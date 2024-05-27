Kripto kanun teklifi sonrası gözler FATF

Kripto para yatırımcısı dört gözle boğa rallisini bekliyor. Aslında Bitcoin, 2023 yılı başından bu yana 4 kattan fazla değer kazandı. Ancak kriptoların amiral gemisinde yaşanan bu hızlı yükseliş alt coinlere pek yansımadı. Birçok alt coin hala Bitcoin’in yükselişe başlamadığı seviyelerden işlem görüyor. Türkiye’deki kripto yatırımcılarının büyük bölümünün daha sert hareketlerin yaşandığı alt coinleri tercih ettiği düşünülürse son yıllarda yaşanan sert düşüşlerin yaraları hala sarılmış değil. Yatırımcıların bir gözü kripto paraların fiyatlarındayken diğer gözü Türkiye özelinde hazırlanan kripto kanun teklifinde. Söz konusu düzenleme Türkiye’nin, Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) gri listesinden çıkmasını sağlayacak.

Gözler 28 Haziran’daki toplantıda

Uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye’yi 2021 yılında gri listeye almıştı. Türkiye gri listeden çıkmak için teknik çalışmalarını tamamlamış ve geriye kripto paralara yönelik düzenleme kalmıştı. Bu konuda da adım atıldı. FATF’nin 28 Haziran’da yapması beklenen genel kurul toplantısında Türkiye’yi gri listeden çıkarması bekleniyor. Peki Türkiye’nin gri listeden çıkması neden bu kadar önemli? Gri listeye alınan ülkeler; dış yatırım çekme sürecinde uluslararası otoriteler, kredi kuruluşları ve yatırımcılar nezdinde itibar kaybına uğruyor. Bu da ihracat ve ithalat ağı yüksek olan şirketlerin çeşitli yaptırımlarla ve ek yükümlülüklerle pazar paylarının daralmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla listedeki ülkelere sermaye akışı olumsuz yönde etkilenebiliyor.

Teklifte vergi yok

Yasa teklifinin Türkiye’de 10 milyon civarı olduğu tahmin edilen kripto yatırımcısına olası etkilerine bakarsak, mevcut durumda aslında pek bir değişiklik olmayacağı anlaşılıyor. Türkiye’de kurulu kripto para borsaları Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alacak ve yeterli mali güce sahip olması istenecek. İzinsiz kripto varlık alım-satımı yapan platformlara erişim engeli gibi sınırlamalara getirilmesi planlanıyor. Kısacası kanun teklifi ağırlıklı olarak kripto para ticareti yapacak kurumlara yönelik düzenlemeler öngörürken düzenlemeler konusunda SPK’yı yetkilendiriyor. Yatırımcıları en çok ilgilendiren konu, kripto varlıklara bir verginin gelip gelmeyeceğiydi. Meclis’e sunulan teklifte herhangi bir vergi maddesi yer almadı. Kripto camiası genel olarak kanun teklifini olumlu karşıladığı söylenebilir.

Bitcoin’de kritik seviyeler

Bitcoin’de teknik anlamda iyi giden bir teknik görünüm var… Bunun kısa vadeli devamı için en azından 68 bin – 69 bin dolar bölgesinin üzerinde fiyatlanmalar görmeliyiz. Bu gerçekleşirse ve artık bu bölge kuvvetli bir destek bandı haline gelirse Bitcoin tarafında yeni zirvelerin gelme olasılığı üzerinde durulabilir. Şu an için kısa vadeli dirençler 71 bin 400 – 73 bin 500 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu olumlu senaryo. Aksi taktirde yani bu bandın korunamaması durumunda ise bir diğer trend direnci olan 65 bin 300 dolar seviyesi bir nevi sibob görevi görebilir… Bu noktaya kadar olan geri çekilmeler teknik anlamda tolere edilebilir ve kısa vadeli yukarı seyrine devamı şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu trendinde de altına gelinmesi durumunda 64 bin 252 dolar seviyesi ara destek noktası olmak üzere yeniden 60 bin dolarlı seviyelere kadar geri çekime riskini ortaya çıkaracak.