Kreş ve bakım evleri desteklenmeli; Gerektiğinde ‘kamu’ yatırımcı olmalı…

Kadınların iş hayatına katılımını et­kileyen en önemli konu çocuk ve yaşlı bakımıdır” gerçeğinden hareketle, okul öncesi özel eğitim kurumlarına destek paketi açıklamıştı Halkbank…

Şimdi de yaşlı ve engelli bakım evi kur­mak isteyenlere 50 milyon TL’lik bir destek paketi açıkladı…

Çalışmaya engeli olmayan 12 milyona ya­kın kadının ekonomik aktiviteye katılma­dığı Türkiye’de:

Bu destek çok önemlidir ve örnektir…

Ama…

Mevcut özel kreşlerin ve bakım evleri­nin liste fiyatlarının (yeni kurulacaklar da farklı olmaz!):

Çalışmak isteyip de çocuğu/yaşlısı/en­gellisinin bakımı nedeniyle çalışamayan kadını, çalışma hayatına çekmesinin im­kansız olduğu da göz ardı edilmemelidir…

Bu nedenle kamu bu alanda gerekirse ya­tırımcı olmalı; çalışan/çalışacak kadınlara da ayrı bir destek sağlamalı…

Örneğin, çoğunluğu parasız:

250 bin anaokulu kurmuş Çin…

Bu anaokullarının amacı:

3 ile 6 yaş arası çocuklara;

Takım ruhuyla iş/işbirliği/yetenek geliş­tirme becerisi kazandırmak…

Disiplinleri öğretmek, sorumluluk alabil­me kabiliyetlerini artırmak…

4 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:

Matematik, fizik, yabancı dil ve sanat…

Parasızlar çoğunlukta ama;

Velilerin kamera ile kontrol edebildikleri okulların aidatı 2-4 bin TL (50-80 dolar)…

İki yabancı dil öğreten, “tam pansiyon” (yemek dahil) anaokullarının aidatı 6-7 bin TL (150-200 dolar)…

İkiden fazla yabancı dil öğreten, yaratıcı projelere eğilen, “tam pansiyon” anaokulla­rının aidatı 10 bin TL (250-300 dolar)…

Hasta/yaşlı bakım evleri de, anaokullar gibi…

VELHASIL

Çin:

Yıllarca, ucuz işgücü sayesinde ucuz mal/ hizmet merkezi olarak nitelendirildi…

O sırada Çin:

Evrensel ve rasyonel eğitim sistemine yöneldi…

Maddi desteklerle fırsat eşitliği yarattı…

Bu yolla, birçok sorunu (çalışma barışın­dan ahlaka, kültürel deformasyondan verim­sizliğe, çalışmak isteyip de çalışamayan ka­dınlardan üretimsizliğe…) çözmesini bildi…

Ve…

Dünyanın en büyük teknoloji üreticile­rinden biri haline geldi...