Kredi/destek alabilecek projeler mi? Kredi/destek havuzunu büyütecek projeler mi?

AB Türkiye Delegasyonu’nun önce­ki Başkanı Büyükelçi Nikolaus Me­yer-Landrut…

2 yıl önce Kayseri’de yaptığımız sohbette dikkat çekmişti:

“Türkiye’de su projelerini destekleme kararı almıştık…

Çok güzel projeler geldi…

Ve biz bu projelerden bazılarına hibeler verdik…

Ama…

Hibe verdiğimiz projelerin, hibe prog­ramı biter bitmez durduğunu gördük…

Oysa biz projelerde sürdürülebilirlik istiyoruz…

Etkisi zamana yayılan ve “hibe uygula­ması” bitse de devam eden projeler istiyo­ruz…

Bu nedenle, Türkiye’de hibeden vazge­çip, kredi vereceğiz.”

* * *

Kredi ve desteklerin sonuçlarını somut bir şekilde ortaya koyacak ölçümlemenin yapılmamasının getirisi olan israfı yazın­ca…

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Okurlarımızdan biri anlatmış:

“Türkiye’de olmayan, gelişmiş ülkeler­de de farklı modelleri denenen, bir yazılım üzerinde çalışıyoruz…

Üretim ve pazarlamada maliyetleri dü­şüreceğine;

Genelin verimliliğini artıracağına inanı­yoruz…

Türkiye’ye bu yazılımlarla milyonlarca dolar kazandırabiliriz; çok değerli bir tek­noloji şirketi kazandırabiliriz; yazılımla­rımızı pazara sunmak için son aşamaya da geldik…”

* * *

Eklemiş:

“Yaklaşık 4 aydır da, bu konudaki devlet desteklerini araştırıyoruz…

Yaptığımız başvuru sonucunda çok önemli bir kamu kurumumuz:

“Bu konuda birkaç örnek ve fizibilite ra­poru istiyoruz” özetiyle dönüş yaptı…”

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Ve sonuç:

“Türkiye’de yapılmayan bir iş olduğu için örnek yok.

Fizibilite raporunu da bu nedenle oluş­turamıyoruz” şeklindeki yanıtımızı bugün iletiyoruz…

VELHASIL

Yatırım ortamını daha öngörülebilir ve rekabetçi yapıya kavuşturma he­defiyle hazırlanan 2025 Eylem Pla­nı’nda:

Yenilikçi yeni girişimlere yönelik, belli bir süre için geçerli olacak, şir­ket faaliyetleri ile ilgili formaliteler ve mali yüklerden muaf tutulmasına yönelik mevzuat düzenlemelerinin de varlığını görünce, bu hikayeleri paylaşmak istedim.

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Yenilikçi girişimlere destek yıllar­dır veriliyor…

Daha doğrusu:

On yıllardır, yenilikçi girişimle­re destek verildiğini söyleniyor…

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Galiba; destek ve teşviklerde bakış açımızı değiştirmeye ve ezberlerden kurtulmaya ihtiyaç duyuyoruz…