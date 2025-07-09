“Kredi/teşvik alan”ın ekonomiye sunduğu katkı, ölçülebiliyor mu?(!)
Milletten toplanan vergi/mevduatlar sayesinde,
Üretene/geliştirene kredi, destek, teşvik veriyoruz…
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Bu desteklerin etki analizini yapıyor muyuz?
Getirisini ölçebiliyor muyuz?
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Örneğin KGF aracılığı ile bundan önceki yıllarda dağıtılan krediler…
Ekonomiye ne kazandırdı?
İhracata, istihdama, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkısı sorgulandı mı?
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“KGF destekli kredilerin sonuçlarını” ölçmediğimizi biliyorum…
O nedenle, 2019 yılı sonunda, dönemin KOSGEB Başkanı’na sormuştum:
“KOSGEB yüzlerce KOBİ’ye destek oluyor…
Bu desteği alanların ekonomiye sunduğu katkıyı (istihdam, ihracat, enerji üretimi, ithal ikame oranı vb…) nasıl ölçülüyor?”
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Anlattı:
“KOBİ’nin durumu, sektörün durumu neydi?
Desteği verdikten sonra ne oldu?
İstihdam, ihracat, satış, kârlılık, verimlilik ne kadar arttı?
Karşılaştırma için bu soruların yanıtına ve firmalarla ilgili en az 3-5 yıllık geçmiş bilgiye sahip olabilmeliyiz…”
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Devam etti:
“Örneğin:
Bir firmaya 2 milyon lira yatırım desteği verdik ve satışı yüzde 50 arttı diyelim…
Biz bu firma için “destek verdik, büyüdü” diyemeyiz…
Çünkü firmanın karlılığının artmasında KOSGEB’in verdiği destek tek başına etkili olmayabilir…
Desteğin etkisini ölçmek için firmanın 3 yıl öncesi ve sonrasını ve aynı sektörde desteklenmeyen şirketlerin de bilgilerini bilmeliyiz...
Bu sistemi kuruyoruz…”
VELHASIL
Sistem kuruldu mu bilmiyorum…
Ama…
Bu tür bir sistemin kurulmasının, günümüz teknolojisi ile çok kolay olduğunu biliyorum…
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Ve…
Bu sistemin, “çok zor” olduğu vurgulanan “kayıtdışı ile mücadele”de de, etkin fayda sağlayacağına inanıyorum…
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Kaynaklar doğru, verimli ve etkin kullanılıyor mu?
İsraf mı ediliyor?
Gibi yüzlerce soruya yanıt bulmayı kolaylaştıracak bir sistemin, bugüne kadar kurulmaması, kime, ne kazandırıyor?