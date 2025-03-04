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Kredi verenin değil, alanın zorlanacağı dönem…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

TÜİK, yıllık enflasyonu (TÜFE) 39.05 olarak açıkladı…

Faizler de gerileyerek 10 yıllıkta 27.3’ün, 5 yıllıkta 30.9’un, 2 yıllıkta 38’in altını gördü…

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Ama…

Faizlerdeki son düşüşler, kredi faizleri­ne yansımadı…

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Oysa…

Kredi verenin değil, alanın “hesap/kitap yapması gereken” bir döneme giriliyor…

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Kredi kullanacak girişimcinin:

“Enflasyonun düştüğü ortamda, bu fa­izdeki kredimi, maliyetlere nasıl yediri­rim?” diye, ince eleyip sık dokuması gere­kiyor…

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Doğru…

Veriler, enflasyondaki düşüşün hızı ve büyüklüğünün tahmin edilmesini zorlaş­tırıyor…

Ama…

Veriler, anketler ve beklentiler, enflas­yondaki düşüşün süreceğini gösteriyor…

 VELHASIL

Finansmanın maliyeti ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, uzunca bir süredir, reel sektör tarafından dillendi­riliyor…

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,

“Firmaların döviz alım satımı sonu­cunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi;

Ticari hayattaki işleyişin rahatlatıl­ması için mevzuat değişikliği çalışmala­rı yapıyoruz.” cümlesi, sıkıntıların hükü­met tarafından da görüldüğü anlamını ta­şıyor…

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Şimşek’in, “50 milyar liralık yeni ke­falet paketimizi 15 gün içinde devre­ye alacağız.” cümlesi ise, üretim için finansman ihtiyacı olanlara destek verileceği anlamına geliyor…

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Borçlanma ihtiyacımızın, bugünkü gi­bi artarak devam etmemesi için, ve­rimlilik, uzmanlık, teknoloji geliştirme gibi faktörlere odaklanma gerekliliği ise, (galiba) herkes tarafından biliniyor…

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