Kredi/destek alabilecek projeler mi? Kredi/destek havuzunu büyütecek projeler mi?
AB Türkiye Delegasyonu’nun önceki Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut…
2 yıl önce Kayseri’de yaptığımız sohbette dikkat çekmişti:
“Türkiye’de su projelerini destekleme kararı almıştık…
Çok güzel projeler geldi…
Ve biz bu projelerden bazılarına hibeler verdik…
Ama…
Hibe verdiğimiz projelerin, hibe programı biter bitmez durduğunu gördük…
Oysa biz projelerde sürdürülebilirlik istiyoruz…
Etkisi zamana yayılan ve “hibe uygulaması” bitse de devam eden projeler istiyoruz…
Bu nedenle, Türkiye’de hibeden vazgeçip, kredi vereceğiz.”
* * *
Kredi ve desteklerin sonuçlarını somut bir şekilde ortaya koyacak ölçümlemenin yapılmamasının getirisi olan israfı yazınca…
* * *
Okurlarımızdan biri anlatmış:
“Türkiye’de olmayan, gelişmiş ülkelerde de farklı modelleri denenen, bir yazılım üzerinde çalışıyoruz…
Üretim ve pazarlamada maliyetleri düşüreceğine;
Genelin verimliliğini artıracağına inanıyoruz…
Türkiye’ye bu yazılımlarla milyonlarca dolar kazandırabiliriz; çok değerli bir teknoloji şirketi kazandırabiliriz; yazılımlarımızı pazara sunmak için son aşamaya da geldik…”
* * *
Eklemiş:
“Yaklaşık 4 aydır da, bu konudaki devlet desteklerini araştırıyoruz…
Yaptığımız başvuru sonucunda çok önemli bir kamu kurumumuz:
“Bu konuda birkaç örnek ve fizibilite raporu istiyoruz” özetiyle dönüş yaptı…”
* * *
Ve sonuç:
“Türkiye’de yapılmayan bir iş olduğu için örnek yok.
Fizibilite raporunu da bu nedenle oluşturamıyoruz” şeklindeki yanıtımızı bugün iletiyoruz…
VELHASIL
Yatırım ortamını daha öngörülebilir ve rekabetçi yapıya kavuşturma hedefiyle hazırlanan 2025 Eylem Planı’nda:
Yenilikçi yeni girişimlere yönelik, belli bir süre için geçerli olacak, şirket faaliyetleri ile ilgili formaliteler ve mali yüklerden muaf tutulmasına yönelik mevzuat düzenlemelerinin de varlığını görünce, bu hikayeleri paylaşmak istedim.
* * *
Yenilikçi girişimlere destek yıllardır veriliyor…
Daha doğrusu:
On yıllardır, yenilikçi girişimlere destek verildiğini söyleniyor…
* * *
Galiba; destek ve teşviklerde bakış açımızı değiştirmeye ve ezberlerden kurtulmaya ihtiyaç duyuyoruz…