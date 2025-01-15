Kripto baharı mı?
2024 yılının son haftalarında küresel piyasalarda en çok konuşulan konuların başında Trump senaryoları, FED’in faiz indirimleri, SEC yeni başkanı ve kripto piyasalara yönelik beklentiler yer aldı. Trump, yeni döneminde ortaya koyacağı regülasyonlar ve siyasi aksiyonları ile 2025’in EN’lerini tek başına sahneye taşıyacak gibi duruyor.
Tüm bu gelişmeler ve FED’in en son kararında faizde indirime gitmiş olsa da, 2025 yılı için enflasyonun yeniden gündem olacağının altını çizmesi; faiz indirim politikasında daha tutucu bir FED’i de gündeme taşımış oldu. Buna son birkaç gündür yaşanan Los Angeles yangınları ile ortaya konan katastrofik tablo da eklendiğinde, halen 35 trilyon dolarlık bir borca sahip ABD ekonomisi için bu yılın beklenenden daha zor geçeceği yönünde. Koşullar biraz daha zorlaşırken, riskli varlık piyasaları da ister istemez farklı beklentileri fiyatlamaya çalışıyor.
Kripto piyasalarda fiyat hareketlerini öngörebilir miyiz?
Kripto piyasalar Trump’ın koltuğa oturmasını dört gözle bekliyor. Bildiğimiz üzere kripto piyasalar ile makro veriler ve beklentiler arasında kuvvetli nedensellik ilişkileri var. Mesela, enflasyonda gerileme işaretleri ve faiz indirim söylemleri bu riskli varlıklara olan iştahı kabartırken, jeopolitik riskler yatırımcıyı daha temkinli olmaya davet edebiliyor.
Bu piyasa o kadar dinamik ve bir o kadar da spekülatif ki, ekonomik her senaryoyu ya da spekülatif her olguyu anında ve hızla fiyatlayabiliyor. İniş ve çıkışlar da o kadar keskin ki, bu alanı pek bilmeyen, risk sever görünse de, panik satış eğilimi olan yatırımcılar için de önemli kayıpları beraberinde getiriyor. Bitcoin 2024’te çarpıcı kazançlara sahne olmuştu. Bunun en temel nedeni şüphesiz ETF’lerin kabulü, yarılanma ve Trump sonrası kriptolara itibar kazandıracak regülasyonlara ilişkin iyimser yaklaşım oldu.
Trump’ın savaşları bitireceğine dair söylemleri de jeopolitik risklerde daha temiz bir yıl olacağına inanç, jeopolitik risklerle negatif korelasyona sahip kriptolar için bir umut kapısını araladı ve BTC 100k dolar üzerine yükselişe geçti. Fakat ne oldu? FED’in enflasyonist beklentilere paralel 2025’te sınırlı faiz indirim söylemi, kuvvetli gelen istihdam rakamları ve ılımlı PMI verisi, kripto piyasalarda dalgayı tersine çevirdi ve fiyatlar geri çekildi.
Bitcoin stratejik rezerv olur mu?
Trump, Bitcoinin Merkez Bankası tarafında bir rezerv varlık olarak kullanılabileceğinin altını çizmişti. Esasen bu yeni bir konu değil. Uluslararası raporlar suç faaliyetleri nedenli olarak ABD, Çin, İngiltere, Ukrayna ve El Salvador’un el koyduğu Bitcoin’leri zaten ellerinde tuttuklarını vurguluyor.
Trump’ın amaçladığı sadece bu nedenli değil Bitcoin’in bir stratejik rezerv olarak da tutulması yönünde. Son yıllarda altın fiyatında oluşan boğa hareketlenmesinde de, MB’lerin altın rezervlerinin etkili olduğu not edilmeli. Bu koşullar 2025’te ABD’de kriptolar lehinde gerçekleşir mi göreceğiz.
ABD Başkanlarının koltuğa oturur oturmaz kendi politikalarına paralel yasalarda bir dizi değişime gitmesi ilk icraatları oluyor. İşin içinde Elon Musk faktörü de olunca, ister istemez kripto piyasası bu konuda kendini olumlu ayrıştırıyor. Bu konuda Trump yönetimi yalnız da değil. Özellikle Bitcoin’in stratejik rezerv olması yönünde Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İsviçve ve Güney Afrika’da da çalışmalar olduğu raporlara yansıyor.
Jeopolitik risklerin yenileri kapıda mı?
Trump her ne kadar ABD’nin işine yarayacak şekilde savaş ortamını bitireceğini vurgulamış olsa da, küresel mekanizma için jeopolitik risk sadece Rusya-Ukrayna geriliminden ibaret değil. Henüz belirsiz bir Ortadoğu politikasının yanında, Trump’ın kendi söylemleri ile Grönland ve Panama’ya askeri harekat olasılığı kripto piyasalar için madalyonun negatif tarafında öteki yüzünü temsil ediyor.
Bu piyasalara yönelik olumlu/ olumsuz beklentilere ilişkin konuşulacak uzun bir liste var. Fakat kısaca 2025 yılının özellikle regülasyon konusunda hızlandırılmış bir sene olacağı kesin. Her kripto yazdığımda da belirttiğim gibi, portföylerde kayıpların oluşması olasılığında, sizi batırmayacak bir miktarca yatırım yapın.