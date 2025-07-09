“Kredi/teşvik alan”ın ekonomiye sunduğu katkı, ölçülebiliyor mu?(!)

Milletten toplanan vergi/mevduatlar saye­sinde,

Üretene/geliştirene kredi, destek, teşvik ve­riyoruz…

***

Bu desteklerin etki analizini yapıyor muyuz?

Getirisini ölçebiliyor muyuz?

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Örneğin KGF aracılığı ile bundan önceki yıl­larda dağıtılan krediler…

Ekonomiye ne kazandırdı?

İhracata, istihdama, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkısı sorgulandı mı?

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“KGF destekli kredilerin sonuçlarını” ölçmediğimizi biliyorum…

O nedenle, 2019 yılı sonunda, dönemin KOS­GEB Başkanı’na sormuştum:

“KOSGEB yüzlerce KOBİ’ye destek oluyor…

Bu desteği alanların ekonomiye sunduğu katkıyı (istihdam, ihracat, enerji üretimi, ithal ikame oranı vb…) nasıl ölçülüyor?”

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Anlattı:

“KOBİ’nin durumu, sektörün durumu ney­di?

Desteği verdikten sonra ne oldu?

İstihdam, ihracat, satış, kârlılık, verimlilik ne kadar arttı?

Karşılaştırma için bu soruların yanıtına ve firmalarla ilgili en az 3-5 yıllık geçmiş bilgiye sahip olabilmeliyiz…”

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Devam etti:

“Örneğin:

Bir firmaya 2 milyon lira yatırım desteği ver­dik ve satışı yüzde 50 arttı diyelim…

Biz bu firma için “destek verdik, büyüdü” di­yemeyiz…

Çünkü firmanın karlılığının artmasında KOSGEB’in verdiği destek tek başına etkili ol­mayabilir…

Desteğin etkisini ölçmek için firmanın 3 yıl öncesi ve sonrasını ve aynı sektörde desteklen­meyen şirketlerin de bilgilerini bilmeliyiz...

Bu sistemi kuruyoruz…”

VELHASIL

Sistem kuruldu mu bilmiyorum…

Ama…

Bu tür bir sistemin kurulmasının, günümüz teknolojisi ile çok kolay olduğunu biliyorum…

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Ve…

Bu sistemin, “çok zor” olduğu vurgulanan “kayıtdışı ile mücadele”de de, etkin fayda sağ­layacağına inanıyorum…

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Kaynaklar doğru, verimli ve etkin kullanılı­yor mu?

İsraf mı ediliyor?

Gibi yüzlerce soruya yanıt bulmayı kolaylaş­tıracak bir sistemin, bugüne kadar kurulmama­sı, kime, ne kazandırıyor?