  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Kredi el yakınca; çek/senet coştu ve “sonuç!”

Kredi el yakınca; çek/senet coştu ve “sonuç!”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “karşılıksız çek” vakalarının arttı­ğını ifade etmiş…

***

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) veri­leri, Özgener’in alan­da edindiği izlenimle­ri, verisel olarak doğ­ruluyor…

***

TBB verilerine göre:

Kesilen çek tutarı 2024 yılın­da 2023 yılına göre yüzde 71,5 artmış…

2023 yılına göre karşılıksız çek tutarındaki artış ise yüzde 210’u aşmış…

***

Üstüne:

Senetlerde de aynı tablo dik­kat çekiyor…

Protestolu senet sayısı artı­yor…

TBB verileri:

Tutarda 2023 yılına göre yüz­de 150,1 artışla 48 milyar 57 mil­yon liraya ulaştığını gösteriyor…

***

Özgener:

Kısıtlı finansman erişimi nedeniyle, öz sermayesi dar fir­maların kapasite düşürmeye ve işçi çıkarmaya başladığını vurgularken…

Merkez Bankası, dün yayın­ladığı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde:

Kredideki daralmanın, enflas­yon üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekiyor…

VELHASIL

Veriler, 2024 yılında bankacı­lık sektörünün toplam kredi hac­minin, reel olarak yüzde 5,3 ora­nında daraldığını gösteriyor…

Kredi hacminin 2023 yılın­da, önceki yıla göre reel olarak yüzde 6,7 daraldığı da biliniyor… 2022 yılında önceki yıla göre re­el olarak 5,9 daraldığı da bilini­yor…

***

Karşılıksız çek/senet ora­nında ki artış ise:

Yine “yeni bir yol bulunduğu­nu” ama yine “verimsizlik” ve “yanlış yatırımlar” nedeniyle, o yolun da tıkanmak üzere oldu­ğunu gösteriyor…

Tıpkı:

2020’den önceki 10 yılda KGF, Kefalet Kooperatifleri ve kamu bankaları öncülüğünde “kredi sağnağına” tutulmayı de­ğerlendiremediğimiz gibi…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Pırlantanın “pahalısı” da, ”ucuzu” da aynı kömürden çıkar… 30 Ocak 2025
Kooperatifçilik: Biçilmiş kaftan… Ama… 29 Ocak 2025
Çiğköftede de “ithal oranı” artarsa (2)… 28 Ocak 2025
Çiğköftede de “ithal oranı” artarsa… 27 Ocak 2025
Sigorta zorunluluğu, “vurdumduymazlık sorunumuza” çare olabilir; Ama… 24 Ocak 2025
Trump: 300 milyar harcadığımız okullar, suçlu yetiştiriyor 23 Ocak 2025
Lisede, “Bukalemun ne sever?” eğitimi alan; hayvancılıktaki verimsizliğimizi çözecek!... 22 Ocak 2025
“Kaynak kıtlığı” değil, “dağılımı” sıkıntı… 21 Ocak 2025
“Kamuda çalışmak için, 5 yıl özel sektör/alan/arazi deneyimi…” 20 Ocak 2025
Hedefsiz/plansız olmaz… Sadece “hedefle” olur mu? 17 Ocak 2025