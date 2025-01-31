Kredi el yakınca; çek/senet coştu ve “sonuç!”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “karşılıksız çek” vakalarının arttı­ğını ifade etmiş…

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Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) veri­leri, Özgener’in alan­da edindiği izlenimle­ri, verisel olarak doğ­ruluyor…

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TBB verilerine göre:

Kesilen çek tutarı 2024 yılın­da 2023 yılına göre yüzde 71,5 artmış…

2023 yılına göre karşılıksız çek tutarındaki artış ise yüzde 210’u aşmış…

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Üstüne:

Senetlerde de aynı tablo dik­kat çekiyor…

Protestolu senet sayısı artı­yor…

TBB verileri:

Tutarda 2023 yılına göre yüz­de 150,1 artışla 48 milyar 57 mil­yon liraya ulaştığını gösteriyor…

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Özgener:

Kısıtlı finansman erişimi nedeniyle, öz sermayesi dar fir­maların kapasite düşürmeye ve işçi çıkarmaya başladığını vurgularken…

Merkez Bankası, dün yayın­ladığı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde:

Kredideki daralmanın, enflas­yon üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekiyor…

VELHASIL

Veriler, 2024 yılında bankacı­lık sektörünün toplam kredi hac­minin, reel olarak yüzde 5,3 ora­nında daraldığını gösteriyor…

Kredi hacminin 2023 yılın­da, önceki yıla göre reel olarak yüzde 6,7 daraldığı da biliniyor… 2022 yılında önceki yıla göre re­el olarak 5,9 daraldığı da bilini­yor…

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Karşılıksız çek/senet ora­nında ki artış ise:

Yine “yeni bir yol bulunduğu­nu” ama yine “verimsizlik” ve “yanlış yatırımlar” nedeniyle, o yolun da tıkanmak üzere oldu­ğunu gösteriyor…

Tıpkı:

2020’den önceki 10 yılda KGF, Kefalet Kooperatifleri ve kamu bankaları öncülüğünde “kredi sağnağına” tutulmayı de­ğerlendiremediğimiz gibi…