Kredi verenin değil, alanın zorlanacağı dönem…

TÜİK, yıllık enflasyonu (TÜFE) 39.05 olarak açıkladı…

Faizler de gerileyerek 10 yıllıkta 27.3’ün, 5 yıllıkta 30.9’un, 2 yıllıkta 38’in altını gördü…

***

Ama…

Faizlerdeki son düşüşler, kredi faizleri­ne yansımadı…

***

Oysa…

Kredi verenin değil, alanın “hesap/kitap yapması gereken” bir döneme giriliyor…

***

Kredi kullanacak girişimcinin:

“Enflasyonun düştüğü ortamda, bu fa­izdeki kredimi, maliyetlere nasıl yediri­rim?” diye, ince eleyip sık dokuması gere­kiyor…

***

Doğru…

Veriler, enflasyondaki düşüşün hızı ve büyüklüğünün tahmin edilmesini zorlaş­tırıyor…

Ama…

Veriler, anketler ve beklentiler, enflas­yondaki düşüşün süreceğini gösteriyor…

VELHASIL

Finansmanın maliyeti ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, uzunca bir süredir, reel sektör tarafından dillendi­riliyor…

***

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in,

“Firmaların döviz alım satımı sonu­cunda oluşan maliyetlerinin giderilmesi;

Ticari hayattaki işleyişin rahatlatıl­ması için mevzuat değişikliği çalışmala­rı yapıyoruz.” cümlesi, sıkıntıların hükü­met tarafından da görüldüğü anlamını ta­şıyor…

***

Şimşek’in, “50 milyar liralık yeni ke­falet paketimizi 15 gün içinde devre­ye alacağız.” cümlesi ise, üretim için finansman ihtiyacı olanlara destek verileceği anlamına geliyor…

***

Borçlanma ihtiyacımızın, bugünkü gi­bi artarak devam etmemesi için, ve­rimlilik, uzmanlık, teknoloji geliştirme gibi faktörlere odaklanma gerekliliği ise, (galiba) herkes tarafından biliniyor…