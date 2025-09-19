Kreş ve bakım evleri desteklenmeli; Gerektiğinde ‘kamu’ yatırımcı olmalı…
Kadınların iş hayatına katılımını etkileyen en önemli konu çocuk ve yaşlı bakımıdır” gerçeğinden hareketle, okul öncesi özel eğitim kurumlarına destek paketi açıklamıştı Halkbank…
Şimdi de yaşlı ve engelli bakım evi kurmak isteyenlere 50 milyon TL’lik bir destek paketi açıkladı…
***
Çalışmaya engeli olmayan 12 milyona yakın kadının ekonomik aktiviteye katılmadığı Türkiye’de:
Bu destek çok önemlidir ve örnektir…
***
Ama…
Mevcut özel kreşlerin ve bakım evlerinin liste fiyatlarının (yeni kurulacaklar da farklı olmaz!):
Çalışmak isteyip de çocuğu/yaşlısı/engellisinin bakımı nedeniyle çalışamayan kadını, çalışma hayatına çekmesinin imkansız olduğu da göz ardı edilmemelidir…
***
Bu nedenle kamu bu alanda gerekirse yatırımcı olmalı; çalışan/çalışacak kadınlara da ayrı bir destek sağlamalı…
***
Örneğin, çoğunluğu parasız:
250 bin anaokulu kurmuş Çin…
***
Bu anaokullarının amacı:
3 ile 6 yaş arası çocuklara;
Takım ruhuyla iş/işbirliği/yetenek geliştirme becerisi kazandırmak…
Disiplinleri öğretmek, sorumluluk alabilme kabiliyetlerini artırmak…
***
4 yaşındaki çocuğun zorunlu dersleri:
Matematik, fizik, yabancı dil ve sanat…
***
Parasızlar çoğunlukta ama;
Velilerin kamera ile kontrol edebildikleri okulların aidatı 2-4 bin TL (50-80 dolar)…
İki yabancı dil öğreten, “tam pansiyon” (yemek dahil) anaokullarının aidatı 6-7 bin TL (150-200 dolar)…
İkiden fazla yabancı dil öğreten, yaratıcı projelere eğilen, “tam pansiyon” anaokullarının aidatı 10 bin TL (250-300 dolar)…
***
Hasta/yaşlı bakım evleri de, anaokullar gibi…
VELHASIL
Çin:
Yıllarca, ucuz işgücü sayesinde ucuz mal/ hizmet merkezi olarak nitelendirildi…
***
O sırada Çin:
Evrensel ve rasyonel eğitim sistemine yöneldi…
Maddi desteklerle fırsat eşitliği yarattı…
***
Bu yolla, birçok sorunu (çalışma barışından ahlaka, kültürel deformasyondan verimsizliğe, çalışmak isteyip de çalışamayan kadınlardan üretimsizliğe…) çözmesini bildi…
Ve…
Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri haline geldi...
|Borsa
|11.048,11
|-1,05 %
|Dolar
|41,3671
|0,19 %
|Euro
|48,8054
|0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1787
|0,00 %
|Altın (GR)
|4.847,27
|0,19 %
|Altın (ONS)
|3.644,49
|-0,41 %
|Brent
|67,1100
|-0,62 %