Kredi verenin değil, alanın zorlanacağı dönem…
TÜİK, yıllık enflasyonu (TÜFE) 39.05 olarak açıkladı…
Faizler de gerileyerek 10 yıllıkta 27.3’ün, 5 yıllıkta 30.9’un, 2 yıllıkta 38’in altını gördü…
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Ama…
Faizlerdeki son düşüşler, kredi faizlerine yansımadı…
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Oysa…
Kredi verenin değil, alanın “hesap/kitap yapması gereken” bir döneme giriliyor…
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Kredi kullanacak girişimcinin:
“Enflasyonun düştüğü ortamda, bu faizdeki kredimi, maliyetlere nasıl yediririm?” diye, ince eleyip sık dokuması gerekiyor…
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Doğru…
Veriler, enflasyondaki düşüşün hızı ve büyüklüğünün tahmin edilmesini zorlaştırıyor…
Ama…
Veriler, anketler ve beklentiler, enflasyondaki düşüşün süreceğini gösteriyor…
VELHASIL
Finansmanın maliyeti ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, uzunca bir süredir, reel sektör tarafından dillendiriliyor…
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,
“Firmaların döviz alım satımı sonucunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi;
Ticari hayattaki işleyişin rahatlatılması için mevzuat değişikliği çalışmaları yapıyoruz.” cümlesi, sıkıntıların hükümet tarafından da görüldüğü anlamını taşıyor…
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Şimşek’in, “50 milyar liralık yeni kefalet paketimizi 15 gün içinde devreye alacağız.” cümlesi ise, üretim için finansman ihtiyacı olanlara destek verileceği anlamına geliyor…
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Borçlanma ihtiyacımızın, bugünkü gibi artarak devam etmemesi için, verimlilik, uzmanlık, teknoloji geliştirme gibi faktörlere odaklanma gerekliliği ise, (galiba) herkes tarafından biliniyor…