara yakı­nını İtalya’nın sattığı ürünler oluşturuyor)

Yeni hedef ise dün Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Gi­orgia Meloni görüşmesinde belirlendi: 40 milyar dolar…

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