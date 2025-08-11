  1. Dünya Gazetesi
Kripto dünyasında dolandırıcılık tuzaklarına karşı etkili önlemler

Ali EŞELİOĞLU
Ali EŞELİOĞLU

Kripto piyasası, son 10 yılda meraklıları­nın deneysel alanı olmaktan çıktı ve mil­yonlarca insanın yatırım yaptığı küresel bir ekosisteme dönüştü. 2025 itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 6,8’i yani 562 mil­yondan fazla kişinin kripto paralara yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

Bu büyüme, yenilik­çi finansal fırsatlar kadar güvenlik riskleri­ni de beraberinde getirdi. Geleneksel finans dünyasında olduğu gibi kripto ekosistemin­de de kötü niyetli kişiler, yatırımcıların bilgi eksikliğini ve güven duygusunu istismar ede­rek haksız kazanç peşine düşüyor. Bu neden­le kripto dünyasında yol almak isteyen herke­sin, temel dolandırıcılık yöntemlerini bilme­si yatırımlarını koruyabilmesi için önemli.

En bilinen dolandırıcılık yöntemleri

Bu yöntemlerden en bilineni Ponzi şeması­dır. Bu model, adını 1920’lerde Charles Pon­zi’nin posta pulları üzerinden yürüttüğü ün­lü dolandırıcılıktan alır. Kripto versiyonunda ise yeni yatırımcılardan toplanan parayla ön­ceki yatırımcılara “kâr” ödenir. Gerçek bir ti­cari faaliyet ya da sürdürülebilir gelir mode­li yoktur. Sistem, sürekli yeni katılımcılarla beslenir. Ancak girişler yavaşladığında çöküş başlar ve çoğu katılımcı yatırdığının büyük bölümünü kaybeder. Bu tür yöntemler, yatı­rımcının “fırsat kaçırma korkusunu” ustalık­la kullanır. Sunulan vaadi kaçırmak isteme­yenler çoğu zaman gerekli incelemeyi yap­madan sisteme dahil olur.

Diğer bir yöntem ise rug pull, özellikle mer­keziyetsiz finans projelerinde görülür. Proje­nin geliştiricileri, yatırımcılardan topladık­ları fonlarla likidite havuzu oluşturur. Yeter­li sermaye biriktiğinde ise bu fonları aniden çekerek ortadan kaybolurlar. 2021’de Squ­id Game isimli bir token’ın değerinin birkaç gün içinde yüzde 40.000 artmasının ardın­dan geliştiricilerin tüm likiditeyi çekmesi ve yatırımcıları zararla baş başa bırakması dün­ya basınında geniş yer bulmuştu. Bu olay, rug pull kavramının kitlesel olarak tanınmasına yol açmış, aynı zamanda yatırımcıların aşırı yükselen fiyat hareketlerine karşı daha dik­katli olması gerektiğini göstermiştir.

Exit scam ise en sinsi olanıdır. Başlangıç­ta güvenilir görünen, hatta uzun süre sorun­suz hizmet veren platformlar, bir gün tüm varlıklarla birlikte ortadan kaybolur. Somut bir örnek vermek gerekirse LoopX, Bitco­in ve Ethereum'u birleştirerek yatırımcılar­dan 4,5 milyon dolar topladıktan sonra Şubat 2018'de aniden faaliyetlerini durdurmuştu.

Bu tür olaylar, yatırımcıların platform seçer­ken yalnızca geçmiş başarıya değil, aynı zaman­da operasyonel şeffaflığa ve güvenilirlik göster­gelerine de bakmaları gerektiğini kanıtlıyor.

Nasıl fark edebiliriz?

Dolandırıcılık yöntemlerini fark edebil­mek için yatırımcıların dikkatini çekecek ba­zı ipuçları var, kısa sürede yüksek ve garantili kazanç sözü neredeyse her zaman bir tehlike işaretidir. Proje ekibinin kimliklerinin belir­siz olması geçmişlerinin doğrulanamaması veya iletişim kanallarının kapalı olması ris­kin göstergesidir. Akıllı sözleşmelere dayalı projelerde bağımsız güvenlik denetim rapor­larının bulunması, yatırımcı açısından bir gü­ven unsurudur. Ayrıca, yatırım yapılan plat­formun lisanslı olması ve ilgili regülasyonlara tabi bulunması, olası riskleri azaltan bir baş­ka önemli faktördür. Deneyimli yatırımcılar, yalnızca kârlılık vaatlerine bakmak yerine, projenin topluluk desteğini, teknik altyapısı­nı ve uzun vadeli hedeflerini de inceler.

Risk analiz süreçlerini göz ardı etmeyin

Kripto yatırımlarında güvenlik, yalnızca teknik önlemlerle sağlanmaz. Bilgi güvenliği, eleştirel düşünme ve sağduyu da en az tekno­loji kadar önemlidir. Yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerine odaklanmak yerine, pro­jenin iş modelini, sürdürülebilirliğini, ekip yapısını ve piyasa konumunu dikkatle değer­lendirilmelidir. Her fırsat, beraberinde bir risk taşır. Bu riskin boyutunu anlamak, yal­nızca bilinçli araştırma ve sabırlı karar ver­me süreçleriyle mümkündür.

Kripto ekosistemi, geleceğin finansal mi­marisinde önemli rol üstleniyor. Bu alan gün geçtikçe hem daha düzenli hem de daha yay­gın bir yapıya kavuşacak. Dönüşüm sürecin­de bilinçli yatırımcı olmak, bireylerin kendi güvenliklerini sağlamaları büyük önem arz ediyor. Sağlam bilgi, dikkatli analiz ve güve­nilir proje seçimi, yatırımcının en etkili ko­ruma kalkanı. Bu kalkanı güçlendirmek her yatırımcının kendi sorumluluğudur. Kripto yatırımlarında kazancı korumanın ilk adımı, bilgiyi sermayeniz haline getirmektir.

