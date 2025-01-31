Kredi el yakınca; çek/senet coştu ve “sonuç!”
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “karşılıksız çek” vakalarının arttığını ifade etmiş…
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Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verileri, Özgener’in alanda edindiği izlenimleri, verisel olarak doğruluyor…
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TBB verilerine göre:
Kesilen çek tutarı 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 71,5 artmış…
2023 yılına göre karşılıksız çek tutarındaki artış ise yüzde 210’u aşmış…
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Üstüne:
Senetlerde de aynı tablo dikkat çekiyor…
Protestolu senet sayısı artıyor…
TBB verileri:
Tutarda 2023 yılına göre yüzde 150,1 artışla 48 milyar 57 milyon liraya ulaştığını gösteriyor…
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Özgener:
Kısıtlı finansman erişimi nedeniyle, öz sermayesi dar firmaların kapasite düşürmeye ve işçi çıkarmaya başladığını vurgularken…
Merkez Bankası, dün yayınladığı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde:
Kredideki daralmanın, enflasyon üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekiyor…
VELHASIL
Veriler, 2024 yılında bankacılık sektörünün toplam kredi hacminin, reel olarak yüzde 5,3 oranında daraldığını gösteriyor…
Kredi hacminin 2023 yılında, önceki yıla göre reel olarak yüzde 6,7 daraldığı da biliniyor… 2022 yılında önceki yıla göre reel olarak 5,9 daraldığı da biliniyor…
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Karşılıksız çek/senet oranında ki artış ise:
Yine “yeni bir yol bulunduğunu” ama yine “verimsizlik” ve “yanlış yatırımlar” nedeniyle, o yolun da tıkanmak üzere olduğunu gösteriyor…
Tıpkı:
2020’den önceki 10 yılda KGF, Kefalet Kooperatifleri ve kamu bankaları öncülüğünde “kredi sağnağına” tutulmayı değerlendiremediğimiz gibi…