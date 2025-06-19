Kredinin ucuzlamasını beklemek mi? Özkaynağı artırarak, faizleri düşürmek mi?  

Maliyetler tüm dünyada artıyor…

Bizde ise: Dışa bağımlılık nedeniy­le oluşan döviz açığı/ihtiyacı ve dolayısıy­la yükselen faizler nedeniyle, daha da fazla artıyor…

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Ar-Ge yapmak, teknolojiyi kullanmak, doğru ölçeği yakalamak, çalışanlara (gerekirse yurt­dışında) eğitim/fuar desteği vermek gibi “ve­rimlilik artıracak” parametrelere odaklanmak gerekiyor…

“Rekabetçi yapının” olmazsa olmazı olan bu parametrelere odaklananların “maliyetleri dü­şürüp kazandığı” ise:

Çevremizde/gelişmiş ülkelerde “gözle görülebiliyor”…

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Örneğin madencilik: Madencilik yapıp, hammadde olarak satanların “maliyet kazanç oranı” düşük kalıyor…

Bu oran: Küresel veya lokal “herhangi bir sebeple yaşanan ekonomik sarsıntının” boyu­tu küçük de olsa, yatırımın sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor…

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Yani: Küçük/büyük dokunuşlarla, hammad­deyi katma değerli ürüne çevirmenin “zorun­lu” olduğu bir dönem yaşanıyor ve bu zorunlu­luk giderek artıyor…

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Dün: “Maden bulduk/bulacağız diye sevin­meliyiz; Ama “işleyip, son ürüne çeviremedi­ğimiz için” çok üzülmeliyiz…”; “Kanunlarda yapılacak son düzenlemeler, madenlerimizin atıl kalmamasını, ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak ama madenleri işleyebilme kapasi­temizi geliştirmemiz çok daha önemli” demiş­tim…

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“Önce çıkartalım; sonrasını sonra düşü­nürüz” şeklinde yanıtlar aldım…

VELHASIL

Gelen maillerde: Yapılacak düzenlemelerin faydaları olduğunu belirtenler de oldu…

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Ruhsat bedelinin ve devlet hakkı oranının di­ğer ülkelere göre yüksek olmasının tüm fayda­lı adımları silebileceğine dikkat çekenler de ol­du...

“Zengin maden yataklarımız var ama ‘ya­tırım/işletme sermayesi yetersizliği’ gibi nedenlerle değerlendiremiyoruz. Önce madeni bulup/çıkarmayı kolaylaştıralım; gerisi gelir” şeklinde eleştirenler de…

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“Gerisi gelseydi, bugüne kadar çıkardığımız mermer, krom, bor, toryumdan (vb) gelirdi;

Sermaye birikimimize ve dolayısıyla ‘finan­sal araçlara değil, üretime/geliştirmeye ya­tırımın yolunu aramamıza’ vesile olurdu.” diyemedim…